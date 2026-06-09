Νέα έρευνα: Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να επηρεάζουν τη συγκέντρωση

Μια νέα επιστημονική έρευνα παρουσιάζει τις επιπτώσεις των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων στην υγεία του εγκεφάλου, υποδεικνύοντας ότι η αυξημένη κατανάλωσή τους συνδέεται με μειωμένη συγκέντρωση και βραδύτερη νοητική επεξεργασία, ακόμη και σε ανθρώπους που ακολουθούν κατά τα άλλα υγιεινή διατροφή.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Μόνας της Αυστραλίας, του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο στη Βραζιλία και του Πανεπιστημίου Ντίκιν και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring της Ένωσης Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές ανέλυσαν διατροφικά και γνωστικά δεδομένα από περισσότερους από 2.100 Αυστραλούς μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας που δεν είχαν διαγνωστεί με άνοια.

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Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Η συγκέντρωση επηρεάζεται ακόμη και από μικρές αυξήσεις

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ακόμη και μια σχετικά μικρή αύξηση στην κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνδέθηκε με μετρήσιμη επιδείνωση της προσοχής και της ταχύτητας νοητικής επεξεργασίας.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ Μπάρμπαρα Καρντόζο από το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Μόνας και το Victorian Heart Institute, δήλωσε ότι τα ευρήματα προστίθενται στο αυξανόμενο σώμα στοιχείων που συνδέει τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα με μία «πιο φτωχή λειτουργία» του εγκεφάλου.

«Για να γίνει πιο κατανοητό το εύρημά μας, μια αύξηση κατά 10% στην κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων αντιστοιχεί περίπου στην προσθήκη ενός τυπικού σακουλιού πατατάκια στην καθημερινή διατροφή», εξήγησε.

«Για κάθε αύξηση κατά 10% στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα που κατανάλωνε ένας συμμετέχων, παρατηρούσαμε σαφή και μετρήσιμη μείωση στην ικανότητά του να διατηρεί την προσοχή του».

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι οι συμμετέχοντες σημείωναν χαμηλότερες επιδόσεις σε τυποποιημένα τεστ που αξιολογούν την οπτική προσοχή και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών.

Τι θεωρείται υπερεπεξεργασμένο τρόφιμο

Ως προς το ερευνητικό πλαίσιο, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα περιλαμβάνουν προϊόντα όπως αναψυκτικά, συσκευασμένα αλμυρά σνακ, έτοιμα γεύματα, μπισκότα, δημητριακά πρωινού και άλλα βιομηχανικά παρασκευασμένα τρόφιμα.

Σε αντίθεση με τα φρέσκα ή ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα προϊόντα αυτά υφίστανται εκτεταμένη βιομηχανική επεξεργασία και συχνά περιέχουν πρόσθετα συστατικά, χρωστικές, γαλακτωματοποιητές, τεχνητά αρώματα και συντηρητικά.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη λάμβαναν κατά μέσο όρο το 41% των ημερήσιων θερμίδων τους από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, ποσοστό σχεδόν ταυτόσημο με τον εθνικό μέσο όρο της Αυστραλίας, που φτάνει το 42%.

Από την έρευνα, διαπίστωσαν μεταξύ άλλων ότι οι αρνητικές επιδράσεις στον εγκέφαλο, εμφανίζονταν ανεξάρτητα από τη συνολική ποιότητα της διατροφής.

Ακόμη και όσοι ακολουθούσαν σε γενικές γραμμές μια υγιεινή διατροφή μεσογειακού τύπου εμφάνιζαν την ίδια συσχέτιση ανάμεσα στην υψηλότερη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και στη μειωμένη συγκέντρωση.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό υποδηλώνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την έλλειψη υγιεινών τροφών αλλά και τον ίδιο τον βαθμό επεξεργασίας των προϊόντων.

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Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Η σύνδεση με την άνοια

«Η βιομηχανική επεξεργασία συχνά καταστρέφει τη φυσική δομή των τροφίμων και μπορεί να εισάγει δυνητικά επιβλαβείς ουσίες, όπως τεχνητά πρόσθετα ή χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή», σημείωσε η δρ Καρντόζο.

Όπως εξήγησε, τα ευρήματα δείχνουν ότι η σχέση διατροφής και γνωστικής λειτουργίας δεν εξαρτάται μόνο από το αν καταναλώνουμε αρκετά υγιεινά τρόφιμα, αλλά και από το πόσο επεξεργασμένες είναι οι τροφές που επιλέγουμε.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι η αυξημένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με μεγαλύτερη παρουσία παραγόντων κινδύνου για άνοια.

Ανάμεσά τους βρίσκονται η παχυσαρκία και η υψηλή αρτηριακή πίεση, δύο καταστάσεις που θεωρούνται σημαντικοί τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου για τη γνωστική έκπτωση και τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Παρότι η μελέτη δεν εντόπισε άμεση σύνδεση ανάμεσα στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και στην απώλεια μνήμης, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η προσοχή αποτελεί μία από τις βασικότερες γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου.

Η ικανότητα συγκέντρωσης παίζει καθοριστικό ρόλο στη μάθηση, στην επίλυση προβλημάτων και σε πολλές άλλες νοητικές διεργασίες. Για τον λόγο αυτό, η μείωση της προσοχής ενδέχεται να αποτελεί ένα από τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια ευρύτερων γνωστικών αλλαγών.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να αποσαφηνιστεί ο ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Ωστόσο, τα νέα ευρήματα ενισχύουν τη θέση ότι η μείωση της κατανάλωσής τους μπορεί να αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη διατήρηση της γνωστικής υγείας καθώς μεγαλώνουμε.

Με πληροφορίες από πανεπιστήμιο του Monash (Μελβούρνη)