Νέα μελέτη: Το εμβόλιο κατά της Covid-19 συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού

Το εμβόλιο κατά της Covid-19 μείωσε τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επιπλοκών που σχετίζονται με τη νόσο, όπως τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα εμφράγματα και οι νοσηλείες λόγω καρδιολογικών προβλημάτων, κατά περίπου 40%, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Internal Medicine, προστίθενται στο αυξανόμενο σώμα ερευνών που συνδέουν τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 με οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία και δείχνουν ότι η προστασία αυτή διατηρείται αρκετά χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας.

Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το εμβόλιο συνδέθηκε με μικρότερη συχνότητα καρδιαγγειακών παθήσεων, νοσηλειών και θανάτων από κάθε αιτία, ακόμη και όταν αυτά δεν σχετίζονταν άμεσα με λοίμωξη Covid-19.

The coronavirus vaccine reduced the risk of major cardiovascular events linked to covid-19 by about 40 percent, according to a new study.



The findings suggest that such benefits observed in earlier studies have persisted for years. https://t.co/eFWhZ9XfpF pic.twitter.com/dsdIB2wD3z — The Washington Post (@washingtonpost) June 17, 2026

Τι είχαν «δείξει» προηγούμενες έρευνες για τον εμβολιασμό κατά της Covid-19

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα εμβόλια προσέφεραν οφέλη ακόμη και σε ανθρώπους που πιθανόν δεν γνώριζαν ότι είχαν μολυνθεί από τον κορωνοϊό», δήλωσε ο Ζιγιάντ Αλ-Άλι, γιατρός, επιδημιολόγος και συν-συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστήμιο Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις.

Προηγούμενες έρευνες είχαν ήδη δείξει ότι ο εμβολιασμός μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού. Η νέα μελέτη επιχείρησε να εξετάσει αν η προστατευτική αυτή δράση συνεχίζεται τα επόμενα χρόνια, παρά τις μεταλλάξεις του ιού και τις αλλαγές στις διαθέσιμες εμβολιαστικές φόρμουλες.

«Τα εμβόλια έχουν αλλάξει και ο ίδιος ο ιός έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι και οι νεότερες εκδόσεις των εμβολίων εξακολουθούν να προσφέρουν προστασία απέναντι σε καρδιαγγειακές επιπλοκές», ανέφερε ο Αλ-Άλι.

Η έρευνα βασίστηκε σε περίπου ένα εκατομμύριο Αμερικανούς βετεράνους που εξυπηρετούνται από το σύστημα υγείας του αμερικανικού Υπουργείου Βετεράνων κατά την περίοδο 2024-2025. Οι επιστήμονες συνέκριναν όσους έκαναν μόνο το αντιγριπικό εμβόλιο με όσους έκαναν τόσο το αντιγριπικό όσο και το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά της Covid-19. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν τόσο εμβόλια τεχνολογίας mRNA όσο και το εμβόλιο της Novavax.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για περίπου οκτώ μήνες, με τους ερευνητές να καταγράφουν αν εμφάνισαν σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο μετά από λοίμωξη Covid-19.

COVID vaccines still protect against heart problems, large study finds https://t.co/I3QsWnmmLE — Ars Technica (@arstechnica) June 15, 2026

Τα αποτελέσματα της νέας μελέτης για το εμβόλιο κατά της Covid-19

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν εμβολιαστεί κατά της Covid-19 είχαν κατά 37,7% μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρές καρδιακές επιπλοκές που σχετίζονταν με τη νόσο. Το όφελος ήταν μεγαλύτερο στους ανθρώπους άνω των 75 ετών και σε όσους είχαν ήδη προβλήματα υγείας, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη ή χρόνια πνευμονοπάθεια.

«Τα δεδομένα υπογραμμίζουν τη σημασία της συνέχισης του εμβολιασμού, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους», σχολίασε η Νίσα Βισβανατάν, διευθύντρια του προγράμματος Long Covid στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι εμβολιασμένοι είχαν επίσης περίπου 6% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα συνολικά, ακόμη και όταν αυτά δεν συνδέονταν με λοίμωξη Covid-19. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μείωση περίπου 7% στους θανάτους και στις νοσηλείες από κάθε αιτία.

Αν και τα ποσοστά αυτά φαίνονται σχετικά μικρά, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αντιστοιχούν σε 23 λιγότερα σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια, 30 λιγότερες νοσηλείες και 16 λιγότερους θανάτους ανά 10.000 εμβολιασμένους ανθρώπους.

Με βάση τους υπολογισμούς της μελέτης, σε έναν πληθυσμό ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, ο εμβολιασμός θα μπορούσε να συνδέεται με την αποτροπή περίπου 2.370 σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων και 1.580 θανάτων μέσα σε διάστημα οκτώ μηνών.

Οι ερευνητές επισημαίνουν πάντως ότι το δείγμα της μελέτης αποτελούνταν κυρίως από ηλικιωμένους λευκούς άνδρες και ότι τα συμπεράσματα για το σύνολο του πληθυσμού πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή.

Όσον αφορά τη μείωση καρδιαγγειακών προβλημάτων που δεν συνδέονται άμεσα με διάγνωση Covid-19, ο Αλ-Άλι εκτιμά ότι πιθανότατα αρκετοί άνθρωποι μολύνονται με ήπια μορφή του ιού χωρίς να το γνωρίζουν.

Από την πλευρά της, η Βισβανατάν σημείωσε ότι δεν αποκλείεται τα εμβόλια mRNA να έχουν και άλλες ευεργετικές επιδράσεις στον οργανισμό που δεν έχουν ακόμη πλήρως κατανοηθεί. Υπενθύμισε μάλιστα ότι και άλλα εμβόλια έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με προστασία απέναντι σε χρόνιες παθήσεις.

Οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι τα εμβόλια κατά της Covid-19 έχουν συσχετιστεί σε σπάνιες περιπτώσεις με μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα, δηλαδή φλεγμονές του καρδιακού μυός ή του περικαρδίου. Ωστόσο, οι περιπτώσεις αυτές θεωρούνται σπάνιες και συνήθως ήπιες, ενώ οι ειδικοί εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι τα οφέλη του εμβολιασμού υπερτερούν των κινδύνων.

«Τα εμβόλια mRNA φαίνεται ότι επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα με τρόπους που δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει πλήρως και πιστεύω ότι στο μέλλον θα ανακαλύψουμε ακόμη περισσότερα θετικά αποτελέσματα», κατέληξε η Βισβανατάν.

Με πληροφορίες από Washington Post