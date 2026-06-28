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NASA: Το σχέδιό της για να σώσει ένα ιστορικό τηλεσκόπιο πριν τη συντριβή στη Γη

Αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, το Swift θα μπορούσε να επιστρέψει στην αποστολή του μέχρι τον Σεπτέμβριο

The LiFO team
The LiFO team
NASA ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΓΗ Facebook Twitter
Το σκάφος που θα χρησιμοποιήσει η NASA για τη νέα της αποστολή / Φωτ.: NASA / Scott Wiessinger
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Αποστολή διάσωσης ενός τηλεσκοπίου έχει ενορχηστρώσει η NASA, προτού καταπέσει στην ατμόσφαιρα της Γης.

Η επιχείρηση της NASA, το κόστος της οποίας αγγίζει τα 30 εκατομμύρια δολάρια, αναμένεται να ξεκινήσει ακόμα και μέσα σε αυτή την εβδομάδα, με την προγραμματισμένη εκτόξευση ενός ρομποτικού «ναυαγοσώστη».

Η NASA, για να φέρει σε πέρας την αποστολή της, προσέλαβε τη νεοσύστατη εταιρεία Katalyst Space Technologies με σκοπό να ωθήσει το Παρατηρητήριο Swift σε μια υψηλότερη και ασφαλέστερη τροχιά, ώστε να συνεχίσει να «κυνηγά» τις μεγαλύτερες εκρήξεις στο σύμπαν.

Πώς θα γίνει η αποστολή της NASA

Ως προς τα χαρακτηρισιτκά της αποστολής, ένα ειδικά κατασκευασμένο σκάφος με τρεις ρομποτικούς βραχίονες θα καταδιώξει το Swift, αμέσως μόλις εκτοξευθεί από μια ατόλη στα νησιά Μάρσαλ του Ειρηνικού Ωκεανού, τοποθετημένο πάνω σε έναν πύραυλο Pegasus που θα απελευθερωθεί από αεροπλάνο. Η απογείωση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμα και την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Χαρτογραφώντας το σύμπαν ασταμάτητα από την εκτόξευσή του το 2004, το Swift χάνει ύψος όλο και πιο γρήγορα το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της έντονης πρόσφατης ηλιακής δραστηριότητας.

Για να επιβιώσει, πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε μια πιο σταθερή τροχιά. Αναμένεται ότι το αυτόνομο διαστημικό σκάφος της Katalyst, το οποίο έχει ονομαστεί Lift, θα χρειαστεί περίπου έναν μήνα για να προσεγγίσει και να «πιάσει» το Swift, και άλλους δύο μήνες για να ανεβάσει την τροχιά του από τα σημερινά 360 χιλιόμετρα στα επιθυμητά 600 χιλιόμετρα.

Το βάρους 1,6 τόνων παρατηρητήριο ακτίνων Γ πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται πάνω από τα 300 χιλιόμετρα ύψος για να πετύχει η διάσωση. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, αναμένεται να φτάσει σε αυτό το κρίσιμο «σημείο χωρίς επιστροφή» τον ερχόμενο Οκτώβριο.

NASA: Τα χαρακτηριστικά του σκάφους

Το Lift έχει περίπου το μέγεθος ενός μικρού οικιακού ψυγείου, με άνοιγμα ηλιακών συλλεκτών που φτάνει τα 12 μέτρα, και διαθέτει τρεις βραχίονες με εμβέλεια περίπου ενός μέτρου. Κάθε βραχίονας καταλήγει σε δύο πιάστρες που μοιάζουν με τσιμπίδες, θυμίζοντας χαρακτηριστικά τα χέρια από τις φιγούρες της Lego.

Αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, το Swift θα μπορούσε να επιστρέψει στην αποστολή του μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Αξίζει να ειπωθεί καταληκτικά πως η NASA υπέγραψε το συμβόλαιο με την Katalyst τον περασμένο Σεπτέμβριο, θέτοντας ως όρους ότι η δουλειά έπρεπε να γίνει γρήγορα, και δεύτερον, να μην επιδεινωθεί η κατάσταση.

Με πληροφορίες από CBS News

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