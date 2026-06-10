Νέα έρευνα: Το τσάι κάνει καλό, αλλά μετράει περισσότερο το πώς το πίνουμε

Μια μεγάλη επιστημονική ανασκόπηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη του τσαγιού για την υγεία και τη μακροζωία εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τον τρόπο κατανάλωσής του.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι το τσάι μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη του διαβήτη, της παχυσαρκίας, των καρδιαγγειακών παθήσεων και ορισμένων μορφών καρκίνου, χάρη στις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του. Παράλληλα, έχει συνδεθεί με προστατευτική δράση για τον εγκέφαλο, ενώ ενδέχεται να βοηθά και στη μείωση της απώλειας μυϊκής μάζας στους ηλικιωμένους.

Ιδιαίτερα το πράσινο τσάι έχει βρεθεί ότι προστατεύει την καρδιά, συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και βελτιώνει τα επίπεδα χοληστερόλης.

Natural Tea and Plant Compounds Show Promise Against Dangerous Alpha-1 Antitrypsin Protein Clumping pic.twitter.com/gDOGBKx23h — Thailand Medical News (@ThailandMedicaX) June 10, 2026

Τσάι: Τι έδειξε νέα έρευνα

Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα, για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο το oolong, το λευκό, το κίτρινο ή το σκούρο τσάι είναι περισσότερο ή λιγότερο ωφέλιμα σε σύγκριση με το πράσινο τσάι.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Beverage Plant Research, αναφέρει ότι ο τρόπος κατανάλωσης του τσαγιού μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις επιδράσεις του στην υγεία. Οι επιστήμονες εκφράζουν ανησυχίες κυρίως για τα εμφιαλωμένα τσάγια και τα bubble teas, τα οποία συχνά περιέχουν πρόσθετα συστατικά όπως τεχνητά γλυκαντικά, συντηρητικά και αρωματικές ύλες.

Παράλληλα, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι στο τσάι μπορεί να εντοπιστούν υπολείμματα φυτοφαρμάκων, βαρέα μέταλλα και μικροπλαστικά. Αν και οι ουσίες αυτές δεν φαίνεται να δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο για όσους καταναλώνουν τσάι σε φυσιολογικές ποσότητες, ενδέχεται να αποτελέσουν ζήτημα για άτομα που πίνουν μεγάλες ποσότητες σε βάθος χρόνου.

Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, η προσθήκη ζάχαρης, τεχνητών γλυκαντικών, επεξεργασμένων αμύλων, αρωματικών ουσιών και συντηρητικών στα έτοιμα ροφήματα μπορεί να μειώνει ή ακόμη και να «επισκιάζει» τα οφέλη που προσφέρει το ίδιο το τσάι.

Τσάι: Πού οφείλεται η τοξικότητα

Η μελέτη αναφέρεται επίσης στα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού και χρησιμοποιούνται συχνά για απώλεια βάρους. Σύμφωνα με τους ερευνητές, έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις ηπατικής τοξικότητας που συνδέονται με την υπερβολική λήψη τέτοιων σκευασμάτων.

Η τοξικότητα αποδίδεται στην επιγαλλοκατεχίνη (EGCG), μια φυσική ουσία που περιέχεται στο πράσινο τσάι. Σε εργαστηριακές μελέτες, πολύ υψηλές δόσεις της ουσίας έχουν συσχετιστεί με βλάβες στο ήπαρ.

Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά τοξικότητας από την κατανάλωση τσαγιού ως ροφήματος, αν και είναι γνωστό ότι το πράσινο τσάι μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει γαστρεντερικές ενοχλήσεις.

Ένα ακόμη εύρημα που προκαλεί προβληματισμό αφορά τα πλαστικά φακελάκια τσαγιού. Σύμφωνα με τη μελέτη, ένα πλαστικό φακελάκι που βυθίζεται σε βραστό νερό μπορεί να απελευθερώσει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο μικροπλαστικά σωματίδια.

Συνολικά, οι επιστήμονες καταλήγουν ότι η μέτρια κατανάλωση παραδοσιακού, φρεσκοπαρασκευασμένου τσαγιού μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, του διαβήτη και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Όπως σημειώνουν, απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διευκρινιστούν ακόμη περισσότερο τόσο τα οφέλη όσο και οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την κατανάλωση τσαγιού.

Με πληροφορίες από Independent