Το νέο λογότυπο του Spotify για τα 20 χρόνια ίδρυσής του

Οι χρήστες του Spotify που ενημέρωσαν την εφαρμογή τους για κινητά αυτή την εβδομάδα είδαν κάτι καινούργιο και απροσδόκητο: ένα νέο εικονίδιο στα τηλέφωνά τους που απεικονίζει μια λαμπερή πράσινη ντισκομπάλα.

Το Spotify ήταν κάπως ασαφές σχετικά με το τι σημαίνει το νέο εικονίδιο, απαντώντας από τον επίσημο κύριο λογαριασμό του στο X σε μια ανάρτηση σχετικά με το νέο λογότυπο: «δεν είναι υπέροχo;».

Ένας εκπρόσωπος του Spotify επιβεβαίωσε στο Variety ότι η ντισκομπάλα προορίζεται για τον εορτασμό της 20ής επετείου από την ίδρυση της εφαρμογής.

Πιθανώς το εικονίδιο της ντισκομπάλας του Spotify να είναι προσωρινό, αλλά ο εκπρόσωπος της εταιρείας δεν το επιβεβαίωσε.

20 χρόνια Spotify

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα πρώτα 20 χρόνια της, η πλατφόρμα παρουσίασε την Τρίτη το «Spotify 20: Your Party of the Year(s)». Πρόκειται για μια εμπειρία αποκλειστικά για κινητά μέσα από την εφαρμογή, η οποία προσφέρει μια αναδρομή στο ιστορικό ακροαματικής εμπειρίας κάθε χρήστη — συμπεριλαμβανομένου του συνολικού αριθμού των διαφορετικών τραγουδιών που έχετε ακούσει, του πρώτου τραγουδιού που ακούσατε ποτέ και του καλλιτέχνη με τις περισσότερες αναπαραγωγές όλων των εποχών.

Το «Party of the Year(s)» περιλαμβάνει επίσης μια εξατομικευμένη λίστα αναπαραγωγής με τα 120 κομμάτια που έχετε ακούσει περισσότερο, μαζί με τον αριθμό των αναπαραγωγών. Τόσο οι συνδρομητές της premium έκδοσης όσο και οι δωρεάν χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτή την αναδρομή που τροφοδοτείται από τη «νοσταλγία».

Στο πλαίσιο του εορτασμού της 20ής επετείου, το Spotify αποκάλυψε για πρώτη φορά τους καλλιτέχνες, τα τραγούδια, τα άλμπουμ, τα podcasts και τα audiobooks με τις περισσότερες αναπαραγωγές στην ιστορία του.

Η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες αναπαραγωγές στο Spotify μέχρι σήμερα είναι η Taylor Swift, ενώ το «Un Verano Sin Ti» του Bad Bunny είναι το άλμπουμ με τις περισσότερες αναπαραγωγές όλων των εποχών. Το «Blinding Lights» του The Weeknd ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες αναπαραγωγές, ενώ το «The Joe Rogan Experience» ήταν το podcast που άκουσαν περισσότερο οι χρήστες. Τέλος, το «A Court of Thorns and Roses» της Sarah J. Maas ήταν το πιο συχνά επιλεγμένο audiobook.

Με πληροφορίες από Variety