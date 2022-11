NASA: Η αποστολή Artemis I έφτασε πιο κοντά από ποτέ στην Σελήνη

Η αποστολή Artemis I έφτασε στην ελάχιστη απόστασή της από την επιφάνεια της Σελήνης.

Η κάψουλα Orion, στο οποίο επιβαίνουν τρία ανδρείκελα, έφτασε στην ελάχιστη απόσταση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη.

Συγκεκριμένα, πέταξε περίπου 81 μίλια (περίπου 130 χιλιόμετρα) πάνω από τη σεληνιακή επιφάνεια, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία.

LIVE NOW: The @NASA_Orion spacecraft is performing its first powered lunar flyby.



Orion will make its closest approach to the lunar surface during the #Artemis I mission - approximately 80 miles – at 7:57am ET (12:57 UTC). https://t.co/rO5HBPx0Ec

Πριν λίγες ημέρες, ο αξιωματούχος της NASA, Χάουαρντ Χου, ανέφερε ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να παραμείνουν στην Σελήνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας. Όπως είπε, θα χρειαστούν κατοικίες για υποστήριξη επιστημονικών αποστολών.

Το Artemis αντιπροσωπεύει μια σειρά αποστολών με κλιμακωτούς στόχους. Ο τρίτος – που έχει προγραμματιστεί δοκιμαστικά για το 2025 – αναμένεται να επιστρέψει αστροναύτες στη σεληνιακή επιφάνεια για πρώτη φορά από την εποχή του Απόλλωνα.

Με πληροφορίες CNBC