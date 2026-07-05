Νέα έρευνα: Μετατραυματικό στρες σε διασώστες της 11ης Σεπτεμβρίου συνδέεται με επιταχυνόμενη γήρανση δεκαετίες μετά

Νέα έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε διασώστες οι οποίοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και έχουν διαγνωστεί με μετατραυματικό στρες, «έδειξε» πως ενδέχεται να παρουσιάζουν σημάδια επιταχυνόμενης γήρανσης και φθοράς των οργάνων δεκαετίες αργότερα.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, φέρεται να βασίστηκε στην ανάλυση δειγμάτων αίματος από 393 διασώστες του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου της Νέας Υόρκης, εκ των οποίων οι 232 είχαν διαγνωστεί με μετατραυματικό στρες.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η παρατεταμένη έκθεση σε ψυχοτραυματικό στρες δεν επηρεάζει μόνο την ψυχική υγεία, αλλά και πολλαπλά βιολογικά συστήματα του οργανισμού, με αλλαγές που σχετίζονται με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και τον κυτταρικό μεταβολισμό.

9/11 terrorist attacks and accelerated aging may be linked on a molecular level: study https://t.co/HeGcIBzbko pic.twitter.com/6QLG7BjodN — New York Post (@nypost) June 30, 2026

11η Σεπτεμβρίου: Το τραύμα αφήνει μακροχρόνιο βιολογικό αποτύπωμα

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής ερευνητής Μπέντζαμιν Τζ. Λουφ, τα ευρήματα δείχνουν ότι το τραύμα μπορεί να αφήσει μακροχρόνιο βιολογικό αποτύπωμα στον οργανισμό.

«Αυτό που παρατηρήσαμε μέσω λεπτομερών αναλύσεων είναι ότι το τραύμα επηρεάζει όχι μόνο την ψυχολογική υγεία, αλλά και πολλαπλά βιολογικά συστήματα για πολλά χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αλλαγές σε βασικές βιολογικές λειτουργίες μπορούν να εξηγήσουν γιατί το μετατραυματικό στρες συνδέεται με αυξημένα ποσοστά γνωστικών διαταραχών, καρδιαγγειακών και πνευμονικών νοσημάτων, καθώς και άλλων χρόνιων παθήσεων που σχετίζονται με ταχύτερη γήρανση.

Η ανάλυση εντόπισε διαφορές σε 114 πρωτεΐνες και επτά μεταβολίτες στο αίμα των ατόμων με PTSD, οι οποίοι σχετίζονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου, το ανοσοποιητικό σύστημα και την προστασία από κυτταρική βλάβη.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη πως το μετατραυματικό στρες δεν αποτελεί αποκλειστικά ψυχιατρική διαταραχή, αλλά μια «ευρύτερη» κατάσταση που επηρεάζει τη συνολική υγεία.

Όπως τονίζουν, η μακροχρόνια ιατρική παρακολούθηση των ανθρώπων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου παραμένει κρίσιμη, καθώς οι επιπτώσεις του τραύματος συνεχίζουν να καταγράφονται σχεδόν 25 χρόνια μετά.

Απότιση φόρου τιμής στους νεκρούς της 11ης Σεπτεμβρίου / Φωτ.: EPA

Καρέ από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους / Φωτ.: AFPI

Με πληροφορίες από People