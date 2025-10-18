Νέα επαναστατική εξέταση αίματος δίνει ελπίδες για έγκαιρη διάγνωση 50 μορφών καρκίνου

Νέα επαναστατική εξέταση αίματος, θα μπορούσε να επιταχύνει τη διάγνωση περισσότερων από 50 ειδών καρκίνου, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Τα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής στη Βόρεια Αμερική δείχνουν ότι η εξέταση κατάφερε να ανιχνεύσει ένα ευρύ φάσμα καρκίνων, από τους οποίους τα τρία τέταρτα δεν καλύπτονται από προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου σήμερα.

Πάνω από τους μισούς καρκίνους εντοπίστηκαν σε πρώιμο στάδιο, όταν είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν ή ακόμη και να ιαθούν. Η εξέταση έχει αναπτυχθεί από την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Grail και μπορεί να εντοπίσει θραύσματα καρκινικού DNA που έχουν αποκοπεί από όγκους και κυκλοφορούν στο αίμα.

Η δοκιμή παρακολούθησε 25.000 ενήλικες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, για διάστημα ενός έτους. Σχεδόν 1 στους 100 έλαβε θετικό αποτέλεσμα, και σε ποσοστό 62% από αυτούς, ο καρκίνος επιβεβαιώθηκε αργότερα με άλλες εξετάσεις.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ. Nima Nabavizadeh, αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Υγείας και Επιστημών του Όρεγκον, δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η εξέταση θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο.

«Μπορεί να μας βοηθήσει να εντοπίζουμε πολλούς καρκίνους νωρίτερα, όταν οι πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας ή και πλήρους ίασης είναι πολύ μεγαλύτερες», ανέφερε.

Το νέο τεστ αίματος ενδέχεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη μελλοντική έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου

Παράλληλα, η εξέταση απέκλεισε σωστά την ύπαρξη καρκίνου, σε πάνω από 99% των ατόμων με αρνητικό αποτέλεσμα. Όταν συνδυάστηκε με τις υπάρχουσες εξετάσεις για μαστό, έντερο και τραχήλου της μήτρας, ο συνολικός αριθμός των ανιχνευμένων καρκίνων αυξήθηκε επταπλάσια.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι τρία στα τέσσερα περιστατικά καρκίνου που εντοπίστηκαν, ήταν τύποι που δεν καλύπτονται σήμερα από κάποιο οργανωμένο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου, όπως των ωοθηκών, ήπατος, στομάχου, ουροδόχου κύστης και παγκρέατος.

Η εξέταση κατάφερε επίσης να προσδιορίσει σωστά την προέλευση του καρκίνου στο 90% των περιπτώσεων. Αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το τεστ αίματος ενδέχεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη μελλοντική έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.

Ωστόσο, επιστήμονες που δε συμμετείχαν στη μελέτη, σημειώνουν ότι απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για να διαπιστωθεί εάν η χρήση της εξέτασης οδηγεί τελικά σε μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο. Τα συνοπτικά αποτελέσματα της μελέτης πρόκειται να παρουσιαστούν επίσημα στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας (ESMO) στο Βερολίνο το Σάββατο, αν και τα πλήρη επιστημονικά δεδομένα δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό.

Ο Sir Harpal Kumar, πρόεδρος της Grail, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «πολύ ενθαρρυντικά» και δήλωσε στο BBC Radio 4: «Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που πεθαίνουν από καρκίνο, χάνουν τη ζωή τους επειδή ο καρκίνος διαγιγνώσκεται πολύ αργά. Θέλουμε να μετατοπίσουμε τη διάγνωση σε πρώιμο στάδιο, όταν οι θεραπείες είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και ενδεχομένως θεραπευτικές».

Με πληροφορίες από BBC