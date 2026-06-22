Ο Cory Doctorow δεν φοβάται την AI. Φοβάται αυτούς που τη πουλάνε

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν περνά πια την καλύτερη δημόσια φάση της.

Τα τελευταία χρόνια, η υπόσχεση μιας λαμπερής τεχνολογικής επανάστασης έχει αρχίσει να συναντά όλο και πιο έντονες αντιδράσεις: από εργαζόμενους που βλέπουν τις δουλειές τους να απειλούνται, από καλλιτέχνες και συγγραφείς που βλέπουν το έργο τους να χρησιμοποιείται χωρίς έλεγχο, από κοινότητες που ανησυχούν για τα ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων, αλλά και από ένα κοινό που έχει κουραστεί να βλέπει προϊόντα να βαφτίζονται «με τεχνητή νοημοσύνη» χωρίς να γίνονται απαραίτητα καλύτερα.

Σε αυτό το κλίμα έρχεται το νέο βιβλίο του Cory Doctorow, The Reverse Centaur’s Guide to Life After AI: How to Think About Artificial Intelligence Before It’s Too Late, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Verso. Ο Doctorow, συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, δοκιμιογράφος και ένας από τους πιο σταθερούς επικριτές της Big Tech, δεν γράφει ένα απλό βιβλίο εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης. Το βασικό του επιχείρημα είναι πιο ακριβές: το πρόβλημα δεν είναι μόνο η τεχνολογία, αλλά το οικονομικό σύστημα που την προωθεί ως αναπόφευκτη.

Ο τίτλος του βιβλίου πατά πάνω σε έναν όρο της θεωρίας της αυτοματοποίησης. «Κένταυρος» είναι ο άνθρωπος που ενισχύεται από μια μηχανή: ένας εργαζόμενος που χρησιμοποιεί ένα εργαλείο για να γίνει πιο ικανός, πιο ακριβής, πιο ελεύθερος. Ο «αντίστροφος κένταυρος», αντίθετα, είναι ο άνθρωπος που αναγκάζεται να υπηρετεί τις ανάγκες της μηχανής. Δεν γίνεται πιο ελεύθερος. Γίνεται προέκταση ενός συστήματος που του αφαιρεί κρίση, ρυθμό και έλεγχο.

Για τον Doctorow, εκεί βρίσκεται το πραγματικό διακύβευμα της AI. Η τεχνολογία θα μπορούσε, θεωρητικά, να βοηθήσει τους εργαζόμενους. Στην πράξη, όμως, το κυρίαρχο επιχειρηματικό μοντέλο τη σπρώχνει προς άλλη κατεύθυνση: λιγότεροι άνθρωποι, περισσότερη επιτήρηση, φθηνότερη εργασία, μεγαλύτερη πίεση, περισσότερη εξάρτηση από πλατφόρμες.

Το παράδειγμα της ιατρικής είναι χαρακτηριστικό. Σε ένα ιδανικό σενάριο, ένας ακτινολόγος θα μπορούσε να συνεργάζεται με ένα σύστημα AI για πιο ακριβείς διαγνώσεις. Σε ένα πολύ πιο πιθανό σενάριο, η AI χρησιμοποιείται για να μειωθούν οι άνθρωποι και όσοι απομένουν να περιοριστούν σε ρόλο ελεγκτή αποτελεσμάτων, με λιγότερο χρόνο, λιγότερη αυτονομία και μεγαλύτερο ρίσκο λάθους.

Ο Doctorow επιμένει ότι η πιο χρήσιμη κριτική της AI δεν βρίσκεται στις πιο θεαματικές φοβίες. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο το σενάριο της υπερευφυούς μηχανής που θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Τον ενδιαφέρει περισσότερο η σημερινή, πιο πεζή και πιο άμεση πραγματικότητα: μια τεχνολογία που προωθείται με τεράστιες αποτιμήσεις, επενδυτικές προσδοκίες και επιχειρηματικές υποσχέσεις, πριν αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί οικονομικά, κοινωνικά και εργασιακά.

Στο βιβλίο, ο Doctorow επιστρέφει και στην έννοια του enshittification, τον όρο που ο ίδιος έκανε διάσημο για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες πλατφόρμες χειροτερεύουν σταδιακά για τους χρήστες τους, καθώς κυνηγούν ανάπτυξη, κέρδος και έλεγχο. Για εκείνον, η AI δεν είναι αποκομμένη από αυτή τη λογική. Είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα μιας τεχνολογικής οικονομίας που ζητά από το κοινό να εμπιστευτεί ξανά τους ίδιους ανθρώπους που ήδη έκαναν το διαδίκτυο πιο ακριβό, πιο ενοχλητικό και πιο εξαρτημένο από μονοπώλια.

Ένα από τα βασικά σημεία της πολεμικής του είναι η ιδέα του «αναπόφευκτου». Οι εταιρείες τεχνολογίας παρουσιάζουν την AI σαν κάτι που απλώς θα συμβεί, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ο εργαζόμενος, ο καταναλωτής, ο δημιουργός, ο φοιτητής καλούνται να ανέβουν στο «διαστημόπλοιο» χωρίς να ρωτήσουν ποιος το οδηγεί, ποιος πλήρωσε το καύσιμο και ποιος θα πεταχτεί έξω στην πορεία.

Ο Doctorow απορρίπτει αυτή τη λογική. Η τεχνολογία δεν πέφτει από τον ουρανό. Σχεδιάζεται, χρηματοδοτείται, νομοθετείται, επιβάλλεται και πουλιέται από ανθρώπους, εταιρείες και επενδυτές με πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν η AI «έρχεται». Το ερώτημα είναι ποια AI έρχεται, για ποιον, με ποιους όρους και με ποιο κόστος.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο συγγραφέας βλέπει και την οργή απέναντι στην τέχνη που φτιάχνεται με AI όχι μόνο ως αυθόρμητη πολιτισμική αντίδραση, αλλά και ως μέρος του ίδιου του θορύβου γύρω από την τεχνολογία. Όσο περισσότερο οι άνθρωποι φοβούνται ότι η AI θα αντικαταστήσει την ανθρώπινη εργασία, τόσο περισσότερο ενισχύεται η εικόνα της ως πανίσχυρης τεχνολογίας. Η αγανάκτηση, με παράδοξο τρόπο, μπορεί να γίνεται διαφήμιση.

Το βιβλίο υποστηρίζει ότι η πιο κρίσιμη μάχη δεν είναι να αποδείξει κανείς ότι κάθε χρήση AI είναι άχρηστη ή ανήθικη. Είναι να χτυπήσει την πηγή της δύναμής της: το κεφάλαιο που προσελκύει, τις αποτιμήσεις που δημιουργεί, το αφήγημα ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία τόσο γρήγορα και τόσο ολοκληρωτικά ώστε όλοι πρέπει να προσαρμοστούν χωρίς αντίσταση.

Το πιο αιχμηρό σημείο του Doctorow είναι ότι η βιομηχανία της AI δεν προσπαθεί απαραίτητα να πείσει το κοινό ότι αγαπά την τεχνητή νοημοσύνη. Προσπαθεί να πείσει τη Wall Street ότι το κοινό θα αναγκαστεί να τη χρησιμοποιήσει. Αυτή είναι μια πολύ διαφορετική υπόθεση.

Γι’ αυτό και το The Reverse Centaur’s Guide to Life After AI μοιάζει λιγότερο με βιβλίο για το μέλλον και περισσότερο με βιβλίο για το παρόν. Για το πώς η τεχνολογία γίνεται τελεσίγραφο. Για το πώς η καινοτομία μετατρέπεται σε απειλή. Και για το πώς η συζήτηση γύρω από την AI δεν μπορεί να μείνει στο επίπεδο του θαυμασμού ή του τρόμου.

Το ερώτημα δεν είναι αν οι μηχανές θα γίνουν εξυπνότερες. Είναι ποιος αποφασίζει τι θα κάνουν, ποιος πληρώνει το κόστος και ποιος θα καταλήξει να δουλεύει για αυτές.

με στοιχεία από Guardian