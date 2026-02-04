Ο Έλον Μασκ δημιούργησε την πολυτιμότερη ιδιωτική εταιρεία παγκοσμίως, αξίας 1 τρισ.

Ο Έλον Μασκ προχωρά σε ακόμη μία κίνηση ενοποίησης των εταιρειών του, καθώς η SpaceX ανακοίνωσε ότι εξαγοράζει τη xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης πίσω από το chatbot Grok.

Η SpaceX δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της εσωτερικό σημείωμα του Μασκ για τη συμφωνία.

Οι οικονομικοί όροι δεν γνωστοποιήθηκαν. Πηγή με γνώση της διαδικασίας ανέφερε στο BBC ότι η xAI αποτιμήθηκε στα 125 δισ. δολάρια και η SpaceX στο 1 τρισ. δολάρια, αποτίμηση που θα την καθιστούσε την πολυτιμότερη ιδιωτική εταιρεία παγκοσμίως. Στο σημείωμά του, ο Μασκ υποστήριξε ότι ο συνδυασμός θα λειτουργήσει ως «μηχανή καινοτομίας», φέρνοντας κάτω από την ίδια ομπρέλα τεχνητή νοημοσύνη, διαστημική τεχνολογία, δορυφορικό ίντερνετ και social media

Η xAI ξεκίνησε ως κομμάτι του X, της πλατφόρμας social media που ο Μασκ απέκτησε το 2022, όταν ήταν γνωστή ως Twitter. Η πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δημοσίων αναρτήσεων αξιοποιήθηκε ως υλικό εκπαίδευσης για το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Grok. Την άνοιξη του 2025 η xAI πήρε αυτόνομη εταιρική μορφή και, σύμφωνα με το BBC, οι επενδυτές την αποτίμησαν υψηλότερα από την ίδια την πλατφόρμα X.

Το Grok έχει δεχθεί έντονη κριτική για τη λειτουργία δημιουργίας εικόνων. Τις τελευταίες εβδομάδες η Ευρωπαική Επιτροπή και η Βρετανική Ofcom άνοιξαν έρευνες για την πλατφόρμα X, μετά από ανησυχίες ότι το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για παραγωγή σεξουαλικοποιημένων εικόνων. Η xAI ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι επέβαλε περιορισμούς που μειώνουν τις δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας. Παράλληλα, σήμερα οι γαλλικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της Χ, στο πλαίσιο έρευνας για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος.

Επένδυση 2. δισ. της Tesla στην xAI

Η συμφωνία έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση της Tesla ότι επενδύει 2 δισ. δολάρια στην xAI. Ο Έλον Μασκ έχει περιγράψει τον ρόλο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης ως «ενορχηστρωτή» για τις δραστηριότητες της Tesla, ειδικά στα εργοστάσια όπου αναπτύσσονται αυτόνομα ρομπότ. Στο ίδιο πλαίσιο, έχει προαναγγείλει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα περιορίσει την παραγωγή δύο μοντέλων, δίνοντας προτεραιότητα στη ρομποτική, μια από τις πιο ριζικές αλλαγές πορείας στην ιστορία της.

Η επένδυση της Tesla στην xAI προχώρησε παρά τις αντιδράσεις μερίδας μετόχων, οι οποίοι εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη μεταφορά πόρων σε άλλη εταιρεία συμφερόντων Μασκ. Σε σχετική ψηφοφορία πέρυσι, οι ψήφοι κατά και οι αποχές ξεπέρασαν όσους στήριξαν την απόφαση.

Την ίδια ώρα, αναλυτές βλέπουν τη συμφωνία ως ακόμη ένα βήμα προετοιμασίας της SpaceX για ενδεχόμενη είσοδο στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η συγκέντρωση δραστηριοτήτων υψηλού κόστους, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι υποδομές δεδομένων και η ενέργεια, κάτω από έναν εταιρικό κορμό μπορεί να διευκολύνει την παρουσίαση μιας ενιαίας αναπτυξιακής αφήγησης προς μελλοντικούς επενδυτές.

Ο Έλον Μασκ μιλά για κέντρα δεδομένων στο διάστημα

Στο εσωτερικό σημείωμα για τη συμφωνία, ο Μασκ υποστήριξε ότι η κλίμακα που απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά το διάστημα κρίσιμο παράγοντα. Έκανε λόγο για δορυφόρους και κέντρα δεδομένων εκτός Γης, τα οποία, όπως ανέφερε, θα μπορούσαν να καλύψουν τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες. Μακροπρόθεσμα, συνέδεσε αυτές τις δυνατότητες με τα γνωστά του σχέδια για μόνιμες βάσεις στη Σελήνη και αποικίες στον Άρη.

Από τις μικρότερες εταιρείες του Μασκ, μόνο η Neuralink και η Boring Company παραμένουν εκτός αυτού του κύκλου συγχωνεύσεων. Η τάση, ωστόσο, δείχνει μια σταθερή προσπάθεια συγκέντρωσης τεχνολογιών και κεφαλαίων γύρω από λίγους, αλλά ολοένα και μεγαλύτερους, εταιρικούς πυλώνες.

Με πληροφορίες από BBC