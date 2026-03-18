Νεάντερταλ κυνηγούσαν γιγάντιους ελέφαντες για εκατοντάδες χιλιόμετρα

Οι Νεάντερταλ δεν ήταν απλοί τροφοσυλλέκτες, αλλά οργανωμένοι κυνηγοί που μπορούσαν να καταδιώκουν γιγάντια θηράματα σε τεράστιες αποστάσεις.

Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη απολιθωμάτων στη Γερμανία, η οποία φωτίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον τρόπο ζωής των προϊστορικών ανθρώπων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι Νεάντερταλ κυνηγούσαν συστηματικά μεγάλους θηλαστικούς οργανισμούς, ανάμεσά τους και γιγάντιους ελέφαντες με ίσιους χαυλιόδοντες, τα μεγαλύτερα χερσαία ζώα της Ευρώπης εκείνη την εποχή.

Τι προέκυψε στη νέα έρευνα για τους Νεάντερνταλ

Αν και προηγούμενες έρευνες είχαν επιβεβαιώσει ότι οι Νεάντερταλ κατανάλωναν ελέφαντες, δεν ήταν σαφές ποια είδη κυνηγούσαν συχνότερα ούτε με ποιον τρόπο.

Η νέα μελέτη δείχνει ότι το κυνήγι τους ήταν πολύ πιο οργανωμένο και εκτεταμένο απ' ό,τι είχε καταγραφεί μέχρι στιγμής.

Αναλύοντας ισότοπα άνθρακα, οξυγόνου και στροντίου, καθώς και πρωτεΐνες από απολιθώματα στο Neumark-Nord της Γερμανίας, οι επιστήμονες κατάφεραν να ανασυνθέσουν τη διατροφή και τις μετακινήσεις των ζώων.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι πολλοί από αυτούς τους ελέφαντες ταξίδευαν έως και 300 χιλιόμετρα μέσα στην Ευρώπη πριν φτάσουν στην περιοχή. «Τα δόντια τους λειτουργούν σαν ημερολόγιο ταξιδιού», εξηγεί ο ερευνητής Federico Lugli. «Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις διαδρομές τους και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούσαν το τοπίο».

Νεάντερνταλ: Οργανωμένο το κυνήγι ελεφάντων

Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι Νεάντερταλ δεν εκμεταλλεύονταν απλώς τυχαίες ευκαιρίες, αλλά σχεδίαζαν το κυνήγι τους.

«Για να καταφέρουν κάτι τέτοιο, έπρεπε να γνωρίζουν πολύ καλά το περιβάλλον, να συνεργάζονται και να οργανώνονται», σημειώνει η συν-συγγραφέας της μελέτης Elena Armaroli.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η διατροφή τους δεν περιοριζόταν στο κρέας. Οι Νεάντερταλ κατανάλωναν και φυτικές τροφές, όπως φουντούκια και βελανίδια. Παράλληλα, φαίνεται ότι αξιοποιούσαν συστηματικά τους φυσικούς πόρους σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και πιθανόν επηρέαζαν το τοπίο, ακόμη και με τη χρήση φωτιάς.

Τα νέα ευρήματα ενισχύουν την εικόνα των Νεάντερταλ ως ιδιαίτερα προσαρμοστικών και ικανών κυνηγών, που λειτουργούσαν μέσα σε πολύπλοκα οικοσυστήματα.

Οι επιστήμονες σχεδιάζουν περαιτέρω έρευνες για να διαπιστώσουν αν η περιοχή Neumark-Nord αποτελούσε σημείο συγκέντρωσης ελεφάντων από διαφορετικές περιοχές ή μόνιμο βιότοπο ενός πληθυσμού που μετακινούνταν περιοδικά.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances.

Με πληροφορίες από Independent