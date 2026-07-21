Νέο κινεζικό μοντέλο AI γνωρίζει τεράστια ζήτηση – Πάγωσαν οι νέες συνδρομές

Μια κινεζική νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αναγκάστηκε να σταματήσει προσωρινά τις νέες συνδρομές στο τελευταίο της μοντέλο, καθώς η ζήτηση ξεπέρασε μέσα σε λίγες ημέρες τις δυνατότητες των υπολογιστικών της συστημάτων.

Το Kimi K3 είναι ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε η Moonshot AI, εταιρεία με έδρα το Πεκίνο. Προορίζεται για σύνθετες εργασίες, όπως η συγγραφή κώδικα, η ανάλυση εγγράφων και η εκτέλεση εντολών πολλών σταδίων, και παρουσιάστηκε ως κινεζικός ανταγωνιστής των προηγμένων μοντέλων της OpenAI και της Anthropic.

Η ανταπόκριση μετά την κυκλοφορία του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε η Moonshot ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί προς το παρόν να δεχθεί άλλους συνδρομητές. Θα συνεχίσει να εξυπηρετεί όσους πληρώνουν ήδη για την υπηρεσία και θα ανοίξει σταδιακά νέες θέσεις, καθώς προσθέτει υπολογιστική ισχύ.

«Το Kimi K3 δέχθηκε πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση απ’ όση περιμέναμε», ανέφερε η εταιρεία. Μέσα σε 48 ώρες, η χρήση έφερε τις διαθέσιμες υποδομές της σχεδόν στα όριά τους.

Η εξέλιξη δείχνει αφενός πόσο γρήγορα αυξάνεται το διεθνές ενδιαφέρον για τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και αφετέρου τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες της χώρας, καθώς δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στους πιο προηγμένους επεξεργαστές λόγω των αμερικανικών περιορισμών.

Ένα κινεζικό μοντέλο που ανησυχεί τις ΗΠΑ

Το Kimi K3 διατίθεται με ανοικτό κώδικα, πράγμα που επιτρέπει σε προγραμματιστές να το εξετάζουν, να το προσαρμόζουν και να δημιουργούν δικές τους εφαρμογές πάνω σε αυτό. Ακολουθεί έτσι τη στρατηγική άλλων κινεζικών εταιρειών, όπως η DeepSeek, που προσφέρουν ισχυρά μοντέλα με χαμηλότερο κόστος από πολλούς αμερικανικούς ανταγωνιστές.

Η κυκλοφορία του προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στην αμερικανική τεχνολογική αγορά, καθώς ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι φθηνότερα κινεζικά συστήματα μπορεί να πιέσουν τις τιμές και τα έσοδα των εταιρειών των ΗΠΑ.

Το Kimi K3 διαθέτει 2,8 τρισ. παραμέτρους, δηλαδή τις εσωτερικές μεταβλητές που χρησιμοποιεί το μοντέλο για να επεξεργάζεται πληροφορίες και να παράγει απαντήσεις. Η Moonshot το παρουσιάζει ως το μεγαλύτερο σύστημα ανοικτού κώδικα στον κόσμο.

Το τεράστιο μέγεθός του, όμως, σημαίνει ότι απαιτεί πολύ περισσότερη υπολογιστική ισχύ για να λειτουργήσει. Ο αναλυτής τεχνολογίας Λιαν Τζι Σου εκτίμησε ότι η εταιρεία δεν είχε προβλέψει πόσο μεγάλη θα ήταν η ζήτηση και δεν διαθέτει αρκετούς προηγμένους επεξεργαστές για να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα όλους τους χρήστες.

«Τα νέα μοντέλα προκαλούν συνήθως τεράστιο ενδιαφέρον και αυτό μπορεί να πιέσει τις υπάρχουσες υποδομές», εξήγησε. Πρόσθεσε ότι το Kimi K3 είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και ακριβό στη λειτουργία του.

Πίεση στις αμερικανικές εταιρείες

Λίγο μετά την κυκλοφορία του, το κινεζικό μοντέλο βρέθηκε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης για τη δημιουργία ιστοσελίδων και άλλες εργασίες προγραμματισμού. Οι επιδόσεις του ενίσχυσαν τους φόβους ότι κινεζικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν ισχυρά εργαλεία σε χαμηλότερες τιμές, περιορίζοντας τη δυνατότητα των αμερικανικών ομίλων να χρεώνουν ακριβότερα τις υπηρεσίες τους.

Το Kimi K3 είναι ένα από τα πολλά κινεζικά μοντέλα που έχουν τραβήξει το διεθνές ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα. Η Alibaba παρουσίασε επίσης το Qwen3.8 Max, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, διαθέτει 2,4 τρισ. παραμέτρους.

Τον προηγούμενο μήνα, η κινεζική Zhipu, γνωστή και ως Z.ai, κυκλοφόρησε το GLM-5.2, το οποίο υιοθετήθηκε γρήγορα από χρήστες και επιχειρήσεις σε αρκετές χώρες.

Η ταχεία ανάπτυξη αυτών των μοντέλων δείχνει ότι η Κίνα έχει εξελιχθεί σε σοβαρό ανταγωνιστή των Ηνωμένων Πολιτειών στην τεχνητή νοημοσύνη. Η αδυναμία της Moonshot να καλύψει τη ζήτηση, ωστόσο, αποκαλύπτει ότι η πρόσβαση σε επεξεργαστές και υπολογιστικές υποδομές παραμένει ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τις κινεζικές εταιρείες.

Με πληροφορίες από Associated Press