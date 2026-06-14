Νέα Siri με AI: Ποια iPhone, iPad και Mac θα υποστηρίζουν τη νέα Siri

Η Apple ετοιμάζεται να διαθέσει το μεγαλύτερο ανασχεδιασμό της Siri μέχρι σήμερα μαζί με το iOS 27, το macOS Golden Gate, το watchOS 27 και τις υπόλοιπες νέες εκδόσεις των λειτουργικών της συστημάτων

Η Apple ετοιμάζεται να διαθέσει το μεγαλύτερο ανασχεδιασμό της Siri μέχρι σήμερα μαζί με το iOS 27, το macOS Golden Gate, το watchOS 27 και τις υπόλοιπες νέες εκδόσεις των λειτουργικών της συστημάτων. Η νέα Siri βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική φάση και αναμένεται να γίνει διαθέσιμη στο ευρύ κοινό το φθινόπωρο.

Η σημαντικότερη αλλαγή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το λογισμικό. Η αναβαθμισμένη Siri θα απαιτεί και συμβατό hardware, κάτι που σημαίνει ότι αρκετές παλαιότερες συσκευές θα μείνουν εκτός.

Στα iPhone, η νέα Siri θα υποστηρίζεται από τα iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max, καθώς και από όλα τα νεότερα μοντέλα της σειράς iPhone 16 και iPhone 17. Αυτό σημαίνει ότι τα απλά iPhone 15 και iPhone 15 Plus δεν περιλαμβάνονται στη λίστα συμβατότητας.

Στην κατηγορία των tablet, η Apple θα προσφέρει τη νέα εμπειρία Siri σε όλα τα iPad Pro και iPad Air με επεξεργαστή M1 ή νεότερο, καθώς και στο iPad mini που διαθέτει τον A17 Pro.

Οι χρήστες Mac θα έχουν ευρύτερη κάλυψη, καθώς η νέα Siri θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους υπολογιστές που βασίζονται σε Apple Silicon. Με άλλα λόγια, οποιοδήποτε Mac διαθέτει επεξεργαστή M1 ή νεότερο θα μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες.

Αντίστοιχα, στα Apple Watch η λειτουργία θα υποστηρίζεται από τα Apple Watch Series 9 και νεότερα μοντέλα, τα Apple Watch Ultra 2 και μεταγενέστερες εκδόσεις, καθώς και το Apple Watch SE 3. Προϋπόθεση είναι το ρολόι να είναι συνδεδεμένο με συμβατό iPhone.

Όσον αφορά το Apple Vision Pro, η Apple σκοπεύει να προσφέρει υποστήριξη σε όλες τις εκδόσεις της συσκευής.

Ποιες συσκευές θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της νέας Siri

Παρότι όλες οι παραπάνω συσκευές θα αποκτήσουν πρόσβαση στη νέα Siri, ορισμένες δυνατότητες θα παραμείνουν αποκλειστικές για πιο ισχυρό hardware. Η Apple αναφέρει ότι η πλήρης προσαρμογή του ρυθμού ομιλίας και της εκφραστικότητας της φωνής της Siri θα είναι διαθέσιμη μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα.

Στη συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνονται τα iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max και iPhone Air, ορισμένα iPad με επεξεργαστή M4 και τουλάχιστον 12 GB ενιαίας μνήμης, Mac με επεξεργαστή M3 ή νεότερο και τουλάχιστον 12 GB μνήμης, καθώς και το Apple Vision Pro με επεξεργαστή M5.

Παράλληλα, η Apple περιορίζει το ισχυρότερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που εκτελείται τοπικά στη συσκευή σε αντίστοιχα νεότερα μοντέλα. Η εταιρεία δεν έχει ακόμη διευκρινίσει αν αυτό θα επηρεάζει την καθημερινή εμπειρία χρήσης της Siri ή αν οι διαφορές θα αφορούν μόνο πιο απαιτημένες λειτουργίες.

Με πληροφορίες από Mac 9 to 5