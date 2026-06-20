ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Νέα ανακάλυψη για τον Ροζ Πλανήτη: «Μας εξέπληξε πολύ το αποτέλεσμα» δηλώνουν οι ερευνητές

Παρά το παρατσούκλι του, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των ερευνητών δεν αφορά το χρώμα του αλλά τη σχετικά χαμηλή θερμοκρασία του λεγόμενου «Ροζ Πλανήτη»

The LiFO team
The LiFO team
ΠΛΑΝΗΤΗΣ NASA ΡΟΖ JAMES WEBB Facebook Twitter
Ο «Ροζ Πλανήτης», γνωστός επιστημονικά ως GJ504b, ανακαλύφθηκε το 2013 / Φωτ.: NASA/Goddard Space Flight Center
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Έναν απρόσμενο τύπο νεφών εντόπισαν αστρονόμοι στην ατμόσφαιρα του λεγόμενου «Ροζ Πλανήτη», ενός μακρινού κόσμου που βρίσκεται 57 έτη φωτός από τη Γη. Σύμφωνα με νέα μελέτη, τα σύννεφα που καλύπτουν το ουράνιο σώμα φαίνεται να αποτελούνται από άλατα, ένα φαινόμενο που δεν είχε παρατηρηθεί ξανά με τέτοια σαφήνεια.

Η ανακάλυψη έγινε από ερευνητές του Northwestern University με τη βοήθεια του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb και δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση The Astronomical Journal.

Γιατί ο «Ροζ Πλανήτης» συνεχίζει να μπερδεύει τους επιστήμονες

Ο «Ροζ Πλανήτης», γνωστός επιστημονικά ως GJ504b, ανακαλύφθηκε το 2013. Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει αν πρόκειται για έναν γιγάντιο εξωπλανήτη ή για έναν μικρό φαιό νάνο, δηλαδή ένα ενδιάμεσο ουράνιο σώμα ανάμεσα σε πλανήτη και άστρο. Σε κάθε περίπτωση, περιφέρεται γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο.

Παρά το παρατσούκλι του, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των ερευνητών δεν αφορά το χρώμα του αλλά τη σχετικά χαμηλή θερμοκρασία του. Η επιφανειακή του θερμοκρασία υπολογίζεται στους περίπου 290 βαθμούς Κελσίου, τιμή που θεωρείται εξαιρετικά χαμηλή για έναν γιγάντιο πλανήτη.

«Μας εξέπληξε πολύ το αποτέλεσμα», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, Ανίς Μπαμπουράτζ. Όπως εξήγησε, οι επιστήμονες θεωρούσαν θεωρητικά πιθανή την ύπαρξη νεφών από άλατα σε τέτοιες θερμοκρασίες, όμως μέχρι σήμερα δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν σαφή ίχνη τους σε παρόμοια ουράνια σώματα.

Η μελέτη κατέστη δυνατή χάρη στις δυνατότητες του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, το οποίο παρατηρεί το Σύμπαν στο υπέρυθρο φάσμα. Σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες από επίγεια τηλεσκόπια, οι ερευνητές χρειάστηκαν μόλις δύο ώρες παρατηρήσεων για να συλλέξουν αρκετά δεδομένα από το αχνό φως του GJ504b.

Αναλύοντας αυτό το φως, δημιούργησαν ένα είδος «χημικού αποτυπώματος» της ατμόσφαιρας του ουράνιου σώματος. Η ανάλυση αποκάλυψε την παρουσία υδρατμών, μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα, αμμωνίας και άλλων μορίων.

Ωστόσο, τα δεδομένα δεν μπορούσαν να εξηγηθούν πλήρως από τα αέρια αυτά και μόνο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα μοντέλα τους ταίριαζαν με τις παρατηρήσεις μόνο όταν συμπεριλάμβαναν την ύπαρξη νεφών από άλατα στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα νέφη αυτά σχηματίζονται σε ένα θερμοκρασιακό «ενδιάμεσο στάδιο». Στη Γη τα σύννεφα αποτελούνται κυρίως από σταγονίδια νερού, ενώ στον Δία κυριαρχούν σύννεφα αμμωνίας. Σε πολύ θερμότερους εξωπλανήτες έχουν εντοπιστεί νέφη που περιέχουν πυριτικά υλικά.

Ο GJ504b φαίνεται να βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα σε αυτές τις κατηγορίες. Είναι υπερβολικά θερμός για να σχηματίζει σύννεφα νερού ή αμμωνίας, αλλά ταυτόχρονα αρκετά ψυχρός ώστε να μην ευνοεί τη δημιουργία νεφών από πυριτικά υλικά. Σε αυτές τις συνθήκες, τα άλατα φαίνεται να αναλαμβάνουν τον ρόλο που παίζουν άλλα υλικά σε διαφορετικούς πλανητικούς κόσμους.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ανακάλυψη θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των ατμοσφαιρών ψυχρότερων εξωπλανητών και άλλων ουράνιων σωμάτων που μέχρι σήμερα παρέμεναν δύσκολο να μελετηθούν.

Με πληροφορίες από CBS News

Τech & Science

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