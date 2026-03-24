NASA: Σχέδιο 20 δισ. δολαρίων για βάση στη Σελήνη και νέο σκάφος για τον Άρη

Η NASA σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα επτά χρόνια για την ανάπτυξη μόνιμης βάσης στην επιφάνεια της Σελήνης, σε μια σημαντική αναδιάρθρωση της στρατηγικής της που στοχεύει στη μακροχρόνια ανθρώπινη παρουσία στο φεγγάρι.

Το νέο πλάνο παρουσιάστηκε στην Ουάσινγκτον από τον διοικητή της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, στο πλαίσιο συνάντησης με συνεργάτες, εργολάβους και εκπροσώπους κυβερνήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Artemis, το βασικό αμερικανικό σχέδιο για επιστροφή στη Σελήνη.

Παράλληλα, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός νέου διαστημικού σκάφους για αποστολές στον Άρη. Οι δύο πρωτοβουλίες εντάσσονται στην εκτελεστική εντολή που υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο, με στόχο την επιστροφή αστροναυτών στη Σελήνη έως το 2028 και τη δημιουργία μόνιμου σεληνιακού σταθμού έως το 2030.

NASA: Επανεξετάζει το σχέδιο για κατασκευή διαστημικού σταθμού γύρω από τη Σελήνη

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η NASA επανεξετάζει το σχέδιο για την κατασκευή διαστημικού σταθμού σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, γνωστού ως Gateway.

Το πρόγραμμα, που προοριζόταν να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος σταθμός για αποστολές προς τη σεληνιακή επιφάνεια, τίθεται ουσιαστικά σε παύση, με στόχο την αξιοποίηση επιμέρους στοιχείων του απευθείας στη Σελήνη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μονάδες διαβίωσης που αναπτύσσονται από τη Northrop Grumman και την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία.

NASA: Τι ετοιμάζει για τον Άρη

Η NASA ανακοίνωσε επίσης την ανάπτυξη ενός νέου πυρηνοκίνητου σκάφους, με την ονομασία Space Reactor-1 Freedom, το οποίο προορίζεται για αποστολές στον Άρη έως το 2028.

Το σκάφος θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη εναέριων μέσων στον Άρη, παρόμοιων με το ελικόπτερο Ingenuity που συνόδευσε το ρόβερ Perseverance.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο πριν την προγραμματισμένη αποστολή Artemis II, την πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια. Η αποστολή θα περιλαμβάνει τετραμελές πλήρωμα που θα πραγματοποιήσει τροχιά γύρω από τη Σελήνη, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντική προσεδάφιση.

Παρά τις φιλοδοξίες, το πρόγραμμα Artemis έχει δεχθεί έντονη κριτική για το υψηλό κόστος και τις καθυστερήσεις. Σύμφωνα με έκθεση του γενικού επιθεωρητή της NASA, το συνολικό κόστος έχει φτάσει τα 93 δισ. δολάρια έως το 2025.

Η NASA στοχεύει πλέον στην αύξηση της συχνότητας των αποστολών, με στόχο επανδρωμένες πτήσεις προς τη Σελήνη κάθε έξι μήνες, σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες.

Με πληροφορίες από Bloomberg