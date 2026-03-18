Νέα θεραπεία RNA «μαθαίνει» στην καρδιά να αυτοεπιδιορθώνεται μετά από έμφραγμα

Μια νέα, πειραματική θεραπεία βασισμένη στην τεχνολογία RNA δίνει ελπίδα ότι η καρδιά ίσως στο μέλλον μπορεί να «θεραπεύει» τον εαυτό της μετά από έμφραγμα.

Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κολούμπια, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, μια εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της καρδιάς να προστατεύεται και να επουλώνεται μετά από καρδιακή προσβολή, τουλάχιστον σε πειραματικά μοντέλα.

Αξίζει να τονιστεί πως, σε αντίθεση με άλλα όργανα, η καρδιά έχει εξαιρετικά περιορισμένη ικανότητα αναγέννησης. Ακόμη κι όταν οι γιατροί αποκαθιστούν τη ροή του αίματος μετά από ένα έμφραγμα, τα κατεστραμμένα καρδιακά κύτταρα δεν αντικαθίστανται, αφήνοντας μόνιμες ουλές που επηρεάζουν τη λειτουργία της.

Καρδιά: Πώς λειτουργεί η νέα προσέγγιση με RNA

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Βιοϊατρικής Μηχανικής Κε Τσενγκ, ανέπτυξε μια καινοτόμο στρατηγική που αξιοποιεί το RNA ώστε το ίδιο το σώμα να παράγει τη θεραπευτική ουσία.

Η διαδικασία γίνεται σε δύο στάδια. Αρχικά, δημιουργείται ένα «προφάρμακο» στον σκελετικό μυ και στη συνέχεια μετατρέπεται σε δραστική ουσία μέσα στην καρδιά.

Στόχος είναι η ενίσχυση της δράσης μιας φυσικής ορμόνης, του κολπικού νατριουρητικού πεπτιδίου (ANP), η οποία βοηθά στην ανάπτυξη νέων αιμοφόρων αγγείων, στη μείωση της φλεγμονής και στον περιορισμό των ουλών.

Το ANP υπάρχει σε υψηλά επίπεδα στα νεογέννητα, προσφέροντας μια προσωρινή ικανότητα αναγέννησης της καρδιάς. Με την ηλικία όμως μειώνεται δραστικά, μαζί με αυτή την ικανότητα.

Καρδιά: Τι προέκυψε από τα αποτελέσματα σε πειράματα

Η θεραπεία δοκιμάστηκε σε διαφορετικά ζωικά μοντέλα, δηλαδή από ποντίκια μέχρι χοίρους, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων με διαβήτη ή αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η εφάπαξ ένεση μείωσε το μέγεθος της βλάβης μετά το έμφραγμα και βελτίωσε τη συνολική λειτουργία της καρδιάς.

Αξιοσημείωτο είναι ότι παρέμεινε αποτελεσματική ακόμη και όταν χορηγήθηκε μία εβδομάδα μετά το επεισόδιο, όταν η ζημιά είχε ήδη προχωρήσει.

Μάλιστα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε άλλες παθήσεις, όπως στη νεφρική νόσο, στην υπέρταση και στην προεκλαμψία

Όπως σημειώνουν, αν αποδειχθεί ότι η μέθοδος λειτουργεί και σε ανθρώπους, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για θεραπείες που ενεργοποιούν την αναγέννηση και σε άλλα όργανα.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, ωστόσο τα πρώτα αποτελέσματα θεωρούνται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το μέλλον της αναγεννητικής ιατρικής.

Με πληροφορίες από Science, ΑΠΕ-ΜΠΕ