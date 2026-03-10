Το νέο σας αφεντικό μπορεί να μην είναι άνθρωπος

Πριν από ένα χρόνο, οι μηχανικοί της Snowflake, της αμερικανικής πλατφόρμας δεδομένων που βασίζεται στο cloud, εξακολουθούσαν να αφιερώνουν μέρος της ημέρας τους σε ρουτίνες εργασίες.

Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονταν η σάρωση πινάκων ελέγχου για να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων και η αναζήτηση δεδομένων από συναδέλφους για την ολοκλήρωση αναλύσεων τάσεων.

Τώρα, σύμφωνα με τον Qaiser Habib, επικεφαλής του τμήματος μηχανικής της εταιρείας στον Καναδά με έδρα το Τορόντο, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος αυτής της βασικής εργασίας, επιτρέποντας στους μηχανικούς να επικεντρωθούν σε αποφάσεις υψηλότερου επιπέδου.

Τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία

Ο Habib αφιερώνει 20 έως 30 ώρες την εβδομάδα στην αλληλεπίδραση με πέντε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η Snowflake έχει δημιουργήσει συστήματα για την αξιολόγηση του σχεδιασμού προϊόντων ή για την παροχή βοήθειας στους μηχανικούς που είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ή συμβάντος, μεταξύ άλλων χρήσεων. Εκτιμά ότι ο μέσος μηχανικός συνεργάζεται με τρία ή τέσσερα συστήματα καθημερινά, χρησιμοποιώντας τους για την εκτέλεση έργων κωδικοποίησης υπό την επίβλεψη ανθρώπων.

«Δεν χρειάζεται πλέον να ενοχλείτε έναν άνθρωπο για βασικές ερωτήσεις», είπε ο Habib, σημειώνοντας ότι εξακολουθεί να συνεργάζεται με συναδέλφους του για πιο σύνθετες εργασίες, όπως η επίλυση προβλημάτων κωδικοποίησης.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να προσαρμοστούν σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, όπως επιχειρηματικοί στόχοι, και να αξιοποιήσουν εργαλεία αναφοράς, όπως ημερολόγια, πρακτικά συνεδριάσεων και εσωτερικές βάσεις δεδομένων, για να ολοκληρώσουν την εργασία με περιορισμένη ανθρώπινη επίβλεψη.

Σε ορισμένους χώρους εργασίας, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν ολοκληρώνουν απλώς εργασίες, αλλά τις αναθέτουν και σε ανθρώπινους εργαζόμενους. Καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται, η ΑΙ αρχίζουν επίσης να διαχειρίζονται ο ένας τον άλλον. Ένα σύστημα μπορεί, για παράδειγμα, να δημιουργεί κώδικα, ενώ ένας άλλος τον ελέγχει για σφάλματα και διορθώνει τα bugs πριν ένας άνθρωπος υπογράψει την τελική έκδοση.

Αυτές οι ροές εργασίας μεταξύ συστημάτων μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να αναπτυχθούν ταχύτερα. Ωστόσο, εντείνουν επίσης τις ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη προχωρά πέρα από την παροχή βοήθειας και φτάνει στην εποπτεία – και, ενδεχομένως, στην αντικατάσταση θέσεων εργασίας.

Πίεση στα επαγγέλματα

Η Anthropic επέκτεινε πρόσφατα την πρόσβαση στα συστήματα συνεργασίας της, επιτρέποντας στους χρήστες χωρίς τεχνικές γνώσεις να παραχωρήσουν στο Claude – τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της – άδεια πρόσβασης σε συγκεκριμένους φακέλους στους υπολογιστές τους, ώστε να μπορεί να διαβάζει, να επεξεργάζεται, να δημιουργεί και να οργανώνει αρχεία αυτόνομα.

Η αυξανόμενη χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης μεταμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών σε όλο τον κόσμο, ακόμη και σε εταιρείες που δεν επικεντρώνονται στην ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων. Για παράδειγμα, ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την απόδοση, να προτείνουν προαγωγές, αλλαγές ρόλων και ακόμη και να προσδιορίζουν ρόλους που πρέπει να καταργηθούν.

Η αλλαγή αυτή έρχεται καθώς οι θέσεις εργασίας γραφείου συνεχίζουν να εξαφανίζονται, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Πολλοί εργοδότες στις ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει μαζικές απολύσεις, που επηρεάζουν κυρίως τους εργαζόμενους σε αρχικό επίπεδο και τα μεσαία στελέχη, και οι διευθυντές έχουν επισημάνει την αυτοματοποίηση και την αποδοτικότητα που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ως μέρος της λογικής τους.

Όταν η Amazon ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι σχεδίαζε να καταργήσει περίπου 14.000 θέσεις εργασίας, οι διευθυντές ανέφεραν ότι το η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία να λειτουργεί με λιγότερα επίπεδα και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Οι UPS, Target και General Motors ανακοίνωσαν επίσης σημαντικές περικοπές πέρυσι, ενώ τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους σημειώθηκαν περισσότερες απολύσεις από οποιονδήποτε άλλο Ιανουάριο στις ΗΠΑ από το 2009. Αρκετές άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Pinterest και HP, συνέχισαν να αναφέρουν τις πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης ως μέρος των λόγων πίσω από τις απολύσεις.

Η Goldman Sachs έχει εκτιμήσει ότι το 6 έως 7 % των εργαζομένων στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους λόγω της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, με υψηλότερο κίνδυνο για τους προγραμματιστές υπολογιστών, τους λογιστές, τους ελεγκτές, τους νομικούς και διοικητικούς βοηθούς και τους εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών. Οι συνολικές επιπτώσεις στην απασχόληση, σύμφωνα με την τράπεζα τον Αύγουστο, ενδέχεται να είναι «σχετικά προσωρινές», καθώς θα εμφανιστούν νέες θέσεις εργασίας.

Οι πρώτες προβλέψεις έδειχναν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαθιστούσε κυρίως τις τεχνικές θέσεις εργασίας αρχικού επιπέδου, και ορισμένοι ειδικοί συνδέουν τα πρόσφατα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων αποφοίτων με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Roger Kirkness, ιδρυτή της εταιρείας λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης Convictional στο Τορόντο, η μεγαλύτερη αναστάτωση παρατηρείται στη μεσαία διοίκηση.

Τα εργαλεία της εταιρείας του μεταφράζουν τη στρατηγική της διοίκησης σε επιχειρησιακές εργασίες – ένας ρόλος που κάποτε αναλάμβαναν οι προϊστάμενοι – και παρέχουν καθημερινές εργασίες και ανατροφοδότηση στους υπαλλήλους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν καταστεί περιττοί. Ωστόσο, υπάρχει αυξανόμενη πίεση για επανεκπαίδευση, και όσοι διαπρέπουν στη στρατηγική σκέψη βρίσκονται σε καλύτερη θέση να προσαρμοστούν σε εργασιακά περιβάλλοντα που ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε ο Kirkness.

Το ανθρώπινο πλεονέκτημα

Στις ΗΠΑ, έχουν ξεκινήσει αγωγές που αμφισβητούν τις αποφάσεις των εταιρειών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως σε τομείς όπως η απόρριψη ασφαλιστικών απαιτήσεων και η υποτιθέμενη διάκριση στην πρόσληψη με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι, καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται όλο και πιο αυτόνομα, οι άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τον ουσιαστικό έλεγχο και ότι τα ίδια τα συστήματα θα μπορούσαν να γίνουν στόχος κυβερνοεπιθέσεων. Ωστόσο, η νομοθεσία δυσκολεύεται να συμβαδίσει με την καινοτομία. Ούτε οι ΗΠΑ ούτε ο Καναδάς έχουν καθορίσει σαφείς κανόνες για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων δοκιμάζουν ποιες λειτουργίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν και ποιες εξακολουθούν να απαιτούν τη συνεχή συμμετοχή του ανθρώπου. Για ορισμένους εργαζόμενους, αυτή η αβεβαιότητα έχει γίνει πηγή ανησυχίας.

Μια υπάλληλος πολυεθνικής εταιρείας με έδρα το Βανκούβερ είπε ότι μερικές φορές αναρωτιέται αν ο διαδικτυακός «coach» που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της ανάπτυξης των εργαζομένων είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ή ένας άνθρωπος που βασίζεται τόσο πολύ σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που η διάκριση έχει θολώσει.

Ορισμένοι οργανισμοί θέτουν όρια. Η New Ground Wellness, μια καναδική εταιρεία κλινικής συμβουλευτικής και ευεξίας, χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως chatbots, στις καθημερινές της δραστηριότητες, αλλά πρόσφατα απέρριψε μια πρόταση ύψους 20.000 καναδικών δολαρίων (14.600 δολάρια ΗΠΑ) για ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα αντιστοιχούσε θεραπευτές με πελάτες.

Αφού έλαβε σχόλια από τους καλούντες, η εταιρεία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη από την αύξηση της αποδοτικότητας δεν θα υπερισχύουν της πιθανής ζημίας στην εμπιστοσύνη. Η απόφασή της αντανακλά επίσης πολλαπλές έρευνες που δείχνουν μια ισχυρή προτίμηση των δυτικών καταναλωτών για ανθρώπινο προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών.

Με πληροφορίες από Al Jazeera