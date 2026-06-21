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Νευρολόγος του Johns Hopkins αποκαλύπτει τι τρώει για την υγεία του εγκεφάλου του: Το ελληνικό προϊόν που δεν λείπει από το μενού

Ο Majid Fotuhi αποκαλύπτει «το μενού ενός νευρολόγου» για να διατηρήσει την καλή υγεία του εγκεφάλου του

The LiFO team
The LiFO team
ΓΙΑ ΣΚ - Νευρολόγος του Johns Hopkins αποκαλύπτει τι τρώει για την υγεία του εγκεφάλου του: Το ελληνικό προϊόν που δεν λείπει από το μενού Facebook Twitter
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Η υγεία του εγκεφάλου απασχολεί όλο και περισσότερο τους επιστήμονες, καθώς η γήρανση συνοδεύεται συχνά από σταδιακή μείωση του εγκεφαλικού όγκου.

Σύμφωνα με τον νευρολόγο, Majid Fotuhi, η διαδικασία αυτή ξεκινά συνήθως από τη δεκαετία των 30 και 40 ετών, όμως δεν είναι αναπόφευκτη. Ο ίδιος αποκάλυψε τι περιλαμβάνει καθημερινά η διατροφή του, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες τροφές μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου και των γνωστικών λειτουργιών.

«Ο εγκέφαλός σας συνήθως αρχίζει να συρρικνώνεται κατά τη δεκαετία των 30 και των 40 ετών και η συρρίκνωση επιταχύνεται μετά τα 70. Ωστόσο, αυτή η φθορά δεν είναι αναπόφευκτη, σύμφωνα με τον νευρολόγο Ματζίντ Φοτούχι. Δείτε τι τρώει ο ίδιος για να ενισχύσει την υγεία του εγκεφάλου του», όπως αναφέρεται σε πρόσφατο δημοσίευμα της  Washington Post.

Ο Fotuhi, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και ειδικός στη νευροπλαστικότητα, έχει δημοσιεύσει μελέτες που δείχνουν ότι μπορεί κανείς να επιβραδύνει την ατροφία του εγκεφάλου ή ακόμη και να αυξήσει το μέγεθος του ιππόκαμπου και του μετωπιαίου φλοιού με τις σωστές συνήθειες στον τρόπο ζωής. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα βασικότερα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, είναι ακολουθούμε μια μεσογειακή διατροφή. «Δώστε έμφαση σε τρόφιμα όπως φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, θαλασσινά και ελαιόλαδο, τα οποία περιέχουν θρεπτικά συστατικά σημαντικά για την υγεία του εγκεφάλου».

Το μενού μίας ημέρας που ακολουθεί ο νευρολόγος Fotuhi για την υγεία του εγκεφάλου

Στο ίδιο δημοσίευμα δίνεται έμφαση σε ένα  ελληνικό προϊόν. Συγκεκριμένα, σε μία ανάρτηση που περιλαμβάνει τις συστάσεις του καθηγητή για τη διατροφή και την υγεία του εγκεφάλου, παρουσιάζει ένα ημερήσιο πρόγραμμα διατροφής, στο οποίο πρωταγωνιστεί το ελληνικό γιαούρτι.

Ένας νευρολόγος μέσα σε μία ημέρα για καλύτερη υγεία του εγκεφάλου, ακολουθεί το πρόγραμμα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα:

Πρωινό: Βρώμη με γάλα, φρούτα και σκόνη πρωτεΐνης ή, ομελέτα με λαχανικά

Μεσημεριανό: Ελληνικό γιαούρτι με φρούτα

Βραδινό: Κοτόπουλο ή σολομός με λαχανικά, ελληνικό γιαούρτι ως συνοδευτικό

Τech & Science

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