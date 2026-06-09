NASA: Αυτοί είναι οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis III

Η NASA ανακοίνωσε τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που θα συμμετάσχουν στην αποστολή Artemis III, ένα από τα επόμενα κρίσιμα βήματα του αμερικανικού προγράμματος επιστροφής ανθρώπων στη Σελήνη.

Το πλήρωμα αποτελείται από τους Αμερικανούς αστροναύτες Ράντι Μπρέσνικ, Αντρέ Ντάγκλας και Φρανκ Ρούμπιο, καθώς και τον Ιταλό αστροναύτη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) Λούκα Παρμιτάνο.

Ο Μπρέσνικ θα αναλάβει καθήκοντα διοικητή της αποστολής, ο Παρμιτάνο θα είναι ο πιλότος, ενώ οι Ντάγκλας και Ρούμπιο θα συμμετάσχουν ως ειδικοί αποστολής.

Σύμφωνα με τη NASA, οι τέσσερις αστροναύτες θα ξεκινήσουν άμεσα την εκπαίδευσή τους στα συστήματα του διαστημοπλοίου Orion, ενώ θα συμβάλουν και στην ανάπτυξη και δοκιμή των σεληνιακών σκαφών που κατασκευάζουν οι Blue Origin και SpaceX για τις μελλοντικές αποστολές του προγράμματος Artemis.

Η αποστολή προβλέπει μια σειρά σύνθετων δοκιμών σε τροχιά γύρω από τη Γη το 2027, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για τα επόμενα στάδια του προγράμματος και τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί επίσης μια ιστορική πρωτιά για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, καθώς είναι η πρώτη φορά που αστροναύτης της ESA συμμετέχει σε αποστολή του προγράμματος Artemis.

Ως αναπληρωματικό μέλος του πληρώματος ορίστηκε ο Αμερικανός αστροναύτης Μπομπ Χάινς.

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, χαρακτήρισε την αποστολή ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια επιστροφής του ανθρώπου στη Σελήνη, τονίζοντας ότι θα αποτελέσει δοκιμασία τόσο για νέες τεχνολογίες όσο και για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της εξερεύνησης του Διαστήματος.

Όπως ανέφερε, οι δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της αποστολής θα περιλαμβάνουν πολύπλοκους ελιγμούς προσέγγισης και σύνδεσης διαστημικών οχημάτων, καθώς και την αξιολόγηση τεχνολογιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές αποστολές βαθύτερα στο Ηλιακό Σύστημα.

Η NASA εκτιμά ότι η εμπειρία που θα αποκτηθεί από τις επόμενες αποστολές Artemis θα συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση των μακροπρόθεσμων σχεδίων για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη.

Με πληροφορίες από The Independent