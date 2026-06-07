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NASA: Κήρυξε «νεκρό» το διαστημόπλοιο Maven που βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τον Άρη

Το Maven είχε σταματήσει να εκπέμπει σήμα εδώ και έξι μήνες

The LiFO team
The LiFO team
NASA MAVEN ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ Facebook Twitter
Η εκτόξευση του Maven το 2013. Φωτ.: NASA
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Μετά από έξι μήνες σιωπής, το διαστημικό σκάφος Maven της NASA στον Άρη κηρύχθηκε «νεκρό».

Η διαστημική υπηρεσία επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι η αποστολή έληξε μετά από περισσότερο από μια δεκαετία παρατηρήσεων.

Εκτός λειτουργίας το Maven της NASA

Το Maven, το οποίο εκτοξεύθηκε το 2013 για να μελετήσει την ατμόσφαιρα του Κόκκινου Πλανήτη από την τροχιά, έπαψε μυστηριωδώς να επικοινωνεί στις αρχές Δεκεμβρίου, αφού πέρασε πίσω από τον Άρη. Τα δεδομένα έδειξαν ότι το διαστημικό σκάφος μπήκε σε ταχεία περιστροφή, γεγονός που διατάραξε την τροχιά του και εξάντλησε τις μπαταρίες του.

Μια επιτροπή αξιολόγησης που συγκλήθηκε από τη NASA νωρίτερα φέτος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το διαστημικό σκάφος είναι άχρηστο και δεν μπορεί να ανακτηθεί. Συνεχίζεται η έρευνα για το τι προκάλεσε το πρόβλημα.

Εκτός από τη μελέτη του καιρού στον Άρη και την παρατήρηση ενός περιπλανώμενου διαστημικού κομήτη πέρυσι, το Maven βοήθησε στη μεταφορά πληροφοριών από τα οχήματα Curiosity και Perseverance της NASA που βρίσκονται στην επιφάνεια.

Η επικεφαλής επιστήμονας του Maven, Σάνον Κάρι από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Boulder, δήλωσε ότι το διαστημικό σκάφος έκανε μια σειρά από «εκπληκτικές ανακαλύψεις».

Το Maven «έχει πραγματικά προωθήσει την κατανόησή μας για την ατμόσφαιρα και την εξέλιξη του Άρη», ανέφερε σε δήλωσή της.

Με πληροφορίες από ABC News

Τech & Science

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