Ο εγκέφαλός σας μπορεί να είναι προγραμματισμένος να ανακτά το βάρος που χάσατε

Ο εγκέφαλός σας μπορεί να θυμάται το υψηλότερο βάρος σας και να «μάχεται» για να το επαναφέρει.

Για δεκαετίες μάς έλεγαν ότι η απώλεια βάρους είναι θέμα θέλησης: να τρώμε λιγότερο και να κινούμαστε περισσότερο. Όμως η σύγχρονη επιστήμη έχει αποδείξει ότι αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι.

Πρώτα ας γυρίσουμε πίσω μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, για να εξετάσουμε τους πρώτους προγόνους του ανθρώπου. Γιατί μεγάλο μέρος της δυσκολίας που αντιμετωπίζουμε σήμερα με το βάρος μας μπορεί να οφείλεται σε εκείνους – ίσως είναι η απόλυτη περίπτωση του «φταίνε οι γονείς».

Για τους πρώτους ανθρώπους, το σωματικό λίπος ήταν ζήτημα επιβίωσης: πολύ λίγο μπορούσε να σημαίνει λιμοκτονία, πολύ παραπάνω μπορούσε να μειώσει την ταχύτητα και την κινητικότητά τους. Με την πάροδο του χρόνου, το ανθρώπινο σώμα έγινε εξαιρετικά αποτελεσματικό στο να προστατεύει τα ενεργειακά του αποθέματα μέσω πολύπλοκων βιολογικών μηχανισμών που είναι «χαραγμένοι» στον εγκέφαλο.

Όμως σε έναν κόσμο όπου η τροφή υπάρχει παντού και η κίνηση είναι προαιρετική, τα ίδια συστήματα που κάποτε μας βοηθούσαν να επιβιώνουμε σε περιόδους αβεβαιότητας, σήμερα κάνουν πιο δύσκολη την απώλεια βάρους.

Όταν κάποιος χάνει βάρος, το σώμα αντιδρά σαν να βρίσκεται αντιμέτωπο με μια απειλή για την επιβίωσή του. Οι ορμόνες της πείνας αυξάνονται, οι λιγούρες για φαγητό εντείνονται και η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται.

Αυτές οι προσαρμογές εξελίχθηκαν ώστε να βελτιστοποιούν την αποθήκευση και τη χρήση ενέργειας σε περιβάλλοντα όπου η διαθεσιμότητα τροφής μεταβαλλόταν. Σήμερα όμως, με την εύκολη πρόσβαση σε φθηνά, πλούσια σε θερμίδες επεξεργασμένα τρόφιμα και με έναν καθιστικό τρόπο ζωής, οι ίδιοι μηχανισμοί που κάποτε μας βοηθούσαν να επιβιώσουμε μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Απώλεια βάρους: Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος

Όπως διαπιστώσαμε στη νεότερη έρευνά μας, ο εγκέφαλός μας διαθέτει επίσης ισχυρούς μηχανισμούς προστασίας του σωματικού βάρους – και μπορεί κατά κάποιον τρόπο να «θυμάται» ποιο ήταν το προηγούμενο βάρος μας.

Για τους αρχαίους προγόνους μας, αυτό σήμαινε ότι αν έχαναν βάρος σε δύσκολες περιόδους, το σώμα τους μπορούσε να «επιστρέψει» στο συνηθισμένο βάρος τους όταν οι συνθήκες βελτιώνονταν.

Για τους σύγχρονους ανθρώπους όμως, αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος και το σώμα μας μπορεί να θυμούνται οποιαδήποτε αύξηση βάρους σαν να εξαρτάται από αυτήν η επιβίωσή μας. Με άλλα λόγια, όταν το σώμα έχει γίνει βαρύτερο, ο εγκέφαλος αρχίζει να αντιμετωπίζει αυτό το υψηλότερο βάρος ως το νέο φυσιολογικό – ένα επίπεδο που αισθάνεται υποχρεωμένος να προστατεύσει.

Το γεγονός ότι το σώμα μας έχει αυτή την ικανότητα να «θυμάται» ένα προηγούμενο υψηλότερο βάρος εξηγεί γιατί τόσοι άνθρωποι ξαναπαίρνουν κιλά μετά από δίαιτες.

Όμως, όπως δείχνει η επιστήμη, η επαναπρόσληψη βάρους δεν οφείλεται σε έλλειψη πειθαρχίας. Αντίθετα, η βιολογία μας κάνει ακριβώς αυτό για το οποίο εξελίχθηκε: προσπαθεί να προστατεύσει το σώμα από την απώλεια βάρους.

Μπορούμε να χακάρουμε τη βιολογία;

Εδώ είναι που φάρμακα απώλειας βάρους, όπως το Wegovy και το Mounjaro, έχουν προσφέρει νέα ελπίδα. Λειτουργούν μιμούμενα ορμόνες του εντέρου που στέλνουν σήματα στον εγκέφαλο ώστε να μειώσει την όρεξη.

Ωστόσο, δεν ανταποκρίνονται όλοι το ίδιο καλά σε αυτά τα φάρμακα. Για κάποιους, οι παρενέργειες μπορεί να κάνουν δύσκολη τη συνέχιση της θεραπείας, ενώ για άλλους τα φάρμακα φαίνεται να μην οδηγούν καθόλου σε απώλεια βάρους.

Επίσης, συχνά όταν η θεραπεία σταματά, η βιολογία επανέρχεται – και το χαμένο βάρος επιστρέφει.

Οι εξελίξεις στην έρευνα για την παχυσαρκία και τον μεταβολισμό μπορεί στο μέλλον να οδηγήσουν σε θεραπείες που θα μπορούν να μειώνουν αυτά τα σήματα τα οποία ωθούν το σώμα πίσω στο αρχικό του βάρος, ακόμη και μετά το τέλος της θεραπείας.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η καλή υγεία δεν είναι το ίδιο πράγμα με το «καλό βάρος». Δηλαδή, η άσκηση, ο ποιοτικός ύπνος, η ισορροπημένη διατροφή και η ψυχική ευεξία μπορούν όλα να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία, ακόμη κι αν ο αριθμός στη ζυγαριά αλλάζει ελάχιστα.

Μια προσέγγιση που αφορά ολόκληρη την κοινωνία

Φυσικά, η παχυσαρκία δεν είναι απλώς ένα ατομικό πρόβλημα – χρειάζεται μια συνολική κοινωνική προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές αιτίες της.

Οι έρευνες δείχνουν ότι μια σειρά προληπτικών μέτρων μπορεί να κάνει τη διαφορά: επενδύσεις σε πιο υγιεινά σχολικά γεύματα, περιορισμός της διαφήμισης ανθυγιεινών τροφίμων προς τα παιδιά, σχεδιασμός γειτονιών που ευνοούν το περπάτημα και το ποδήλατο αντί για το αυτοκίνητο, καθώς και τυποποίηση των μερίδων στα εστιατόρια.

Οι επιστήμονες δίνουν επίσης ιδιαίτερη προσοχή στα πρώτα στάδια της ζωής – από την εγκυμοσύνη έως περίπου την ηλικία των επτά ετών – όταν το σύστημα ρύθμισης του βάρους ενός παιδιού είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστο.

Πράγματι, έρευνες έχουν δείξει ότι παράγοντες όπως η διατροφή των γονιών, ο τρόπος σίτισης των βρεφών και οι πρώιμες συνήθειες ζωής μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ελέγχει την όρεξη και την αποθήκευση λίπους για πολλά χρόνια.

Αν θέλετε να χάσετε βάρος, υπάρχουν ακόμη πράγματα που μπορείτε να κάνετε – κυρίως εστιάζοντας λιγότερο στις αυστηρές, γρήγορες δίαιτες και περισσότερο σε βιώσιμες συνήθειες που υποστηρίζουν τη συνολική υγεία.

Η προτεραιότητα στον ύπνο βοηθά, για παράδειγμα, στη ρύθμιση της όρεξης, ενώ η τακτική σωματική δραστηριότητα – ακόμη και το περπάτημα – μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και την υγεία της καρδιάς.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η παχυσαρκία δεν αποτελεί προσωπική αποτυχία, αλλά μια βιολογική κατάσταση που διαμορφώνεται από τον εγκέφαλο, τα γονίδια και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.

Τα καλά νέα είναι ότι οι εξελίξεις στη νευροεπιστήμη και τη φαρμακολογία προσφέρουν νέες δυνατότητες θεραπείας, ενώ οι στρατηγικές πρόληψης μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση για τις επόμενες γενιές.

Έτσι, αν έχετε δυσκολευτεί να χάσετε βάρος και να το διατηρήσετε, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι και ότι δεν είναι απλώς θέμα δικής σας προσπάθειας. Ο εγκέφαλος είναι ένας ισχυρός αντίπαλος.

Με πληροφορίες από Science Daily