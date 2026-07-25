Ο αστεροειδής Άποφις θα περάσει πιο κοντά στη Γη από πολλούς δορυφόρους

Σε απόσταση μόλις 32.000 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης θα περάσει στις 13 Απριλίου 2029 ο αστεροειδής 99942 Άποφις, πραγματοποιώντας μία από τις κοντινότερες διελεύσεις μεγάλου αστεροειδούς που έχουν προβλεφθεί ποτέ.

Ο διαστημικός βράχος θα βρεθεί πιο κοντά στον πλανήτη μας από πολλούς δορυφόρους που κινούνται σε γεωσύγχρονη τροχιά, σε ύψος περίπου 36.000 χιλιομέτρων. Παρά την εντυπωσιακά μικρή απόσταση, η NASA έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόσκρουσης στη Γη για τουλάχιστον τα επόμενα 100 χρόνια.

Ο Άποφις έχει διάμετρο περίπου 340 μέτρα, μέγεθος συγκρίσιμο με το ύψος του Πύργου του Άιφελ. Ανακαλύφθηκε το 2004 και οι πρώτοι υπολογισμοί είχαν προκαλέσει ανησυχία, καθώς η πιθανότητα να χτυπήσει τη Γη το 2029 είχε εκτιμηθεί κάποια στιγμή στο 1,6%.

Τότε είχε καταταχθεί στο επίπεδο 4 της Κλίμακας του Τορίνο, με την οποία οι επιστήμονες αξιολογούν τον κίνδυνο από αστεροειδείς. Οι νεότερες παρατηρήσεις επέτρεψαν να υπολογιστεί με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια η τροχιά του και σήμερα βρίσκεται στο επίπεδο 0, που σημαίνει ότι δεν θεωρείται απειλή.

Το όνομά του προέρχεται από τον Άποφι, τον αρχαίο αιγυπτιακό θεό του χάους και του σκότους. Η διέλευση του 2029, ωστόσο, αντιμετωπίζεται πλέον ως σπάνιο επιστημονικό γεγονός και όχι ως κίνδυνος.

Φωτ.: Wikimedia - Phoenix CZE

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, ένας αστεροειδής αυτού του μεγέθους πλησιάζει τόσο κοντά στη Γη μόνο μία φορά κάθε 5.000 έως 10.000 χρόνια. Η NASA έχει ήδη ανακατευθύνει διαστημικό σκάφος για τη μελέτη του, ενώ τηλεσκόπια σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν την πορεία του.

Ορατός με γυμνό μάτι και από την Ελλάδα

Η τόσο κοντινή διέλευση θα δώσει στους επιστήμονες μια σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσουν πώς η βαρύτητα της Γης επηρεάζει έναν μεγάλο αστεροειδή. Θα εξετάσουν αν αλλάζει η τροχιά και η ταχύτητα περιστροφής του, αλλά και αν προκαλούνται μεταβολές ή κατολισθήσεις στην επιφάνειά του.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν μπορούν να βοηθήσουν τους ειδικούς να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά παρόμοιων ουράνιων σωμάτων και να βελτιώσουν τα σχέδια προστασίας της Γης από μελλοντικούς αστεροειδείς που ενδέχεται να αποτελέσουν πραγματική απειλή.

Ο Άποφις αναμένεται να είναι ορατός με γυμνό μάτι από μεγάλο μέρος του πλανήτη, μεταξύ άλλων από περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας, της Αυστραλίας και της ανατολικής Νότιας Αμερικής. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η διέλευση θα μπορεί να παρατηρηθεί από περιοχές στις οποίες κατοικεί περίπου το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Στην Ελλάδα, το φαινόμενο αναμένεται να είναι ορατό το βράδυ της Παρασκευής 13 Απριλίου 2029. Ο αστεροειδής θα μοιάζει με φωτεινό αστέρι που κινείται γρήγορα στον ουρανό, ενώ με κιάλια η παρατήρησή του θα είναι ευκολότερη.

Οι ακριβείς ώρες και η πορεία του στον ελληνικό ουρανό θα προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια όσο πλησιάζει η ημερομηνία. Για καλύτερη θέαση θα χρειαστούν σημεία με σκοτεινό ορίζοντα και περιορισμένη φωτορύπανση, μακριά από τα κέντρα των πόλεων.