NASA: Αλλάζει στρατηγική για την επιστροφή στη Σελήνη - Νέα δοκιμαστική αποστολή το 2027

Η NASA αναθεωρεί πλήρως τη στρατηγική της για την επιστροφή στη Σελήνη, αυξάνοντας τη συχνότητα των πτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis program και προσθέτοντας μια νέα δοκιμαστική αποστολή το 2027, πριν από την προγραμματισμένη προσελήνωση αστροναυτών το 2028.

«Όταν εκτοξεύεις έναν πύραυλο κάθε τρία χρόνια, οι δεξιότητές σου ατροφούν. Χάνεις τη “μυϊκή μνήμη”. Αυτό δεν είναι ο σωστός δρόμος», δήλωσε ο διοικητής της NASA, Jared Isaacman, σε συνέντευξη Τύπου.

Παραδέχθηκε ότι η υπηρεσία αντιμετωπίζει «πρόβλημα χαμηλής συχνότητας πτήσεων», αναφερόμενος και στις καθυστερήσεις που μετέφεραν την επανδρωμένη αποστολή Artemis II, η οποία θα πραγματοποιήσει πτήση γύρω από τη Σελήνη, για τον Απρίλιο.

NASA: Νέα αποστολή το 2027 και αλλαγές στον πύραυλο SLS

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, το 2027 θα πραγματοποιηθεί αποστολή σε τροχιά γύρω από τη Γη για τη δοκιμή νέων εμπορικών σεληνιακών προσεδαφιστών. Στόχος είναι η NASA να αποκτήσει περισσότερη επιχειρησιακή εμπειρία πριν από τη φιλόδοξη αποστολή Artemis III, που προβλέπει την επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια.

Παράλληλα, η υπηρεσία ακυρώνει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του πυραύλου Space Launch System (SLS), επιλέγοντας αντί αυτού να επικεντρωθεί στην αύξηση της παραγωγής και της συχνότητας εκτόξευσής του. Η απόφαση επηρεάζει συμβόλαιο περίπου 2 δισ. δολαρίων της Boeing για την κατασκευή ισχυρότερου ανώτερου σταδίου του πυραύλου.

Όπως ανέφερε ο Isaacman, το SLS είναι ήδη «ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό όχημα» και δεν χρειάζεται να μετατραπεί «σε έργο τέχνης» σε κάθε εκδοχή του.

NASA: Η έκθεση που έλαβε υπόψη

Οι αλλαγές έρχονται λίγο μετά από αυστηρή έκθεση της ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής Αεροδιαστημικής Ασφάλειας της NASA, η οποία χαρακτήρισε τα υφιστάμενα σχέδια υπερβολικά ριψοκίνδυνα.

Η NASA είχε πραγματοποιήσει το 2022 μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση του SLS και της κάψουλας Orion. Με τη νέα στρατηγική, επιδιώκει να μειώσει τα κενά μεταξύ αποστολών, ενισχύοντας την τεχνογνωσία και περιορίζοντας τα τεχνικά προβλήματα που εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, καθώς η διαστημική υπηρεσία επιχειρεί να διασφαλίσει ότι η επιστροφή των αστροναυτών στη Σελήνη το 2028 θα πραγματοποιηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια και επιχειρησιακή ετοιμότητα.

