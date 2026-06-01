Ο αυνανισμός στα πτηνά «είναι φυσιολογικός και δεν πρέπει να τιμωρείται», σύμφωνα με επιστήμονες

Ως μία απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες τον αυνανισμό στα πτηνά, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν θα πρέπει να αποθαρρύνεται ή να τιμωρείται από τους ιδιοκτήτες τους.

Αυτό είναι το συμπέρασμα νέας έρευνας που εξέτασε τη συμπεριφορά παπαγάλων και άλλων πτηνών, διαπιστώνοντας ότι ο αυνανισμός είναι συχνότερος στη φύση απ’ ό,τι στην αιχμαλωσία.

Το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά σχετίζεται κυρίως με το στρες ή τις ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

🔴 Study: Bird masturbation is natural behavior; vets warned against intervention



Researchers surveyed data on 120 bird species and found masturbation occurs more frequently in wild birds than captive ones, contradicting historical assumptions that the behavior only arose under…

Αυνανισμός στα πτηνά: Ανατρέπονται παλιές αντιλήψεις

Μέχρι σήμερα, πολλοί εκτροφείς και ιδιοκτήτες πτηνών συμβουλευόντουσαν να αποτρέπουν ή ακόμη και να τιμωρούν τα πουλιά όταν επιδίδονταν σε πράξεις αυτοϊκανοποίησης.

Ωστόσο, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μέρος της φυσιολογικής σεξουαλικής συμπεριφοράς τους.

Η Δρ Κλόι Χέις, μία από τις συγγραφείς της μελέτης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η έρευνα ξεκίνησε εν μέρει από προσωπική εμπειρία: «Είχα ένα κατοικίδιο κοκατίλ που αυνανιζόταν συνεχώς», δήλωσε, εξηγώντας πως η παρατήρηση αυτή την ώθησε να εξετάσει τι γνωρίζει πραγματικά η επιστήμη για το φαινόμενο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συμπεριφορά εμφανίζεται σε πολλά είδη πτηνών και δεν συνδέεται απαραίτητα με προβλήματα υγείας ή ψυχολογική πίεση. Αντιθέτως, φαίνεται να αποτελεί φυσικό κομμάτι του ρεπερτορίου συμπεριφορών που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και τη σεξουαλικότητα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο κτηνίατροι, εκτροφείς και ιδιοκτήτες κατοικίδιων πτηνών αντιμετωπίζουν τέτοιες συμπεριφορές στο μέλλον.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η παρουσία αυτής της συμπεριφοράς από μόνη της, δεν θα πρέπει να ανησυχεί τους ιδιοκτήτες των πτηνών. Αντίθετα, προειδοποιούν ότι η τιμωρία ή η βίαιη διακοπή της μπορεί να προκαλέσει περισσότερο άγχος στο ζώο χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος.

Η μελέτη ενισχύει την άποψη ότι πολλές συμπεριφορές των ζώων, οι οποίες συχνά θεωρούνται «παράξενες» από τους ανθρώπους, αποτελούν στην πραγματικότητα φυσιολογικές εκδηλώσεις της βιολογίας τους και δεν πρέπει να ερμηνεύονται με ανθρώπινα κριτήρια.

Με πληροφορίες από Guardian