NASA: Τμήματα από πύραυλο της SpaceX ενδέχεται να συγκρουστούν με τη Σελήνη

Επιστήμονες της NASA αναφέρουν ότι ένα κομμάτι πυραύλου της SpaceX ενδέχεται να συγκρουστεί με τη Σελήνη στις αρχές Αυγούστου.

Τον Ιανουάριο του 2025, περίπου ενάμιση χρόνο πριν, η εταιρεία του Έλον Μασκ εκτόξευσε τον πύραυλο «Falcon 9», στέλνοντας δύο σεληνιακούς προσεδαφιστήρες στo φεγγάρι.

Ο Αμερικανός αστρονόμος Μπιλ Γκρέι και η NASA, προειδοποιούν ότι ένα κομμάτι από το πάνω μέρος του πυραύλου θα μπορούσε να χτυπήσει κατά λάθος τη Σελήνη. Οι υπολογισμοί υποδεικνύουν ότι η πρόσκρουση αναμένεται να συμβεί στις 5 Αυγούστου.

Το διαστημικό πόρταλ Space.com αναφέρει ότι στις αρχές Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση σε πάνελ με ειδικούς για την επικείμενη πρόσκρουση. Διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εικονικής Έρευνας Εξερεύνησης του Ηλιακού Συστήματος (SSERVI) της NASA.

Θα είναι ορατή η σύγκρουση με τη Σελήνη από τη Γη;

Οι ειδικοί συζητούν αυτή τη στιγμή αν η σύγκρουση θα είναι ορατή από τη Γη. Από τη σκοπιά της Γης, το τμήμα του πυραύλου θα μπορούσε να χτυπήσει ακριβώς στο χείλος του σεληνιακού δίσκου. Η σύννεφο σκόνης που θα δημιουργηθεί στη διαδικασία θα μπορούσε να φωτιστεί από τον Ήλιο και έτσι να γίνει ορατό, προσθέτει ο ιστότοπος.

Το πάνω μέρος του πυραύλου «Falcon 9» ζυγίζει περίπου τέσσερις τόνους. Σύμφωνα με το πόρταλ Space.com, το κομμάτι διαστημικών απορριμμάτων ταξιδεύει αυτή τη στιγμή με ταχύτητα μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο.

Η NASA θεωρεί τις πιθανότητες παρατήρησης της πρόσκρουσης από τη Γη χαμηλές. «Πιστεύω ότι θα είναι πολύ, πολύ δύσκολο να το δει κανείς, αν όχι αδύνατο», δήλωσε ο Γουίλιαμ Κουκ, στέλεχος του αμερικανικού διαστημικού οργανισμού, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ο υπολογισμός για την πιθανή σύγκρουση με τη Σελήνη δημοσιεύτηκε ήδη από τον Σεπτέμβριο. Πραγματοποιήθηκε από τον αστρονόμο Μπιλ Γκρέι του Project Pluto. O συγκεκριμένος ανέπτυξε το αστρονομικό λογισμικό Guide, το οποίο επιτρέπει σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες αστρονόμους να παρακολουθούν αντικείμενα κοντά στη Γη στο διάστημα.

Ο ίδιος δηλώνει ότι η πρόσκρουση δεν συνιστά κανέναν κίνδυνο.

Με πληροφορίες από Euronews