NASA: Το 2026 η πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη μετά από 50 χρόνια

Αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της NASA, το 2026 αναμένεται να σηματοδοτήσει την επιστροφή ανθρώπων σε πτήση προς τη Σελήνη, για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια.

Η αποστολή Artemis II προβλέπει ότι τέσσερις αστροναύτες θα πραγματοποιήσουν μια περίπου δεκαήμερη πτήση γύρω από τη Σελήνη, με πιθανή εκτόξευση από τον Φεβρουάριο και έως την άνοιξη.

Η Artemis II θεωρείται κρίσιμο τεστ για τον νέο πύραυλο Space Launch System (SLS) και το διαστημόπλοιο Orion. Και τα δύο αναπτύσσονται εδώ και πάνω από μία δεκαετία, με σημαντικές καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους, ενώ το σύστημα δεν έχει μεταφέρει ποτέ πλήρωμα. Το 2022, η NASA είχε πραγματοποιήσει την αποστολή Artemis I, μία μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση γύρω από τη Σελήνη διάρκειας 3,5 εβδομάδων.

Η επιστροφή στη Σελήνη έχει τοποθετηθεί ψηλά στην αμερικανική ατζέντα από την πρώτη θητεία Τραμπ, με την αμερικανική κυβέρνηση να δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση και στον ανταγωνισμό με την Κίνα, η οποία έχει δηλώσει ότι στοχεύει σε επανδρωμένη προσελήνωση έως το 2030. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νέος διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, δήλωσε στο NBC News ότι στόχος είναι να επιστρέψουν Αμερικανοί αστροναύτες στη Σελήνη «με υποδομές που θα επιτρέψουν την παραμονή». Παράλληλα, πρόσφατο προεδρικό διάταγμα ζητά να δοθεί προτεραιότητα ώστε να πραγματοποιηθεί προσελήνωση έως το 2028.

Ωστόσο, η Artemis II δεν θα επιχειρήσει προσελήνωση. Θα δοκιμάσει, όμως, τεχνολογίες που θεωρούνται προαπαιτούμενες για τις επόμενες αποστολές, από συστήματα υποστήριξης ζωής έως και ελιγμούς σε τροχιά, πρώτα γύρω από τη Γη και στη συνέχεια γύρω από τη Σελήνη. Όπως σημειώνουν αναλυτές, το εγχείρημα έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς είναι η πρώτη φορά που άνθρωποι θα πετάξουν με τον SLS και το σύστημα υποστήριξης ζωής του Orion δεν έχει δοκιμαστεί στο διάστημα με πλήρωμα.

Το πλήρωμα αποτελείται από τους αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, καθώς και τον Τζέρεμι Χάνσεν από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία. Οι τρεις Αμερικανοί έχουν ήδη εμπειρία πτήσεων, ενώ για τον Χάνσεν θα είναι η πρώτη αποστολή. Πρόσφατα πραγματοποίησαν βασική πρόβα εκτόξευσης, κατά την οποία φόρεσαν τις διαστημικές στολές, επιβιβάστηκαν στο Orion και ακολούθησαν τη διαδικασία αντίστροφης μέτρησης έως λίγο πριν την απογείωση.

Η Artemis II προορίζεται να ανοίξει τον δρόμο για την Artemis III, που έχει τοποθετηθεί χρονικά στο 2027 και αναμένεται να επιχειρήσει προσελήνωση κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης. Η περιοχή θεωρείται πιο απαιτητική από τα σημεία προσελήνωσης του Apollo, καθώς το έδαφος είναι γεμάτο κρατήρες. Πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε μόνιμη σκιά και εκτιμάται ότι κρύβουν πάγο, πόρο κρίσιμο για μακρόχρονη παρουσία στη Σελήνη και για αποστολές που θα ακολουθήσουν βαθύτερα στο ηλιακό σύστημα.

Με πληροφορίες από NBC News