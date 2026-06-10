Νέα μελέτη αποκαλύπτει τις ταφικές παραδόσεις της Εποχής του Σιδήρου στη Σκωτία

Μια γυναίκα που έζησε στη Σκωτία κατά την Εποχή του Σιδήρου, φαίνεται πως υπέστη μια εξαιρετικά ασυνήθιστη μεταθανάτια τελετουργική διαδικασία, με τους ερευνητές να εκτιμούν ότι ο εγκέφαλός της αφαιρέθηκε σκόπιμα λίγο μετά τον θάνατό της.

Το συμπέρασμα προκύπτει από νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Antiquity και φωτίζει περαιτέρω τα πολύπλοκα ταφικά έθιμα των προϊστορικών κοινοτήτων της βόρειας Σκωτίας.

Για να καταλήξουν στα εν λόγω συμπεράσματα, ερευνητές από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ εξέτασαν τα λείψανα μιας γυναίκας ηλικίας άνω των 30 ετών και εντόπισαν στο εσωτερικό του κρανίου της ευθείες και παράλληλες χαράξεις.

An Iron Age Scottish woman likely had her brains scooped out after she died as part of her burial, according to a new study that sheds further light on the complex funerary rites of this prehistoric culture. https://t.co/K3UZfMW4iO pic.twitter.com/TrVfBoP76K — CNN (@CNN) June 10, 2026

Σκωτία: Τα συμπεράσματα της μελέτης

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα σημάδια αυτά πιθανότατα προκλήθηκαν από σκόπιμη απόξεση ή κοπή με αιχμηρό εργαλείο. Παράλληλα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η βάση του κρανίου είχε υποστεί ένα ασυνήθιστο κάταγμα, το οποίο δεν φαίνεται να οφείλεται σε φυσική φθορά αλλά σε στοχευμένο χτύπημα.

Ο συνδυασμός των δύο ευρημάτων οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο εγκέφαλος αφαιρέθηκε εσκεμμένα λίγο μετά τον θάνατο της γυναίκας.

Μάλιστα, η επικεφαλής της έρευνας, αρχαιολόγος Λόρα Καστέγς Ναβάρο από το Πανεπιστήμιο της Υόρκης, εξήγησε ότι τα σημάδια εντοπίστηκαν σε σημεία όπου συνδέονται οι ιστοί που συγκρατούν τον εγκέφαλο στο εσωτερικό του κρανίου.

«Αν κάποιος ήθελε να αφαιρέσει τον εγκέφαλο, θα είχε νόημα να χαράξει ακριβώς αυτά τα σημεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ευκολότερη πρόσβαση στο εσωτερικό του κρανίου χωρίς να καταστραφεί η δομή του είναι μέσω της βάσης του.

Scrape marks inside a skull and sharpened limb bones in a set of remains found in Scotland may be evidence of unusual Iron Age funerary rituals https://t.co/vsJ9x2mZqK — New Scientist (@newscientist) June 10, 2026

Σκωτία: Τα οστά είχαν υποστεί επεξεργασία

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι τουλάχιστον τέσσερα μακριά οστά της γυναίκας είχαν υποστεί μεταθανάτια επεξεργασία πριν από την ταφή της.

Πρόκειται για το μηριαίο οστό, δύο βραχιόνια οστά και μία ωλένη. Ενώ παλαιότερη μελέτη του 2003 είχε αποδώσει τα σημάδια σε τρωκτικά, η νέα έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιφάνειες των οστών είχαν λειανθεί και διαμορφωθεί σκόπιμα από ανθρώπινο χέρι.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ορισμένα από τα οστά στη Σκωτία, φαίνεται να είχαν σπάσει και στη συνέχεια να επεξεργάστηκαν ώστε να αποκτήσουν αιχμηρή και επιμήκη μορφή.

Παρά τις εκτεταμένες παρεμβάσεις, τα οστά τοποθετήθηκαν ξανά στον τάφο στις σωστές ανατομικές θέσεις.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς υποδηλώνει ότι οι πράξεις αυτές πιθανότατα συνδέονταν με τελετουργικές πρακτικές και όχι με προσβολή ή ατίμωση του νεκρού σώματος.

«Υπήρχε προφανώς σεβασμός, φροντίδα και εξαιρετική γνώση της ανθρώπινης ανατομίας», σημείωσε η Ναβάρο.

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Σκωτία: Πιθανή συγγένεια με έναν έφηβο που βρέθηκε στον ίδιο χώρο

Αξίζει να αναφερθεί πως τα λείψανα της γυναίκας βρέθηκαν το 2000 κάτω από έναν λιθόσωρο στο βορειότερο τμήμα της ηπειρωτικής Σκωτίας, μαζί με εκείνα ενός αγοριού περίπου 15 ετών.

Σε αντίθεση με τη γυναίκα, ο νεαρός δεν έφερε ενδείξεις αντίστοιχων μεταθανάτιων επεμβάσεων.

Αναλύσεις DNA, ραδιοχρονολόγηση και χημικές εξετάσεις στα δόντια έδειξαν ότι οι δύο άνθρωποι ήταν πιθανότατα συγγενείς και ίσως συνδέονταν σε βαθμό αντίστοιχο με δεύτερα ξαδέλφια από τη μητρική γραμμή.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι και οι δύο έζησαν μεταξύ 50 π.Χ. και 70 μ.Χ., αν και δεν είναι βέβαιο ότι τάφηκαν την ίδια χρονική περίοδο.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, παρότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι εξαιρετικά σπάνια, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σύνθετων ταφικών πρακτικών της Εποχής του Σιδήρου στις Βρετανικές Νήσους.

Σε άλλες περιοχές της Σκωτίας έχουν βρεθεί ανθρώπινα κρανία που είχαν τροποποιηθεί ή φέρουν οπές, πιθανότατα για να κρεμιούνται, ενώ έχουν εντοπιστεί και άλλα παραδείγματα κρανίων που φαίνεται να είχαν ανοιχτεί σκόπιμα μετά τον θάνατο.

Με πληροφορίες από CNN

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