New York Times: Η Meta σχεδιάζει να «κόψει» 600 θέσεις εργασίας στα εργαστήρια υπερ-νοημοσύνης της AI

Η Meta δήλωσε χθες Τετάρτη (22/10), ότι σχεδιάζει να περικόψει περίπου 600 θέσεις εργασίας στα εργαστήρια υπερ-νοημοσύνης της AI, σύμφωνα με υπόμνημα που στάλθηκε στους υπαλλήλους και διαβιβάστηκε στους New York Times.

Η Meta επιδιώκει να συμβαδίσει με τους ανταγωνιστές της στην έντονη κούρσα στον τομέα της τεχνολογίας.

Οι απολύσεις θα γίνουν στα «εργαστήρια υπερ-νοημοσύνης της AI» της Meta, που είναι η γενική ονομασία για τις προσπάθειες της εταιρείας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το τμήμα έχει μερικές χιλιάδες υπαλλήλους, αν και ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων δεν είναι σαφής.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, διευθύνων σύμβουλος της Meta, έχει ξεκινήσει μαζικές προσλήψεις για να στελεχώσει την εταιρεία του με κορυφαίους ερευνητές Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης, του Alexandr Wang, νωρίτερα φέτος.

Οι περικοπές που ανακοινώθηκαν χθες, δεν επηρεάζουν αυτές τις νέες προσλήψεις, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί να αναπτύξουν «υπερ-νοημοσύνη» ή τεχνητή νοημοσύνη που ξεπερνά τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Γιατί κάνει περικοπές η Meta

Αντίθετα, οι περικοπές θέσεων εργασίας στοχεύουν στην εξάλειψη της «φούσκας» που προέκυψε από τρία χρόνια ταχείας ανάπτυξης των προσπαθειών τεχνητής νοημοσύνης της Meta, δήλωσαν δύο άτομα με γνώση του θέματος. Οι απολύσεις στοχεύουν να βοηθήσουν τη Meta να αναπτύξει προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης πιο γρήγορα, δήλωσαν.

«Μειώνοντας το μέγεθος της ομάδας μας, θα απαιτούνται λιγότερες συζητήσεις για τη λήψη μιας απόφασης και κάθε άτομο θα είναι πιο υπεύθυνο και θα έχει μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής και αντίκτυπο», έγραψε ο κ. Wang στο υπόμνημα που κυκλοφόρησε στους υπαλλήλους.

Οι περικοπές, οι οποίες έγιναν γνωστές νωρίτερα από το Axios, έρχονται σε μια έντονα ανταγωνιστική περίοδο για τη Meta, η οποία έχει περάσει τα τελευταία τρία χρόνια αντιμετωπίζοντας την ταχεία εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Μετά την εμφάνιση του ChatGPT το 2022, η OpenAI, η Google και η Microsoft άρχισαν να προσλαμβάνουν μανιωδώς για να κατασκευάσουν την επόμενη γενιά chatbot τεχνητής νοημοσύνης και άλλων προϊόντων.

Η Meta, η οποία κατέχει το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, δυσκολεύτηκε να συμβαδίσει με αυτό. Μετά την αρχική επιτυχία στην ανάπτυξη του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, που ονομάζεται Llama, η πρόοδός της παρέμεινε στάσιμη.

Η εταιρεία ξεκίνησε μια νέα σειρά προσλήψεων και έκανε στρατηγικά λάθη, οδηγώντας σε προβλήματα ανάπτυξης προϊόντων τους τελευταίους 18 μήνες.

Το σχέδιο του Ζούκερμπεργκ για τη Meta

Μετά από ένα δύσκολο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ο Ζούκερμπεργκ κινήθηκε για να επανεκκινήσει τις προσπάθειες τεχνητής νοημοσύνης. Τον Ιούνιο, επένδυσε 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην ScaleAI, μια νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που συνιδρύθηκε από τον Wang. Στη συνέχεια, ο Ζούκερμπεργκ έφερε τα κορυφαία ταλέντα της ScaleAI στα Εργαστήρια Superintelligence της Meta, συμπεριλαμβανομένου του Wang.

Ο Ζούκερμπεργκ έχει έκτοτε ξοδέψει δισεκατομμύρια προσλαμβάνοντας κορυφαίους ερευνητές από άλλα εργαστήρια και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, Google και Microsoft. Η Meta έχει προσφέρει πακέτα αμοιβών που φτάνουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Τον Αύγουστο, ο Ζούκερμπεργκ χώρισε την Meta Superintelligence σε τέσσερις ομάδες. Η μία ονομάζεται FAIR, η οποία επικεντρώνεται στην έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη. Μια δεύτερη εργάζεται για την υπερ-νοημοσύνη, μια άλλη για τα προϊόντα και μια τέταρτη για τις υποδομές, όπως τα κέντρα δεδομένων και άλλο υλικό τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προγραμματισμένες περικοπές θα επηρεάσουν τους υπαλλήλους της FAIR, του τμήματος προϊόντων και της ομάδας υποδομών, σύμφωνα με το υπόμνημα του Wang. Οι υπάλληλοι που απολύονται, έπρεπε να έχουν λάβει email έως τις 10 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής και η εταιρεία σχεδιάζει να βρει άλλες θέσεις εσωτερικά για όσους επηρεάζονται.

Δεν θα γίνουν περικοπές στην TBD, την υπερ-νοημοσύνη για την ανάπτυξη ομάδων και τη διαχείριση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων της Meta, τα οποία οδηγούν τα chatbots και άλλα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, ανέφεραν οι άνθρωποι που γνωρίζουν την κατάσταση. Η εταιρεία εξακολουθεί να προσλαμβάνει ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης στη μονάδα TBD, την οποία διαχειρίζεται ο Wang, ανέφεραν οι άνθρωποι.

Τα στελέχη της Meta έχουν τονίσει ότι οι περικοπές δεν σημαίνουν ότι περιορίζουν τις προσπάθειες τεχνητής νοημοσύνης και ότι η υπερ-νοημοσύνη παραμένει μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων του Ζούκερμπεργκ για τη Meta.

Με πληροφορίες από New York Times