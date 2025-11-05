Νέα έρευνα για το Αλτσχάιμερ: Ακόμη και 3.000 βήματα την ημέρα μπορεί να καθυστερήσουν την εξέλιξή του

Ακόμη και η πιο απλή καθημερινή άσκηση μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ σε ηλικιωμένους που διατρέχουν κίνδυνο να την αναπτύξουν, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Παρότι ο συνιστώμενος από τους ειδικούς στόχος είναι τα 10.000 βήματα την ημέρα για τη διατήρηση μιας υγιούς φυσικής κατάστασης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμη και 3.000 βήματα φαίνεται να «καθυστερούν τις εγκεφαλικές αλλοιώσεις και τη γνωστική εξασθένηση» που προκαλεί η ασθένεια.

Τα αποτελέσματα μιας 14ετούς μελέτης έδειξαν ότι η γνωστική έκπτωση καθυστέρησε κατά μέσο όρο τρία χρόνια σε άτομα που έκαναν 3.000 έως 5.000 βήματα την ημέρα, ενώ όσοι έφταναν τα 5.000 έως 7.000 βήματα, εμφάνισαν καθυστέρηση περίπου επτά ετών.

«Ενθαρρύνουμε τους ηλικιωμένους που κινδυνεύουν να διαγνωσθούν με Αλτσχάιμερ, να κάνουν μικρές αλλαγές στα επίπεδα δραστηριότητάς τους, ώστε να δημιουργήσουν σταθερές συνήθειες που θα προστατεύσουν ή θα ωφελήσουν τη γνωστική τους υγεία», δήλωσε η Δρ. Wai-Ying Yau, κύρια συγγραφέας της μελέτης από το νοσοκομείο Mass General Brigham της Βοστώνης.

Η έρευνα για το Αλτσχάιμερ σε 296 άτομα

Η ομάδα της Δρ. Yau ανέλυσε δεδομένα από 296 άτομα ηλικίας 50 έως 90 ετών, τα οποία δεν εμφάνιζαν γνωστική έκπτωση κατά την έναρξη της μελέτης. Τα δεδομένα περιελάμβαναν ετήσιες γνωστικές αξιολογήσεις, μετρήσεις βημάτων μέσω ειδικών εργαλείων και απεικονίσεις PET για την ανίχνευση επιπέδων αμυλοειδούς και πρωτεΐνης tau στον εγκέφαλο των συμμετεχόντων.

Όπως διαπιστώθηκε, όσοι είχαν χαμηλά επίπεδα αμυλοειδούς στην αρχή παρουσίασαν ελάχιστη γνωστική έκπτωση ή αύξηση της πρωτεΐνης tau κατά τη διάρκεια των 14 ετών. Αντίθετα, σε όσους είχαν ήδη αυξημένα επίπεδα αμυλοειδούς, η μεγαλύτερη σωματική δραστηριότητα συνδέθηκε με πιο αργή γνωστική φθορά και «πιο καθυστερημένη συσσώρευση πρωτεΐνης tau». «Αντίθετα, στους καθιστικούς συμμετέχοντες, η εξέλιξη της νόσου ήταν σημαντικά ταχύτερη», όπως αναφέρεται στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Medicine.

Η επιστημονική ομάδα δεν αποκλείει την πιθανότητα της λεγόμενης «αντίστροφης αιτιότητας», δηλαδή ότι οι πρώιμες εγκεφαλικές αλλοιώσεις της νόσου μπορεί να οδηγούν σε λιγότερη κινητικότητα. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι η φυσική δραστηριότητα έχει προστατευτικό ρόλο.

«Χρειάζονται τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για να αποδειχθεί η αιτιώδης σχέση, αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι η άσκηση μπορεί να επηρεάζει θετικά την πορεία της νόσου», δήλωσε η Δρ. Yau. «Αν κάποιος έχει αμυλοειδές, μπορεί να εμφανίσει πιο αργό ρυθμό έκπτωσης αν είναι πιο δραστήριος».

Η καθημερινή φυσική δραστηριότητα μπορεί να στηρίξει την υγεία του εγκεφάλου

Οι μηχανισμοί πίσω από αυτό το φαινόμενο δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητοί, αλλά η φυσική άσκηση φαίνεται να βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, να μειώνει τη φλεγμονή και να αυξάνει τα επίπεδα ορμονών και αυξητικών παραγόντων που ενδέχεται να συμβάλλουν στην επιβράδυνση της νόσου.

«Όσον αφορά τους πιθανούς μηχανισμούς, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που θέλουμε να διερευνήσουμε στις μελλοντικές μας μελέτες», πρόσθεσε η ερευνήτρια.

Η Δρ. Julia Dudley από τον οργανισμό Alzheimer’s Research UK σχολίασε:

«Τα ευρήματα δείχνουν ότι ακόμη και μια μέτρια καθημερινή δραστηριότητα με μέσο όρο 5.000 βήματα την ημέρα συνδέεται με πιο αργή συσσώρευση της πρωτεΐνης tau στον εγκέφαλο, ενός από τους βασικούς παράγοντες που προκαλούν τη νόσο Αλτσχάιμερ. Αυτό μας δίνει μια πιο καθαρή εικόνα για το πώς η καθημερινή φυσική δραστηριότητα μπορεί να στηρίξει την υγεία του εγκεφάλου και να επηρεάσει τις υποκείμενες αιτίες της νόσου».

Και πρόσθεσε: «Απαιτείται περισσότερη έρευνα, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών, για να διαπιστωθεί ο άμεσος αντίκτυπος της άσκησης στην πρόληψη και επιβράδυνση της άνοιας και στις βιολογικές της αιτίες. Ωστόσο, μελέτες όπως αυτή ενισχύουν την άποψη ότι απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν ώστε να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό μας υγιή για περισσότερο χρόνο».

Με πληροφορίες από The Guardian