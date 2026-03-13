NASA: Αρχές Απριλίου η εκτόξευση της αποστολής Artemis II στη Σελήνη

Η NASA ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε τροχιά για την εκτόξευση της αποστολής Artemis II στις αρχές Απριλίου, η οποία θα στείλει αστροναύτες να πετάξουν γύρω από τη Σελήνη για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Η εκτόξευση του πυραύλου είχε προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, αλλά μετά την ανακάλυψη διαρροής ηλίου, αναβλήθηκε.

Η NASA δηλώνει πλέον ότι είναι βέβαιη πως το πρόβλημα έχει επιλυθεί και σχεδιάζει να μεταφέρει ξανά τον πύραυλο στην εξέδρα εκτόξευσης στις 19 Μαρτίου, με την 1η Απριλίου να αποτελεί την νωρίτερη πιθανή ημερομηνία εκτόξευσης.

Μιλώντας σε ενημέρωση Τύπου, στελέχη της NASA τόνισαν επίσης τους κινδύνους της αποστολής. Το πλήρωμα της Artemis II αποτελείται από τρεις Αμερικανούς αστροναύτες - Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch - καθώς και τον Καναδό αστροναύτη Jeremy Hansen.

Θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα πετάξουν με τον νέο πύραυλο της NASA, το Space Launch System, καθώς και με το διαστημόπλοιο Orion.

«Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι σκεφτόμαστε όλα όσα μπορεί να πάνε στραβά»

Κατά τη διάρκεια της 10ήμερης αποστολής, το πλήρωμα θα ταξιδέψει γύρω από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης - την πλευρά που δεν βλέπουμε ποτέ από τη Γη - και θα επιστρέψει πίσω.

«Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι σκεφτόμαστε όλα όσα μπορεί να πάνε στραβά και ότι έχουμε αξιολογήσει και διαχειριστεί όλους τους κινδύνους ώστε να έχουμε τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας», δήλωσε ο John Honeycutt.

Όπως είπε, ιστορικά τα δεδομένα από την ανάπτυξη νέων πυραύλων δείχνουν ότι «μόνο μία στις δύο αποστολές είναι επιτυχής», ωστόσο εκτίμησε ότι η NASA βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση.

«Κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην κατανόηση, τη μείωση και τη διαχείριση του κινδύνου», ανέφερε.

«Δεν έχουμε να κερδίσουμε πολλά επιπλέον από μια τέτοια δοκιμή»

Η ομάδα της NASA δήλωσε επίσης ότι δεν σκοπεύει να πραγματοποιήσει άλλη μια δοκιμή τύπου «wet dress rehearsal» όταν ο πύραυλος μεταφερθεί ξανά στην εξέδρα εκτόξευσης. Πρόκειται για δοκιμή πριν την εκτόξευση, κατά την οποία ο πύραυλος γεμίζει με καύσιμα και πραγματοποιείται πλήρης προσομοίωση της αντίστροφης μέτρησης.

«Δεν έχουμε να κερδίσουμε πολλά επιπλέον από μια τέτοια δοκιμή», δήλωσε η Lori Glaze, προσθέτοντας ότι η επόμενη φορά που θα γεμίσει ο πύραυλος με καύσιμα θα είναι όταν επιχειρηθεί η εκτόξευση.

Η ίδια τόνισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά πριν επιβεβαιωθεί οριστικά η ημερομηνία εκτόξευσης.

Η NASA δέχεται πιέσεις για την εκτόξευση της αποστολής Artemis II. Το πρόγραμμα έχει ήδη καθυστερήσει κατά δύο χρόνια, μετά από προβλήματα που εντοπίστηκαν στη θερμική ασπίδα της πρώτης αποστολής Artemis I, κατά την οποία ο πύραυλος Space Launch System και η κάψουλα Orion πέταξαν στη Σελήνη χωρίς πλήρωμα.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η διαστημική υπηρεσία έθεσε ως προθεσμία την εκτόξευση της Artemis II μέχρι το τέλος Απριλίου 2026.

«Σε αυτό το σημείο, είμαστε απόλυτα επικεντρωμένοι στον Απρίλιο», δήλωσε η Glaze.

Με πληροφορίες από BBC