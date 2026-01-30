Nipah: Η ανακοίνωση του ΠΟΥ για τον ιό

Διευκρινιστική ανακοίνωση για την εξάπλωση του ιού Nipah -εκτός Ινδίας- εξέδωσε νωρίτερα την Παρασκευή (30/1) ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) τόνισε -μεταξύ άλλων- ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού Nipah εκτός Ινδίας παραμένει χαμηλός, μετά την επιβεβαίωση δύο κρουσμάτων στη χώρα, και συνέστησε να μην επιβληθούν ταξιδιωτικοί ή εμπορικοί περιορισμοί.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις αυξημένης μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ τόνισε ότι η Ινδία διαθέτει την ικανότητα να περιορίσει τέτοιου είδους επιδημικές εξάρσεις. Ο οργανισμός ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις ινδικές υγειονομικές αρχές.

Nipah: «Χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης της λοίμωξης»

«Ο ΠΟΥ θεωρεί ότι ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης της λοίμωξης από αυτά τα δύο περιστατικά είναι χαμηλός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οργανισμός στο πρακτορείο Reuters.

Η εκτίμηση αυτή έρχεται μετά την απόφαση αρκετών ασιατικών χωρών -μεταξύ αυτών το Χονγκ Κονγκ, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ- να ενισχύσουν τους υγειονομικούς ελέγχους στα αεροδρόμια για επιβάτες που φτάνουν από την Ινδία.

Τα δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα αφορούν υγειονομικούς εργαζόμενους στην ανατολική πολιτεία της Δυτική Βεγγάλη. Οι ασθενείς μολύνθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου και νοσηλεύονται, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που επικαλείται ο ΠΟΥ. Η ακριβής πηγή της μόλυνσης δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Nipah: Τα συμπτώματα του ιού

Ο ιός Nipah είναι ζωονοσογόνος και μεταδίδεται κυρίως από νυχτερίδες των φρούτων. Μπορεί να μολύνει ζώα, όπως χοίρους, και να περάσει στον άνθρωπο μέσω επαφής με μολυσμένα ζώα ή κατανάλωσης φρούτων που έχουν μολυνθεί από σάλιο ή ούρα νυχτερίδων. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι δυνατή, αλλά συνήθως απαιτεί παρατεταμένη και στενή επαφή, γεγονός που καθιστά λιγότερο πιθανή τη μαζική διασπορά.

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει πυρετό και σοβαρή εγκεφαλίτιδα, με ποσοστό θνησιμότητας που κυμαίνεται από 40% έως 75%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία, αν και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για την ανάπτυξη εμβολίων.

Λόγω της υψηλής θνησιμότητας, της απουσίας εγκεκριμένων θεραπειών και του θεωρητικού κινδύνου μετάλλαξης σε πιο μεταδοτική μορφή, ο ΠΟΥ κατατάσσει τον Nipah στους παθογόνους οργανισμούς ύψιστης προτεραιότητας.

Μικρές, τοπικές εξάρσεις δεν θεωρούνται ασυνήθιστες. Η Ινδία έχει καταγράψει επτά τεκμηριωμένα ξεσπάσματα από τότε που ο ιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα, με επαναλαμβανόμενα κρούσματα στην πολιτεία Κεράλα, η οποία θεωρείται μία από τις περιοχές υψηλότερου κινδύνου παγκοσμίως. Το τρέχον ξέσπασμα είναι το τρίτο στη Δυτική Βεγγάλη, μετά από εκείνα του 2001 και του 2007. Η γειτονική Μπανγκλαντές καταγράφει κρούσματα Nipah σχεδόν κάθε χρόνο.

Παρότι ο ΠΟΥ σημειώνει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί περαιτέρω έκθεση στον ιό, ιολόγοι υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός, λόγω της δυσκολίας διατήρησης συνεχούς μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το CNN, ο Nipah ανήκει στην ίδια οικογένεια ιών με την ιλαρά, αλλά είναι πολύ λιγότερο μεταδοτικός. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μέσα σε 4 έως 14 ημέρες και αρχικά μοιάζουν με γρίπη, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί ραγδαία, οδηγώντας σε κώμα μέσα σε μία εβδομάδα. Όσοι επιβιώσουν ενδέχεται να εμφανίσουν μακροχρόνιες νευρολογικές επιπλοκές.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν καταγραφεί λιγότερα από 800 κρούσματα από την πρώτη εμφάνιση του ιού στη Μαλαισία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αν και ειδικοί εκτιμούν ότι σε ορισμένες περιοχές της Ασίας τα περιστατικά υποκαταγράφονται, λόγω περιορισμένης επιδημιολογικής επιτήρησης.

Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η πρόληψη παραμένει το πιο αποτελεσματικό όπλο, με έμφαση στον περιορισμό της μετάδοσης από ζώα σε ανθρώπους και στην αυστηρή τήρηση μέτρων ελέγχου λοιμώξεων στα συστήματα υγείας.

Με πληροφορίες από Independent