NASA: Μυστήριο με αστροναύτη που έχασε την ομιλία του στο διάστημα

Ο αστροναύτης της NASA Mike Fincke, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης ιατρικής εκκένωσης της υπηρεσίας για το 2026, δήλωσε ότι οι γιατροί δεν έχουν ακόμη καταλήξει στα αίτια της αιφνίδιας ασθένειας που παρουσίασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Ιανουαρίου, ενώ ο 59χρονος αστροναύτης προετοιμαζόταν για διαστημικό περίπατο την επόμενη ημέρα. Όπως περιέγραψε, την ώρα που έτρωγε δεν μπορούσε να μιλήσει, χωρίς να αισθάνεται πόνο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση του πληρώματος και επικοινωνία με τους γιατρούς στο έδαφος.

«Ήταν τελείως απρόσμενο και εξελίχθηκε εξαιρετικά γρήγορα», ανέφερε από το Johnson Space Center στο Χιούστον.

Το επεισόδιο διήρκεσε περίπου 20 λεπτά και, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει εμφανιστεί ξανά. Οι γιατροί έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο καρδιακού επεισοδίου, ενώ παραμένουν ανοιχτά άλλα σενάρια, μεταξύ των οποίων και πιθανές επιπτώσεις από τη μακροχρόνια παραμονή σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, καθώς ο Fincke έχει συμπληρώσει συνολικά 549 ημέρες στο διάστημα.

Ο ίδιος περιέγραψε το περιστατικό ως «σαν έναν πολύ γρήγορο κεραυνό», σημειώνοντας ότι όλο το πλήρωμα έσπευσε να τον βοηθήσει μέσα σε δευτερόλεπτα. Στον σταθμό χρησιμοποιήθηκε υπερηχογράφος για την αρχική αξιολόγηση, ενώ μετά την επιστροφή του στη Γη υποβλήθηκε σε εκτεταμένες εξετάσεις.

Η NASA εξετάζει παράλληλα ιατρικά δεδομένα άλλων αστροναυτών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν.

Το συμβάν οδήγησε στην ακύρωση του προγραμματισμένου διαστημικού περιπάτου και στην πρόωρη επιστροφή του πληρώματος. Η επιστροφή πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου με σκάφος της SpaceX, περισσότερο από έναν μήνα νωρίτερα από το αρχικό πρόγραμμα, με το πλήρωμα να μεταφέρεται απευθείας σε νοσοκομείο.

Ο Fincke αποκάλυψε ο ίδιος την ταυτότητά του ως ασθενής μετά από εβδομάδες εικασιών, υπογραμμίζοντας ότι η υπηρεσία διατηρεί αυστηρή πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας των αστροναυτών σε ιατρικά ζητήματα.

Παρά το περιστατικό, δήλωσε ότι αισθάνεται καλά και εκφράζει την επιθυμία να επιστρέψει στο διάστημα, τονίζοντας ότι μέχρι πρότινος δεν είχε αντιμετωπίσει κανένα θέμα υγείας.

