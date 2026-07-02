Νέα εφαρμογή γνωριμιών για γκέι άνδρες κατηγορείται ότι προωθήθηκε με ψεύτικα AI προφίλ

Μια νέα εφαρμογή γνωριμιών για γκέι άνδρες βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων, καθώς η προώθησή της φαίνεται να έγινε μέσα από δίκτυο ύποπτων λογαριασμών στο Instagram, πολλοί από τους οποίους έμοιαζαν να χρησιμοποιούν εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη.

Η εφαρμογή ονομάζεται Goose και παρουσιάζεται ως χώρος για γκέι άνδρες που λειτουργεί μόνο με πρόσκληση. Πλασάρεται ως εναλλακτική σε εφαρμογές όπως το Grindr, με έμφαση όχι μόνο στις γρήγορες γνωριμίες αλλά και στη δημιουργία σχέσεων ή φιλικών επαφών.

Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν χρήστες άρχισαν να παρατηρούν περίεργα Instagram προφίλ που προωθούσαν την εφαρμογή μέσω Close Friends Stories ή προσωπικών μηνυμάτων. Οι λογαριασμοί έστελναν κωδικούς πρόσκλησης για το Goose, συχνά με σχεδόν πανομοιότυπες διατυπώσεις.

Αρκετοί από αυτούς τους λογαριασμούς είχαν δημιουργηθεί μόλις τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2026, είχαν ελάχιστες αναρτήσεις και ακολουθούσαν πολύ περισσότερους χρήστες από όσους τους ακολουθούσαν. Σε ελέγχους με εργαλεία ανίχνευσης εικόνων AI, ορισμένες φωτογραφίες προφίλ εμφανίστηκαν με υψηλή πιθανότητα να έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Συνολικά, καταγράφηκαν περισσότεροι από δύο δεκάδες τέτοιοι λογαριασμοί, οι οποίοι προωθούσαν την εφαρμογή είτε με απευθείας μηνύματα είτε προσθέτοντας πιθανούς χρήστες στα Close Friends Stories τους. Πολλοί από τους λογαριασμούς σχολίαζαν και ο ένας στις αναρτήσεις του άλλου, συχνά με τα ίδια emoji.

Το Goose δημιουργήθηκε από το μοντέλο και influencer Ντέρεκ Τσάντγουικ και τον Ντέιβιντ Αλιάγας, πρώην στέλεχος ανάπτυξης και κοινότητας στο BeReal. Μετά το λανσάρισμά της, η εφαρμογή ανέβηκε γρήγορα στα downloads της κατηγορίας lifestyle στο App Store.

Οι συνιδρυτές της εφαρμογής δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού. Ωστόσο, σε παλιότερα Instagram Stories, ο Αλιάγας φέρεται να είχε αναζητήσει «ambassadors» για τη διαχείριση λογαριασμών στα social media που θα συνδέονταν με τη νέα εφαρμογή του. Σε μία από τις αναρτήσεις ζητούσε άτομα που θα μπορούσαν να διαχειρίζονται τρεις λογαριασμούς Instagram για τέσσερις ώρες την ημέρα, ενώ ανέφερε ότι η «εξοικείωση με την γκέι κουλτούρα» θα ήταν πλεονέκτημα.

Η υπόθεση έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τη χρήση ψεύτικων ή AI-generated influencers στην προώθηση προϊόντων. Νομικοί που ειδικεύονται στη διαφήμιση επισημαίνουν ότι, στις ΗΠΑ, η χρήση ψεύτικων λογαριασμών που εμφανίζονται σαν πραγματικοί χρήστες για να προωθήσουν ένα προϊόν μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητική πρακτική.

Η Meta ζητά από τους χρήστες να επισημαίνουν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με AI, όμως η ιδιωτική φύση τέτοιων καμπανιών, μέσα από προσωπικά μηνύματα ή Close Friends Stories, κάνει τον έλεγχο δυσκολότερο.

Το Goose πλασάρεται ως μια πιο επιμελημένη εναλλακτική στις υπάρχουσες εφαρμογές γνωριμιών για γκέι άνδρες. Όμως η καταγγελλόμενη χρήση ύποπτων λογαριασμών για την προώθησή του έχει προκαλέσει δυσπιστία ακριβώς στο σημείο όπου μια εφαρμογή γνωριμιών χρειάζεται περισσότερο εμπιστοσύνη: στο αν οι άνθρωποι που εμφανίζονται μπροστά σου είναι πραγματικοί.

με στοιχεία από Verge