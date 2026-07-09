New York Times για OpenAI: Την κατηγορούν για ψέματα και ότι χρησιμοποίησε άρθρα τους για την εκπαίδευση του ChatGPT

Μια ομάδα εφημερίδων, στην οποία συμμετέχουν οι New York Times και η New York Daily News, ζήτησε την Πέμπτη από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την επιβολή κυρώσεων στην OpenAI.

Οι εφημερίδες κατηγορούν την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ότι είπε ψέματα στις δικαστικές αρχές, ισχυριζόμενη ότι δεν είχε τη δυνατότητα να ελέγξει τα συστήματά της για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποίησε παράνομα εκατομμύρια άρθρα τους για την εκπαίδευση των μοντέλων της.

Στο σχετικό έγγραφο που κατέθεσαν οι εφημερίδες υποστηρίζουν ότι η OpenAI απέκρυψε εσκεμμένα την αλήθεια. Συγκεκριμένα, η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT δήλωσε στο δικαστήριο πως ήταν αδύνατο να βρει το προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα υλικό στα μεγάλα γλωσσικά της μοντέλα, ενώ στην πραγματικότητα είχε ήδη πραγματοποιήσει τέτοιους ελέγχους «πριν καν καταθέσει αγωγή ο πρώτος από τους ενάγοντες».

«Η OpenAI διέγραψε συνομιλίες»

Οι εκδότες καταγγέλλουν ότι η OpenAI διέγραψε δισεκατομμύρια σχετικές συνομιλίες του ChatGPT ή φρόντισε να μην είναι πλέον ανιχνεύσιμες. Για τον λόγο αυτό, ζητούν από το δικαστήριο να επιβάλει κυρώσεις στην εταιρεία, στις οποίες περιλαμβάνεται η κάλυψη των δικαστικών εξόδων, και να εκδώσει απόφαση που θα βεβαιώνει ότι τα αρχεία συνομιλιών της εταιρείας αποτελούν απόδειξη για την υποκλοπή των άρθρων τους.

Το χρονικό της διαμάχης

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2023 με αγωγή των Times. Η εφημερίδα κατηγορεί την OpenAI και τον κύριο χρηματοδότη της, τη Microsoft, ότι χρησιμοποίησαν εκατομμύρια άρθρα της χωρίς άδεια, με σκοπό να εκπαιδεύσουν το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο που βρίσκεται «πίσω» από το ChatGPT.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μία από τις πολλές που έχουν ξεκινήσει δημιουργοί, όπως συγγραφείς, εικαστικοί και δισκογραφικές εταιρείες, εναντίον τεχνολογικών κολοσσών, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, Anthropic και Meta Platforms, με την κατηγορία της παράνομης χρήσης του έργου τους για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από το Reuters