Νέα επιστημονική μελέτη για τη μακροζωία: Γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο

Οι γυναίκες ζουν κατά μέσο όρο περισσότερο από τους άνδρες. Οι παραδοσιακές εξηγήσεις για τη μακροζωία περιλαμβάνουν το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και την τάση των ανδρών να εμπλέκονται σε πιο επικίνδυνες συμπεριφορές.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η διαφορά διάρκειας ζωής παρατηρείται ανεξάρτητα από τη χώρα ή τον αιώνα υποδηλώνει ότι υπάρχει και βαθύτερος λόγος. Νεότερα ευρήματα δείχνουν ότι η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των γυναικών μπορεί να οφείλεται, εν μέρει, στο ότι διαθέτουν δύο Χ χρωμοσώματα, παρέχοντας ένα «αντίγραφο ασφαλείας» που προστατεύει από βλαπτικές μεταλλάξεις.

Μια νέα μελέτη ενισχύει αυτή τη θεωρία, παρουσιάζοντας την πιο εκτενή ανάλυση μέχρι σήμερα των διαφορών διάρκειας ζωής μεταξύ θηλυκών και αρσενικών σε πάνω από 1.000 είδη θηλαστικών και πουλιών.

Η χρωμοσωματική θεωρία της μακροζωίας

«Από ανθρώπινη σκοπιά, είναι αξιοσημείωτο ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο σε σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου», δήλωσε η Johanna Staerk, εξελικτική δημογράφος στο Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology στη Γερμανία. «Θέλαμε να εξετάσουμε αυτό το φαινόμενο σε ένα ευρύτερο ταξινομικό πλαίσιο».

Στα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, το φύλο καθορίζεται από τα Χ και Υ χρωμοσώματα: τα κορίτσια έχουν δύο Χ, ενώ τα αγόρια Χ και Υ. Στα πουλιά, η κατάσταση είναι αντίστροφη: τα θηλυκά έχουν διαφορετικά χρωμοσώματα (ZW) και τα αρσενικά όμοια (ZZ).

Η «υπόθεση του ετερογαμικού φύλου» υποστηρίζει ότι, αν μια μετάλλαξη επηρεάσει ένα γονίδιο σε ένα Χ χρωμόσωμα μιας γυναίκας, υπάρχει διαθέσιμο το δεύτερο Χ ως αντίγραφο ασφαλείας. Οι άνδρες, με μόνο ένα Χ, δεν έχουν αυτή την προστασία. Το ίδιο ισχύει και για το μοναδικό Υ χρωμόσωμα του αρσενικού.

Για τη μελέτη, οι Fernando Colchero, Staerk και οι συνεργάτες τους συγκέντρωσαν δεδομένα για τη διάρκεια ζωής 528 θηλαστικών και 648 πουλιών σε ζωολογικούς κήπους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι θηλυκοί οργανισμοί των τριών τετάρτων των θηλαστικών ζουν περισσότερο από τα αρσενικά τους αντίστοιχα. Στα πουλιά, το 68% των ειδών παρουσίασε υπεροχή των αρσενικών στη διάρκεια ζωής, όπως αναμενόταν από τα χρωμοσώματά τους.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Science Advances και θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη έρευνα που υποστηρίζει τη χρωμοσωμική θεωρία της μακροζωίας. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα χρωμοσώματα δεν εξηγούν τα πάντα: η φυσιολογία, η συμπεριφορά και οι κοινωνικοί παράγοντες των ζώων παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

Αρσενικά ζώα που ανταγωνίζονται σκληρότερα για την αναπαραγωγή, μεγαλώνοντας μεγαλύτερο σώμα ή εμφανίζοντας πιο τολμηρή συμπεριφορά, συχνά ζουν λιγότερο από τα θηλυκά. Χαρακτηριστικά όπως τα μεγάλα κέρατα στους άλκες ή οι μυϊκές μάζες στους γορίλες αυξάνουν την πιθανότητα αναπαραγωγής, αλλά πληρώνονται με μειωμένη διάρκεια ζωής.

Υπάρχουν, ωστόσο, είδη που αψηφούν τους κανόνες. Για παράδειγμα, στα λεμούρια δεν παρατηρείται διαφορά στη διάρκεια ζωής ανά φύλο, ενώ στα αρπακτικά πουλιά οι θηλυκοί οργανισμοί ζουν περισσότερο παρά το μεγαλύτερο μέγεθός τους σε σχέση με τα αρσενικά. «Στα πουλιά θηρευτές, όλα είναι αντίστροφα», σχολίασε ο Colchero. «Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει για να κατανοήσουμε πλήρως τα μοτίβα μακροζωίας».

Με πληροφορίες από Washington Post