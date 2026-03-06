Ο Ben Affleck ίδρυσε αθόρυβα εταιρεία ΑΙ για σκηνοθέτες και μόλις την αγόρασε το Netflix

Ο Μπεν Άφλεκ είχε ιδρύσει αθόρυβα μια εταιρεία ΑΙ για σκηνοθέτες και δημιουργούς, και τώρα το Netflix την εξαγοράζει, βάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη πιο βαθιά από ποτέ μέσα στον μηχανισμό παραγωγής ταινιών και σειρών.

Η InterPositive ιδρύθηκε το 2022 και αναπτύσσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένα ειδικά για σκηνοθέτες και δημιουργούς. Σύμφωνα με το Netflix και τον ίδιο τον Άφλεκ, ο στόχος δεν είναι να παρακαμφθεί η ανθρώπινη κρίση ούτε να αντικατασταθούν οι ερμηνευτές, αλλά να αντιμετωπίζονται πρακτικά προβλήματα της παραγωγής, όπως ελλείψεις σε πλάνα, αντικαταστάσεις φόντου, ασυνέπειες φωτισμού και γενικότερα ζητήματα οπτικής και μονταζιακής συνέπειας.

Ο Άφλεκ υποστηρίζει ότι ίδρυσε την εταιρεία νιώθοντας ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους του χώρου, σε μια στιγμή όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει σχεδόν ηλεκτροφόρο πεδίο για τη βιομηχανία του θεάματος. Η κίνηση του Netflix επιχειρεί ακριβώς να τοποθετηθεί σε αυτή τη γκρίζα ζώνη: όχι στην ΑΙ που υπόσχεται να καταπιεί τα πάντα, αλλά στην ΑΙ που πλασάρεται ως βοηθητικός μηχανισμός για την προστασία της δημιουργικής πρόθεσης.

Αυτό είναι και το πολιτισμικά πιο ενδιαφέρον σημείο της είδησης. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν εμφανίζεται εδώ σαν εξωγενής απειλή, αλλά σαν κάτι που επιχειρεί να μπει μέσα στη γλώσσα του ίδιου του σινεμά: στο πώς μοντάρεται μια σκηνή, στο πώς διασώζεται ένα πλάνο, στο πώς η τεχνολογία υπόσχεται να υπηρετήσει το βλέμμα του σκηνοθέτη χωρίς να το υποκαταστήσει. Το αν αυτό θα αποδειχθεί πράγματι προστασία της τέχνης ή μια πιο κομψή εκδοχή αλγοριθμικής διείσδυσης, μένει φυσικά να φανεί. Η ίδια η βιομηχανία εξακολουθεί να είναι βαθιά καχύποπτη απέναντι σε οτιδήποτε αγγίζει την ΑΙ.

Πάντως ο Άφλεκ έχει μιλήσει δημοσίως και στο παρελθόν για την πεποίθησή του ότι η ΑΙ δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη τέχνη, αλλά μπορεί να μειώσει το κόστος και να ελαφρύνει τα πιο επίπονα, τεχνικά στάδια της παραγωγής, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο και για περισσότερες φωνές. Το Netflix, από την πλευρά του, επιμένει ότι επενδύει σε εργαλεία που υπηρετούν τους δημιουργούς και δεν τους παραμερίζουν