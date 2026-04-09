Νέο είδος αράχνης καταγράφεται για πρώτη φορά σε βίντεο στην Ισπανία

Ένα σπάνιο και ελάχιστα μελετημένο είδος αράχνης, η Cryptodrassus michaeli, καταγράφηκε για πρώτη φορά σε βίντεο από ερευνητές στη νότια Ισπανία, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ζώο που μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστό μόνο μέσα από επιστημονικές περιγραφές.

Το είδος είχε περιγραφεί για πρώτη φορά το 2024 σε επιστημονική δημοσίευση στην Ιβηρική Χερσόνησο, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν οπτικά ντοκουμέντα της συμπεριφοράς του στο φυσικό του περιβάλλον.

Η αράχνη εντοπίστηκε στην περιοχή της Ανδαλουσίας, και συγκεκριμένα σε ξηρά, ημι-ερημικά οικοσυστήματα της νότιας Ισπανίας, όπου φαίνεται να ζει κρυμμένη στο έδαφος. Το μικρό της μέγεθος και η διακριτική της παρουσία την καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη στον εντοπισμό, γεγονός που εξηγεί γιατί πέρασε απαρατήρητη για τόσο καιρό.

Ισπανία: Τα χαρακτηριστικά του νέου είδους αράχνης

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η Cryptodrassus michaeli ανήκει στην οικογένεια των Gnaphosidae, μια ομάδα αραχνών που κινούνται στο έδαφος και κυνηγούν κυρίως τη νύχτα, αντί να υφαίνουν ιστούς για να παγιδεύουν τη λεία τους.

Το βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press, καταγράφει την αράχνη εν κινήσει στο φυσικό της περιβάλλον, προσφέροντας για πρώτη φορά εικόνα της συμπεριφοράς της. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι το υλικό αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου ζωής της, αλλά και του ευρύτερου οικοσυστήματος στο οποίο ανήκει.

Όπως σημειώνει σχετικά το Associated Press, η ανακάλυψη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για τη βιοποικιλότητα σε περιοχές όπως η νότια Ισπανία, όπου μοναδικά είδη συνεχίζουν να εντοπίζονται, παρά τη μακρά ιστορία επιστημονικής έρευνας.

Οι ερευνητές «τρέχουν» τώρα να συγκεντρώσουν περισσότερα δεδομένα για το είδος, εξετάζοντας τον ρόλο του στο οικοσύστημα και τις πιθανές απειλές που αντιμετωπίζει, σε ένα περιβάλλον που επηρεάζεται όλο και περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.

Με πληροφορίες από Associated Press