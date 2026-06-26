NASA: Δορυφόρος κατέγραψε για πρώτη φορά ένα απρόσμενο μοτίβο σε γιγάντιο τσουνάμι

Ένας δορυφόρος της NASA κατέγραψε για πρώτη φορά -με μεγάλη λεπτομέρεια- ένα τεράστιο τσουνάμι την ώρα που διέσχιζε ολόκληρο τον Ειρηνικό Ωκεανό, αποκαλύπτοντας μοτίβα των κυμάτων, τα οποία οι επιστήμονες δεν είχαν παρατηρήσει ποτέ ξανά.

Τα νέα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό The Seismic Record, δείχνουν ότι τα σημερινά μοντέλα πρόβλεψης των τσουνάμι ίσως χρειάζονται σημαντική αναθεώρηση, ενώ παράλληλα βοήθησαν τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς των τελευταίων δεκαετιών.

Το τσουνάμι προκλήθηκε από τον σεισμό μεγέθους 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 29 Ιουλίου 2025 στη ζώνη καταβύθισης Κουρίλων-Καμτσάτκα, στα ανοικτά της ρωσικής χερσονήσου Καμτσάτκα. Πρόκειται για τον έκτο ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί παγκοσμίως από το 1900.

A NASA satellite caught a giant tsunami doing something no one expected - https://t.co/98rcRi4adX — Ken Gusler (@kgusler) June 25, 2026

Τι παρατήρησε ο δορυφόρος της NASA για το γιγαντιαίο τσουνάμι

Την ώρα που τα κύματα εξαπλώνονταν στον Ειρηνικό, ο δορυφόρος SWOT (Surface Water and Ocean Topography) της NASA βρέθηκε τυχαία στη σωστή θέση και κατέγραψε το φαινόμενο με λεπτομερή ανάλυση.

Σε αντίθεση με ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες, το τσουνάμι δεν ταξίδευε ως ένα απλό, ενιαίο κύμα. Οι δορυφορικές παρατηρήσεις αποκάλυψαν ένα πολύ πιο σύνθετο μοτίβο, με τα κύματα να διασκορπίζονται, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να μεταβάλλονται καθώς διέσχιζαν τον ωκεανό.

Για να φέρουν σε πέρας την έρευνά τους σχετικά με το τσουνάμι, οι επιστήμονες συνδύασαν τα δεδομένα του δορυφόρου με τις μετρήσεις από τους σημαδούρες DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis), οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε διάφορα σημεία του Ειρηνικού και καταγράφουν ακόμη και ελάχιστες μεταβολές της στάθμης της θάλασσας για την έγκαιρη προειδοποίηση ανάλογων φαινομένων.

«Τα δεδομένα του SWOT είναι σαν να αποκτήσαμε ένα καινούργιο ζευγάρι γυαλιά», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, Άνχελ Ρουίθ-Ανγκούλο, από το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας.

«Μέχρι σήμερα βλέπαμε το τσουνάμι μόνο σε μεμονωμένα σημεία του ωκεανού μέσω των σημαδούρων DART. Άλλοι δορυφόροι μπορούσαν να καταγράψουν μόνο μια στενή λωρίδα της επιφάνειας της θάλασσας. Το SWOT, όμως, παρατηρεί μια ζώνη πλάτους έως και 120 χιλιομέτρων με πρωτοφανή ανάλυση».

NASA satellite captures massive tsunami after 8.8-magnitude Kamchatka earthquake in Pacific Ocean: Scientists reveal shocking detailshttps://t.co/6AnuQYRVL3 — THE LOCAL REPORT ARTICLES (@thelocalreport8) June 25, 2026

Τα τσουνάμι ίσως δεν συμπεριφέρονται όπως πιστεύαμε

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας αφορά ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες αποκαλούν «διασπορά» των κυμάτων.

Μέχρι σήμερα επικρατούσε η άποψη ότι τα μεγάλα τσουνάμι δεν «διασπείρονται». Επειδή το μήκος κύματός τους είναι πολύ μεγαλύτερο από το βάθος του ωκεανού, θεωρούνταν ότι διατηρούν σχεδόν αναλλοίωτη τη μορφή τους ακόμη και έπειτα από χιλιάδες χιλιόμετρα.

Οι νέες παρατηρήσεις δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει πάντα.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως διαφορετικά τμήματα του ίδιου κύματος κινούνταν με ελαφρώς διαφορετικές ταχύτητες, προκαλώντας τη διάσπασή του σε ένα κύριο κύμα, το οποίο ακολουθούν μικρότερα διαδοχικά κύματα.

«Τα δεδομένα του SWOT αμφισβητούν την αντίληψη ότι τα μεγάλα τσουνάμι είναι μη διασπειρόμενα», εξηγεί ο Ρουίθ-Ανγκούλο.

Όταν οι ερευνητές συνέκριναν τις δορυφορικές παρατηρήσεις με υπολογιστικά μοντέλα, διαπίστωσαν ότι τα μοντέλα που λάμβαναν υπόψη τη διασπορά των κυμάτων συμφωνούσαν πολύ περισσότερο με τα πραγματικά δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι το κύριο κύμα ενός τσουνάμι μπορεί να επηρεάζεται από τα μικρότερα κύματα που ακολουθούν, γεγονός που ενδέχεται να αλλάζει τη συμπεριφορά του καθώς πλησιάζει στις ακτές.

Με πληροφορίες από Seismological Society of America