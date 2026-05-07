Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο το βραδινό σας επηρεάζει τον ύπνο σας

Το τελευταίο γεύμα της ημέρας μπορεί να επηρεάσει το πόσο καλά κοιμόμαστε και τι επιλέγουμε να φάμε το επόμενο πρωί.

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό European Journal of Nutrition.

«Το βραδινό γεύμα επηρεάζει τον ύπνο και ο ύπνος με τη σειρά του επηρεάζει τις συνήθειες πρωινού της επόμενης ημέρας», εξηγούν οι ερευνητές.

Αντί για μια μονόδρομη σχέση, η μελέτη δείχνει μια αμφίδρομη σύνδεση, στην οποία η διατροφή και ο ύπνος επηρεάζουν συνεχώς το ένα το άλλο.

Για να διερευνήσουν αυτή τη σχέση, οι ερευνητές παρακολούθησαν παχύσαρκους άνδρες και γυναίκες για 14 συνεχόμενες ημέρες σε πραγματικές συνθήκες ζωής. Οι συμμετέχοντες κατέγραφαν τα γεύματά τους, ειδικά το δείπνο και το πρωινό, ενώ ο ύπνος τους παρακολουθούνταν με ειδικές συσκευές.

Σε αντίθεση με εργαστηριακές μελέτες, αυτή η προσέγγιση επέτρεψε στους ερευνητές να παρατηρήσουν τις καθημερινές συνήθειες όπως συμβαίνουν φυσικά. Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, ο στόχος ήταν να κατανοηθεί καλύτερα πώς αλληλεπιδρούν η τροφή και ο ύπνος στην καθημερινή ζωή, όπου πολλοί παράγοντες συνυπάρχουν ταυτόχρονα.

Γιατί το βραδινό επηρεάζει τον ύπνο

Ένα από τα βασικά ευρήματα της μελέτης είναι ότι η διατροφική σύσταση του δείπνου συνδέεται στενά με την ποιότητα του ύπνου την ίδια νύχτα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, γεύματα πλούσια σε θερμίδες, λιπαρά, χοληστερόλη, πρωτεΐνες, αλκοόλ, κόκκινο κρέας ή τηγανητά τρόφιμα συνδέονταν με χειρότερο ύπνο.

Αντίθετα, ορισμένα τρόφιμα φάνηκε να υποστηρίζουν καλύτερη ξεκούραση. Δείπνα πλουσιότερα σε υδατάνθρακες, ελαιόλαδο και λιπαρά ψάρια συνδέθηκαν με βελτιωμένη ποιότητα ύπνου.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι «τα διατροφικά συστατικά του βραδινού γεύματος μπορεί να επηρεάζουν διαφορετικές παραμέτρους του ύπνου». Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη ήταν παρατηρητική, επομένως δεν μπορεί να αποδείξει άμεση αιτιώδη σχέση.

Ο ύπνος επηρεάζει επίσης τη διατροφή

Η σχέση λειτουργεί και αντίστροφα: η ποιότητα του ύπνου φαίνεται να επηρεάζει τι τρώνε οι άνθρωποι το επόμενο πρωί. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι «η χειρότερη ποιότητα ύπνου συνδέεται με λιγότερο υγιεινές διατροφικές συνήθειες στο πρωινό».

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα έδειξαν ότι:

Όσοι ξυπνούσαν αργότερα κατανάλωναν περισσότερες θερμίδες στο πρωινό

Ο πιο κατακερματισμένος ύπνος συνδεόταν με μεγαλύτερη πρόσληψη ζάχαρης και χαμηλότερη κατανάλωση φυτικών ινών

Η μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου συνδεόταν με πιο υγιεινή συνολική ποιότητα πρωινού.

Ένας καθημερινός κύκλος

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι η τροφή και ο ύπνος συνδέονται στενά στην καθημερινή ζωή.

Το δείπνο, ο ύπνος και το πρωινό φαίνεται να αποτελούν μέρος ενός κοινού κύκλου, όπου μικρές αλλαγές σε έναν τομέα μπορούν να επηρεάσουν τους άλλους.

Παρότι τα αποτελέσματα ήταν σχετικά ήπια, η μελέτη προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς αλληλεπιδρούν οι καθημερινές συνήθειες. Οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε μελλοντικά να βοηθήσει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τι τρώνε οι άνθρωποι, αλλά και πότε τρώνε και πόσο καλά κοιμούνται.

Με πληροφορίες από euronews.com