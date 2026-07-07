Νέα μελέτη: Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με αλλαγές στο DNA του σπέρματος

Η ατμοσφαιρική ρύπανση φαίνεται να μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα γονίδια του σπέρματος, σύμφωνα με μία από τις μεγαλύτερες μελέτες γονιμότητας του είδους της.

Άνδρες που εκτέθηκαν σε συνηθισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του σπέρματος εμφάνισαν λεπτές μεταβολές στο DNA, οι οποίες επηρέασαν το αν ορισμένα γονίδια ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση ενδέχεται να βλάπτει την ανδρική γονιμότητα.

Ατμοσφαιρική ρύπανση: Τι έδειξαν ευρήματα της μελέτης

Τα ευρήματα, που παρουσιάστηκαν την Τρίτη στην ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας στο Λονδίνο, έδειξαν ότι το όζον και το διοξείδιο του αζώτου είναι οι ρύποι που συνδέονται πιο έντονα με αυτές τις λεγόμενες επιγενετικές αλλαγές.

Η δρ Carrie Nobles, επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στο Άμχερστ και επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε: «Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά τη διάρκεια κρίσιμων σταδίων της ανάπτυξης του σπέρματος ενδέχεται να σχετίζεται με αλλαγές στο DNA του σπέρματος».

Η μελέτη παρακολούθησε περισσότερους από 2.000 άνδρες στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, μεταξύ 2013 και 2017. Οι συμμετέχοντες παρείχαν δείγματα σπέρματος κατά την εγγραφή τους στη μελέτη και ξανά έπειτα από δύο, τέσσερις και έξι μήνες.

Οι ερευνητές υπολόγισαν την έκθεση κάθε συμμετέχοντα σε εξωτερικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους μεταξύ αυτών όζον, διοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του θείου και αιωρούμενα μικροσωματίδια, κατά τη διάρκεια των τριών μηνών πριν από τη συλλογή κάθε δείγματος, διάστημα που αντιστοιχεί στην περίοδο παραγωγής του σπέρματος.

Όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση θα μπορούσε να μειώνει την ανδρική γονιμότητα, όμως οι βιολογικοί μηχανισμοί παρέμεναν ασαφείς. Η νέα μελέτη στρέφει το ενδιαφέρον στη μεθυλίωση του DNA χημικές «ετικέτες» που προσκολλώνται στο DNA και ρυθμίζουν το αν τα γονίδια ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται χωρίς να αλλάζει ο γενετικός κώδικας ως μία πιθανή εξήγηση.

Ατμοσφαιρική ρύπανση: Εντοπίστηκαν 39 μεταβολές στο DNA που συνδέονται με μείγματα ατμοσφαιρικών ρύπων

Οι επιστήμονες ανέλυσαν τη μεθυλίωση του DNA στο σπέρμα 1.220 ανδρών που παρείχαν δείγμα κατά την επανεξέταση των έξι μηνών. Εντόπισαν 39 μεταβολές στο DNA που συνδέονταν με μείγματα ατμοσφαιρικών ρύπων, με το όζον και το διοξείδιο του αζώτου να φαίνεται ότι ασκούν ισχυρή επίδραση.

Οι περισσότερες επιγενετικές «ετικέτες» διαγράφονται στα πρώτα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης, όμως ορισμένα γονίδια φέρουν αυτές τις μεταβολές ως «αποτύπωμα», γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να επηρεάσουν την ανάπτυξη του εμβρύου και πιθανώς και μετέπειτα στάδια. Ένα από τα γονίδια που εντοπίστηκαν, το GNAS, έχει συνδεθεί στο παρελθόν με χαμηλότερη ποιότητα σπέρματος και με την ανάπτυξη του εμβρύου.

Η Nobles ανέφερε: «Οι αλλαγές στην έκφραση των γονιδίων ενδέχεται να επηρεάζουν τη γονιμότητα των ανδρών, γι’ αυτό και αυτό το πεδίο έρευνας είναι σημαντικό. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα ώστε να τεκμηριωθεί άμεση σύνδεση μεταξύ των αλλαγών στη μεθυλίωση του DNA του σπέρματος που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και της γονιμότητας».

Ο καθηγητής Allan Pacey, καθηγητής ανδρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η έρευνα κατέδειξε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα.

«Προς το παρόν, δεν είναι δυνατό να εξαχθεί συμπέρασμα για το αν οι παρατηρούμενες αλλαγές στη μεθυλίωση του DNA του σπέρματος έχουν κλινική σημασία για την ανδρική υπογονιμότητα, και θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί αυτό», πρόσθεσε.

Ο καθηγητής Richard Lea, καθηγητής Αναπαραγωγικής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό ερευνητικό έργο, το οποίο προστίθεται σε ένα διαρκώς αυξανόμενο σώμα στοιχείων που δείχνει ότι η ποιότητα του σπέρματος επηρεάζεται αρνητικά από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους».

Με πληροφορίες από Guardian