Νέο χάπι απώλειας βάρους: Κλινική δοκιμή δείχνει μείωση έως 12% του σωματικού βάρους

Ένα καθημερινό χάπι για την απώλεια βάρους έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να χάσουν περίπου το 12% του σωματικού τους βάρους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής.

Το φάρμακο, που παρασκευάζεται από την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly, είναι ένας αγωνιστής GLP-1, ένας τύπος φαρμάκου που μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, περιορίζει την όρεξη και επιβραδύνει την πέψη.

Περισσότερα από 3.000 άτομα συμμετείχαν στη μελέτη διάρκειας 72 εβδομάδων. Όσοι έλαβαν τη μεγαλύτερη δόση, 36mg orforglipron, έχασαν κατά μέσο όρο 12,4% του σωματικού τους βάρους, σε σύγκριση με μόλις 0,9% στην ομάδα ελέγχου.

Η δοκιμή έδειξε επίσης και άλλα οφέλη για την υγεία, όπως βελτίωση της χοληστερίνης, της αρτηριακής πίεσης και του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων.

Τα αποτελέσματα έρχονται μετά την ανακοίνωση ότι το από του στόματος φάρμακο απώλειας βάρους της Novo Nordisk, που έχει κατατεθεί για έγκριση στις ΗΠΑ, βοήθησε τους συμμετέχοντες να χάσουν περίπου 15% του βάρους τους.

Η Eli Lilly παράγει επίσης το Mounjaro, μια εβδομαδιαία ένεση που περιέχει τη δραστική ουσία τιρζεπατίδη, η οποία χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Ένα χάπι απώλειας βάρους θα μπορούσε να αποτελέσει πιο βολική και οικονομική επιλογή – τόσο για τους ασθενείς όσο και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας – σε σχέση με τις ενέσιμες θεραπείες που εφαρμόζονται ήδη στην Αγγλία.

Η δοκιμή δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε επιστημονική αξιολόγηση από ομοτίμους και τα αποτελέσματα είναι προκαταρκτικά.

Ο πρόεδρος της Eli Lilly, Kenneth Custer, δήλωσε: «Με το orforglipron, εργαζόμαστε για να μεταμορφώσουμε τη φροντίδα της παχυσαρκίας, εισάγοντας μια πιθανή από του στόματος θεραπεία μία φορά την ημέρα, που μπορεί να υποστηρίξει την έγκαιρη παρέμβαση και τη μακροχρόνια διαχείριση της νόσου, προσφέροντας μια βολική εναλλακτική στις ενέσεις. Με αυτά τα θετικά δεδομένα, σχεδιάζουμε να υποβάλουμε αίτηση για ρυθμιστική έγκριση μέχρι το τέλος του έτους και να προχωρήσουμε σε παγκόσμια κυκλοφορία για την αντιμετώπιση αυτής της επείγουσας ανάγκης δημόσιας υγείας».

Ο Δρ Simon Cork, ανώτερος λέκτορας φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin, τόνισε ότι, αν και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα είναι ένα «θετικό βήμα προς τα εμπρός», θα πρέπει να ερμηνευτούν με προσοχή.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιδράσεις τους στην απώλεια βάρους δεν είναι τόσο έντονες όσο αυτές των ενέσιμων αγωνιστών GLP-1, όπως το Wegovy, με χαμηλότερο ποσοστό απώλειας βάρους και λιγότερους ανθρώπους να πετυχαίνουν απώλεια 10% στη μέγιστη δόση. Πρόκειται για προκαταρκτικά, μη αξιολογημένα αποτελέσματα και θα χρειαστεί να δούμε πλήρη μεθοδολογία και δεδομένα πριν γίνει πιο ολοκληρωμένη ανάλυση», είπε.

Με πληροφορίες από Guardian