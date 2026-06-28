NASA: Το σχέδιό της για να σώσει ένα ιστορικό τηλεσκόπιο πριν τη συντριβή στη Γη

Αποστολή διάσωσης ενός τηλεσκοπίου έχει ενορχηστρώσει η NASA, προτού καταπέσει στην ατμόσφαιρα της Γης.

Η επιχείρηση της NASA, το κόστος της οποίας αγγίζει τα 30 εκατομμύρια δολάρια, αναμένεται να ξεκινήσει ακόμα και μέσα σε αυτή την εβδομάδα, με την προγραμματισμένη εκτόξευση ενός ρομποτικού «ναυαγοσώστη».

Η NASA, για να φέρει σε πέρας την αποστολή της, προσέλαβε τη νεοσύστατη εταιρεία Katalyst Space Technologies με σκοπό να ωθήσει το Παρατηρητήριο Swift σε μια υψηλότερη και ασφαλέστερη τροχιά, ώστε να συνεχίσει να «κυνηγά» τις μεγαλύτερες εκρήξεις στο σύμπαν.

Get hyped with us! LINK, Katalyst Space's robotic servicing satellite, is launching no earlier than June 30 from Kwajalein Atoll. LINK will attempt to raise our Neil Gehrels Swift Observatory's orbit before it re-enters the atmosphere. More: https://t.co/KNI3Wuneog pic.twitter.com/VXPPj55XFV — NASA Universe (@NASAUniverse) June 26, 2026

Πώς θα γίνει η αποστολή της NASA

Ως προς τα χαρακτηρισιτκά της αποστολής, ένα ειδικά κατασκευασμένο σκάφος με τρεις ρομποτικούς βραχίονες θα καταδιώξει το Swift, αμέσως μόλις εκτοξευθεί από μια ατόλη στα νησιά Μάρσαλ του Ειρηνικού Ωκεανού, τοποθετημένο πάνω σε έναν πύραυλο Pegasus που θα απελευθερωθεί από αεροπλάνο. Η απογείωση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμα και την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Χαρτογραφώντας το σύμπαν ασταμάτητα από την εκτόξευσή του το 2004, το Swift χάνει ύψος όλο και πιο γρήγορα το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της έντονης πρόσφατης ηλιακής δραστηριότητας.

Για να επιβιώσει, πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε μια πιο σταθερή τροχιά. Αναμένεται ότι το αυτόνομο διαστημικό σκάφος της Katalyst, το οποίο έχει ονομαστεί Lift, θα χρειαστεί περίπου έναν μήνα για να προσεγγίσει και να «πιάσει» το Swift, και άλλους δύο μήνες για να ανεβάσει την τροχιά του από τα σημερινά 360 χιλιόμετρα στα επιθυμητά 600 χιλιόμετρα.

Το βάρους 1,6 τόνων παρατηρητήριο ακτίνων Γ πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται πάνω από τα 300 χιλιόμετρα ύψος για να πετύχει η διάσωση. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, αναμένεται να φτάσει σε αυτό το κρίσιμο «σημείο χωρίς επιστροφή» τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Startup Katalyst Space Technologies is racing against time to save NASA's Neil Gehrels Swift Observatory, orbiting since 2004, from falling into Earth's atmosphere by launching a spacecraft meant to push it farther in space pic.twitter.com/wSGLp4dqOt — Reuters (@Reuters) June 24, 2026

NASA: Τα χαρακτηριστικά του σκάφους

Το Lift έχει περίπου το μέγεθος ενός μικρού οικιακού ψυγείου, με άνοιγμα ηλιακών συλλεκτών που φτάνει τα 12 μέτρα, και διαθέτει τρεις βραχίονες με εμβέλεια περίπου ενός μέτρου. Κάθε βραχίονας καταλήγει σε δύο πιάστρες που μοιάζουν με τσιμπίδες, θυμίζοντας χαρακτηριστικά τα χέρια από τις φιγούρες της Lego.

Αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, το Swift θα μπορούσε να επιστρέψει στην αποστολή του μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Αξίζει να ειπωθεί καταληκτικά πως η NASA υπέγραψε το συμβόλαιο με την Katalyst τον περασμένο Σεπτέμβριο, θέτοντας ως όρους ότι η δουλειά έπρεπε να γίνει γρήγορα, και δεύτερον, να μην επιδεινωθεί η κατάσταση.

Με πληροφορίες από CBS News