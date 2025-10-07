Νέο φάρμακο της AstraZeneca δείχνει ισχυρή αποτελεσματικότητα στην ανθεκτική υπέρταση

Η AstraZeneca ανακοίνωσε ότι το υποψήφιο φάρμακό της για την υπέρταση, baxdrostat, κατέγραψε θετικά αποτελέσματα σε μελέτη τελικού σταδίου, ενισχύοντας τις προοπτικές έγκρισής του από τις ρυθμιστικές αρχές. Η επιτυχία αυτή αυξάνει τις προσδοκίες της εταιρείας για ετήσιες πωλήσεις έως και 5 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το φάρμακο μείωσε ουσιαστικά την αρτηριακή πίεση σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση, σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Οι βελτιώσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες τις πρωινές ώρες, όταν ο κίνδυνος για εγκεφαλικό ή καρδιακή προσβολή είναι αυξημένος.

Το baxdrostat είναι ένα από τα σκευάσματα στα οποία η AstraZeneca στηρίζει τον στόχο της για έσοδα 80 δισ. δολαρίων έως το 2030, έναντι 54 δισ. το 2024.

Ο διευθύνων σύμβουλος Πασκάλ Σοριό έχει δηλώσει ότι τα φετινά αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών θα δείξουν εάν η εταιρεία κινείται σύμφωνα με το πλάνο.

Η εισηγμένη στον δείκτη FTSE 100 εταιρεία σημείωσε δώδεκα θετικά αποτελέσματα τελικού σταδίου μόνο στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Το baxdrostat εντάχθηκε στο χαρτοφυλάκιό της μέσω της εξαγοράς της αμερικανικής CinCor το 2023, έναντι 1,8 δισ. δολαρίων.

Καινοτόμος προσέγγιση στη ρύθμιση της πίεσης

Η ουσία δρα περιορίζοντας την παραγωγή αλδοστερόνης, δηλαδή της ορμόνης που αυξάνει την αρτηριακή πίεση προκαλώντας κατακράτηση υγρών και άλατος. Ο μηχανισμός αυτός μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών στην καρδιά και στα νεφρά.

Σύμφωνα με τη Σάρον Μπαρ, εκτελεστική αντιπρόεδρο του τομέα βιοφαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης, η εταιρεία έχει υποβάλει τις αιτήσεις έγκρισης και προχωρά ταυτόχρονα τις μελέτες για χρόνια νεφρική νόσο και πρόληψη καρδιακής ανεπάρκειας.

«Πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να έχουν πίεση δύσκολα ελεγχόμενη μέρα και νύχτα, γεγονός που τους καθιστά ευάλωτους σε καρδιακά επεισόδια», σημείωσε.

«Πρωτοποριακά αποτελέσματα», λένε οι ερευνητές

Περίπου 1,4 δισ. άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από υπέρταση, ενώ στις ΗΠΑ σχεδόν οι μισοί δεν καταφέρνουν να τη ρυθμίσουν παρά τη λήψη πολλαπλών θεραπειών.

Ο Δρ Μπράιαν Ουίλιαμς, καθηγητής Ιατρικής στο University College London και κύριος ερευνητής της μελέτης, χαρακτήρισε τα ευρήματα «πρωτοποριακά», τονίζοντας ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν τη θεραπευτική προσέγγιση για ασθενείς των οποίων η πίεση παραμένει ανεξέλεγκτη παρά τις υπάρχουσες θεραπείες.

Τα πλήρη δεδομένα θα παρουσιαστούν στο American Heart Association Scientific Sessions τον Νοέμβριο.

Η μετοχή της AstraZeneca, η οποία έχει ενισχυθεί σχεδόν 20% από την αρχή του έτους, παρέμεινε σταθερή το πρωί της Τρίτης στο Λονδίνο, με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να φτάνει περίπου τα 197 δισ. λίρες.

Με πληροφορίες από Financial Times