Ο Έλον Μασκ προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες στους χρήστες του X

Η εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ άρχισε τη Δευτέρα (27/7) να προσφέρει την τραπεζική υπηρεσία X Money σε όλους τους συνδρομητές των επί πληρωμή πακέτων Premium και Premium+ στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της φιλοδοξίας του δισεκατομμυριούχου να μετατρέψει την πλατφόρμα σε μια «εφαρμογή για τα πάντα» (everything app).

Η διάθεση της υπηρεσίας διευρύνει την πρόσβαση σε ένα προϊόν που από τα τέλη Ιουνίου ήταν διαθέσιμο δοκιμαστικά σε περιορισμένη ομάδα συνδρομητών υψηλότερης βαθμίδας.

Το X Money επιτρέπει στους χρήστες να διατηρούν καταθέσεις, να στέλνουν χρήματα μεταξύ τους, να πληρώνουν λογαριασμούς, να πραγματοποιούν τραπεζικές μεταφορές και να αποστέλλουν επιταγές, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν την εφαρμογή X.

Οι καταθέσεις τηρούνται στην Cross River Bank, μια τράπεζα με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ που χρησιμοποιείται από αρκετές εφαρμογές χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, και καλύπτονται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) έως το ποσό των 250.000 δολαρίων.

Ο Μασκ έχει δηλώσει εδώ και χρόνια ότι θέλει το X να μοιάσει στο κινεζικό WeChat. Το WeChat, μια ενιαία εφαρμογή για μηνύματα, αγορές και πληρωμές, αποτελεί βασικό πυλώνα των καταναλωτικών δαπανών στην Κίνα.

Σε ανάρτησή της, η X Money ανέφερε ότι οι καταθέσεις θα αποδίδουν ετήσιο επιτόκιο έως και 6%.

With 𝕏 Money, you get:



• Free, instant transfers on 𝕏

• Up to 6.00% APY

• 3% cashback on eligible purchases with the 𝕏 Card

• Early direct deposit — up to two days before your normal payday

• Wires, checks, and free ATM withdrawals

• Fast, dedicated support when you… — X Money (@XMoney) July 27, 2026

Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το περίπου 4% έως 5% που προσφέρουν οι πιο ανταγωνιστικοί λογαριασμοί αποταμίευσης υψηλής απόδοσης στις ΗΠΑ και πολύ πάνω από τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια των μεγάλων παραδοσιακών τραπεζών.

Οι συνδρομητές Premium+ μπορούν να λαμβάνουν απευθείας το υψηλότερο επιτόκιο, ενώ οι χρήστες του Premium πρέπει να πληρούν προϋποθέσεις που σχετίζονται με την άμεση κατάθεση χρημάτων, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η Cross River χαρακτήρισε την υπηρεσία ως την πρώτη τραπεζική πλατφόρμα στις ΗΠΑ με κρατική ασφάλιση καταθέσεων που έχει δημιουργηθεί πάνω σε ένα κοινωνικό δίκτυο.

Η έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας φέρνει το X σε ανταγωνισμό με καθιερωμένες εφαρμογές πληρωμών, όπως το Venmo της PayPal, το Cash App της Block και το SoFi, αξιοποιώντας τη βάση χρηστών της πλατφόρμας που ανέρχεται σε εκατομμύρια άτομα.

Με πληροφορίες από euronews.com

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