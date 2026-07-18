Νέα στοιχεία για τον αστεροειδή που εξαφάνισε τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια

Νέα επιστημονική μελέτη φαίνεται πως δίνει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με τον αστεροειδή που έπληξε τη Γη πριν από περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια, προκαλώντας τη μεγαλύτερη μαζική εξαφάνιση ειδών στη σύγχρονη γεωλογική ιστορία και βάζοντας τέλος στην εποχή των δεινοσαύρων.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά, σε συνεργασία με επιστήμονες από ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα, κατάφεραν να προσδιορίσουν την κατηγορία του αστεροειδούς που προκάλεσε την πρόσκρουση στο σημερινό Μεξικό.

Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, όπως γνωστοποιεί σχετικά ο βρετανικός «The Independent».

☄️🦖 Un nuevo estudio reveló que el meteorito de Chicxulub, responsable de la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, pertenecía a un tipo de roca espacial extremadamente raro. La investigación también aporta nuevos datos sobre su composición y posible origen.



📲… pic.twitter.com/2yzH8izkzY — SéUno Noticias (@seunonoticias) July 18, 2026

Τα χαρακτηριστικά του αστεροειδή που εξαφάνισε τους δεινόσαυρους

Ο αστεροειδής, γνωστός ως Chicxulub, είχε διάμετρο περίπου 10 χιλιομέτρων και έπεσε στη χερσόνησο Γιουκατάν, δημιουργώντας έναν γιγάντιο κρατήρα και εκτοξεύοντας τεράστιες ποσότητες υλικών στην ατμόσφαιρα.

Οι επιστήμονες μελέτησαν ίχνη του αστεροειδούς που διατηρούνται σε ένα λεπτό στρώμα αργίλου, το οποίο σχηματίστηκε μετά την πρόσκρουση, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ανήκε στους carbonaceous chondrites, μια ιδιαίτερα σπάνια κατηγορία μετεωριτών που αποτελεί μόλις το 5% των δειγμάτων που έχουν βρεθεί στη Γη.

Οι χονδρίτες θεωρούνται από τα αρχαιότερα πετρώματα του Ηλιακού Συστήματος και διατηρούν σχεδόν αναλλοίωτη τη χημική σύσταση των πρώτων σταδίων σχηματισμού του.

«Το γεγονός ότι οι δεινόσαυροι χτυπήθηκαν από ένα τόσο σπάνιο σώμα, που προερχόταν από τόσο μεγάλη απόσταση, υποδηλώνει ταυτόχρονα και την ατυχία τους», δήλωσε ο δρ Φιλίπ Κλες, επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

“If you want to talk about bad air quality, ask the dinosaurs,” @nancywalecki writes. She reports on the smoky skies 66 million years ago: https://t.co/5AYO4556mH — The Atlantic (@TheAtlantic) July 17, 2026

Πώς εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι

Η νέα έρευνα δεν αλλάζει την κρατούσα επιστημονική θεωρία για το πώς εξελίχθηκε η καταστροφή μετά την πρόσκρουση. Ωστόσο, ενισχύει την άποψη ότι ο βασικός μηχανισμός που οδήγησε στην εξαφάνιση περίπου του 75% των ειδών που ζούσαν τότε στη Γη δεν ήταν το θείο που περιείχε ο μετεωρίτης, αλλά η τεράστια ποσότητα λεπτής σκόνης και θραυσμάτων που εκτινάχθηκαν στην ατμόσφαιρα.

«Τα λεπτά σωματίδια που εκτοξεύθηκαν στην ατμόσφαιρα ήταν πιθανότατα ο βασικός παράγοντας της μαζικής εξαφάνισης», εξήγησε ο Κλες.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με ερευνητές από το Institut de Physique du Globe στο Παρίσι και το Πανεπιστήμιο του Παρισιού, οι οποίοι εξέτασαν τα ίχνη χημικών στοιχείων που διατηρούνται στο γεωλογικό στρώμα της πρόσκρουσης.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, ο αστεροειδής πιθανότατα προήλθε είτε από το εξωτερικό τμήμα της κύριας ζώνης αστεροειδών, κοντά στην τροχιά του Δία, είτε ακόμη και από πιο απομακρυσμένες περιοχές του Ηλιακού Συστήματος.

Με πληροφορίες από Independent