ΝΥΤ: Συζητήσεις Meta - Anthropic για πιθανό deal 10 δισ. για υπολογιστική ισχύ

Η Meta βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την ενοικίαση υπολογιστικής ισχύος από τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης της στην Anthropic.

Πρόκειται για μια πρόταση που εφόσον καταλήξει σε συμφωνία αναμένεται να φτάσει τα 10 δισ. δολάρια σε βάθος διετίας, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, γεγονός που αποτελεί ένα πιθανό βήμα για τη δραστηριοποίηση της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης σε μια νέα αγορά.

Η Anthropic πρότεινε τη συμφωνία τον Ιούνιο και η Meta την εξετάζει, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές των New York Times. Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ρευστές, το πλάνο προβλέπει μηνιαίες καταβολές από την Anthropic καθ' όλη τη διάρκεια της διετίας, ενώ και οι δύο εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν πρόωρα από τη συμφωνία.

Οι συνομιλίες της Meta με την Anthropic βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και ενδέχεται να μην καταλήξουν σε deal, σύμφωνα με τις πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων.

Γιατί είναι σημαντική μια τέτοια συμφωνία για την Meta

Οι επαφές αυτές υπογραμμίζουν πόσο πολύ θέλουν οι κορυφαίες εταιρείες AI να εξασφαλίσουν περισσότερη υπολογιστική ισχύ για τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, την ώρα που τεχνολογικοί κολοσσοί, συμπεριλαμβανομένων των Meta, Google, Microsoft και άλλων, επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή δεκάδων νέων κέντρων δεδομένων σε όλο τον κόσμο.

Για την Meta μια τέτοια συμφωνία θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Θα μπορούσε να ανοίξει μια νέα γραμμή δραστηριότητας για την εταιρεία και ενδεχομένως να μετριάσει την πίεση από τους επενδυτές, οι οποίοι έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για το ύψος των δαπανών της Meta σε κέντρα δεδομένων για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, έχει δηλώσει ότι η εταιρεία του θα δαπανήσει έως και 145 δισ. δολάρια φέτος, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων για την τεχνητή νοημοσύνη, ποσό υπερδιπλάσιο από τα 72 δισ. δολάρια που διέθεσε πέρυσι.

Ωστόσο, η Meta αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με το αν τα δικά της μοντέλα AI μπορούν να ανταγωνιστούν εκείνα που αναπτύσσουν ανταγωνιστές όπως η Anthropic και η OpenAI. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναγνωρίσει ότι ενδέχεται να κατασκευάσει περισσότερα κέντρα δεδομένων από όσα χρειάζεται, σε σχέση με τον αριθμό των πελατών που χρησιμοποιούν τα AI προϊόντα της. Η πώληση της πλεονάζουσας υπολογιστικής ισχύος σε εταιρείες όπως η Anthropic θα μπορούσε να προσφέρει στη Meta μια νέα ροή εσόδων, μέχρι η ζήτηση για τις δικές της υπηρεσίες AI να καλύψει τη διαφορά.

«Σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχουν διαφορετικές εταιρείες που μας προσεγγίζουν από έξω και μας ρωτούν» για υπολογιστική ισχύ «την οποία θα μπορούσαν να αγοράσουν από εμάς με κάποιο καπέλο πάνω από την τιμή που την αγοράσαμε», δήλωσε ο κ. Ζάκερμπεργκ σε επικοινωνία με επενδυτές τον Μάιο. «Δεν το έχουμε κάνει ακόμα αυτό, επειδή πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε την υπολογιστική ισχύ για δική μας χρήση».

«Αλλά προφανώς, αν φτάσουμε σε ένα σημείο όπου αισθανθούμε ότι έχουμε χτίσει περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε, τότε αυτή είναι μια επιλογή που έχουμε, και αυτό είναι εν μέρει που μας δίνει τη σιγουριά να επενδύουμε στην ανάπτυξη αυτών των υποδομών», συμπλήρωσε.

Συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αισθάνονται πλέον πιο άνετα να συνάπτουν συμφωνίες με ανταγωνιστές τους, λόγω της μεγάλης έλλειψης υπολογιστικής ισχύος. Η Anthropic, η οποία αποτιμάται σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στην ιδιωτική αγορά και έχει καταθέσει αίτηση για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, γνωρίζει κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης μετά την κυκλοφορία του εταιρικού λογισμικού της, Claude Code. Ως εκ τούτου, χρειάστηκε να συνεργαστεί με εταιρείες που διαθέτουν μεγάλους όγκους επεξεργαστικής ισχύος για να εξυπηρετήσει την αυξημένη πελατεία της.

Καθώς η Meta δεν διαθέτει εμπορική δραστηριότητα πώλησης της υπολογιστικής της ισχύος, το γεγονός αυτό έχει περιπλέξει τις συνομιλίες της με την Anthropic, σύμφωνα με μία από τις πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων.

Με πληροφορίες από New York Times