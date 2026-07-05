Νέα στοιχεία για τη σύνδεση του καθιστικού τρόπου ζωής με τον αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο

Το να κάθεται κανείς για περισσότερο από μισή ώρα κάθε φορά την ημέρα αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο, σύμφωνα με μια μελέτη.

Ειδικότερα, ερευνητές που παρακολούθησαν περισσότερους από 90.000 ανθρώπους για μια δεκαετία διαπίστωσαν ότι το να κάθεται ή να ξαπλώνει κανείς ενώ είναι ξύπνιος για περισσότερο από 30 λεπτά σε μία συνεχόμενη περίοδο κάθε μέρα συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο κίνδυνος αυξάνεται για κάθε επιπλέον ώρα συνεχούς αδράνειας.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η διακοπή περιόδων καθιστικής συμπεριφοράς που διαρκούν περισσότερο από 30 λεπτά με σύντομες περιόδους σωματικής δραστηριότητας θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου.

Το να σηκώνεστε κάθε μισή ώρα, ακόμη και για έναν σύντομο περίπατο στο γραφείο, θα μπορούσε να κάνει θαύματα για την υγεία σας, ανέφεραν.

Τα νέα στοιχεία για την σύνδεση της καθιστικής ζωής με τον κίνδυνο για καρκίνο

Ο Δρ Φρέντερικ Χο, κύριος συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, δήλωσε: «Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι το να κάθεσαι για περισσότερο από 30 λεπτά κάθε φορά συνδέεται ιδιαίτερα με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου. Τα καλά νέα είναι ότι το να διακόπτεις το χρόνο που περνάς καθισμένος με κάτι τόσο απλό όσο ένας σύντομος περίπατος μπορεί να έχει προστατευτική δράση».

«Οι τρέχουσες οδηγίες για την υγεία εστιάζουν σε μεγάλο βαθμό στη μέτρια ή έντονη άσκηση, αλλά τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η ελαφριά κίνηση δεν πρέπει να αγνοείται. Στο μέλλον, οι κλινικές δοκιμές θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε πέρα από τις γενικές συμβουλές και να αναπτύξουμε εξατομικευμένες στρατηγικές για τη διακοπή του χρόνου που περνάμε καθισμένοι».

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Plos Medicine, επικεντρώθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην υγεία η παρατεταμένη καθιστική συμπεριφορά σε καθημερινή βάση. Ενώ οι μακρές περίοδοι καθιστικής στάσης ή ξαπλωμένης στάσης κατά τη διάρκεια της εγρήγορσης συνδέονται εδώ και καιρό με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και ορισμένων μορφών καρκίνου, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι λίγα είναι γνωστά σχετικά με το αν ο τρόπος με τον οποίο συσσωρεύεται ο χρόνος καθιστικής συμπεριφοράς επηρεάζει επίσης την υγεία.

Διαπίστωσαν ότι η αντικατάσταση του χρόνου καθιστικής ζωής με περιόδους σωματικής δραστηριότητας θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση μιας σειράς κινδύνων εμφάνισης καρκίνου. Μεταξύ των ευεργετικών δραστηριοτήτων συγκαταλέγονταν το αργό περπάτημα και οι οικιακές εργασίες.

Η ομάδα ανέλυσε δεδομένα από φορητές συσκευές που φορούσαν περισσότεροι από 91.000 συμμετέχοντες στην UK Biobank, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για μέσο όρο 12 χρόνια. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η παρατεταμένη αδράνεια διάρκειας άνω των 30 λεπτών συσχετιζόταν με κινδύνους εμφάνισης καρκίνου. Κάθε επιπλέον ώρα παρατεταμένης αδράνειας κάθε μέρα συσχετίστηκε με αύξηση κατά 10% του κινδύνου θανάτου από καρκίνο.

Ωστόσο, η αντικατάσταση μεγάλων περιόδων αδράνειας με κίνηση φάνηκε να μειώνει αυτόν τον κίνδυνο. Η αντικατάσταση μίας ώρας καθιστικής συμπεριφοράς κάθε μέρα με ελαφριά σωματική δραστηριότητα, όπως το σιδέρωμα ή το πλύσιμο των πιάτων, συσχετίστηκε με 12% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο.

Η αντικατάσταση 30 λεπτών αδράνειας κάθε μέρα με 30 λεπτά μέτριας σωματικής δραστηριότητας, όπως το περπάτημα με μέτριο ρυθμό, συσχετίστηκε με 8% χαμηλότερο κίνδυνο.

Ο κίνδυνος ήταν 22% χαμηλότερος όταν πέντε λεπτά αδράνειας αντικαθίσταντο με πέντε λεπτά έντονης σωματικής δραστηριότητας κάθε μέρα, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η έρευνα παρουσίαζε ορισμένους περιορισμούς, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι οι ερευνητές πραγματοποίησαν στατιστική ανάλυση μιας παρατηρητικής μελέτης, οπότε δεν μπόρεσαν να αποδείξουν αιτιώδη συνάφεια.

Ο καθηγητής Κέβιν ΜακΚόνγουεϊ, ομότιμος καθηγητής εφαρμοσμένης στατιστικής στο Open University, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι τα ευρήματα ήταν ενδιαφέροντα, αλλά θα απαιτηθούν περαιτέρω έρευνες.

Με πληροφορίες από Guardian