Νέα έρευνα για τον καρκίνο: Τι έδειξε για τους χορτοφάγους

Οι χορτοφάγοι εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης πέντε διαφορετικών μορφών καρκίνου, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη που διερεύνησε τον ρόλο της διατροφής στην υγεία.

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους που παρακολουθήθηκαν για πολλά χρόνια, διαπίστωσε ότι οι χορτοφάγοι είχαν 21% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του παγκρέατος, 12% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη και 9% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού, σε σύγκριση με όσους καταναλώνουν κρέας. Συνολικά, οι μορφές αυτές καρκίνου ευθύνονται για περίπου το ένα πέμπτο των θανάτων από καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Cancer, οι χορτοφάγοι είχαν επίσης 28% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του νεφρού και 31% χαμηλότερο κίνδυνο πολλαπλού μυελώματος.

Η δρ Aurora Pérez-Cornago, κύρια ερευνήτρια της μελέτης, η οποία διεξήχθη όταν εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δήλωσε: «Αυτή η μελέτη είναι πραγματικά ενθαρρυντική για όσους ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή, καθώς εμφανίζουν χαμηλότερο κίνδυνο για πέντε τύπους καρκίνου, ορισμένοι από τους οποίους είναι ιδιαίτερα συχνοί στον πληθυσμό».



Με πληροφορίες από The Guardian