Το μυστήριο πίσω από τη «Βαϊάνα»: Γιατί οι Πολυνήσιοι άρχισαν να ταξιδεύουν στον Ειρηνικό μετά από 1.700 χρόνια;

Νέα έρευνα, που περιστρέφεται γύρω από το κλίμα και πραγματοποιείται με αφορμή την ταινία της Disney «Βαϊάνα», προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στην πρωτοβουλία των θαλασσοπόρων από την Πολυνησία να πραγματοποιήσουν μία από τις μεγαλύτερες μεταναστεύσεις της ανθρώπινης ιστορίας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το ίδιο ερώτημα που ταυτίζεται με την πλοκή της διάσημης ταινίας Moana (Βαϊάνα) της Disney, αποτελεί εδώ και δεκαετίες το κεντρικό αντικείμενο της αρχαιολογικής έρευνας,

Κοινώς, ερευνούν γιατί οι Πολυνήσιοι θαλασσοπόροι, μετά από αιώνες σχετικής σταθερότητας, αποφάσισαν ξαφνικά να αποικίσουν νησιά που απείχαν χιλιάδες χιλιόμετρα στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού Ωκεανού;

The real mystery behind Moana: After 1,700 years, why did Polynesians suddenly sail east? https://t.co/AFMY2Fuosw — Ars Technica (@arstechnica) July 12, 2026

Το κλίμα ως απάντηση στην πρωτοβουλία των Πολυνησίων

Νέα κλιματικά δεδομένα έρχονται τώρα να δώσουν την απάντηση, συνδέοντας το ιστορικό αυτό ταξίδι με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι κορυφαίοι, για αρκετούς, ναυτικοί της αρχαιότητας.

Το υπόβαθρο της ιστορίας βασίζεται στο φαινόμενο που οι επιστήμονες χαρακτήρισαν ως «μεγάλη παύση» κατά τον ομώνυμο αγγλικό όρο. Πριν από περίπου 3.000 χρόνια, οι πρόγονοι των Πολυνήσιων (ο λαός Λαπίτα) ταξίδεψαν ανατολικά στον Ειρηνικό, φτάνοντας μέχρι τα συμπλέγματα νησιών της Σαμόα και της Τόνγκα. Εκεί εγκαταστάθηκαν και ανέπτυξαν τον πολιτισμό τους.

Ωστόσο, για τα επόμενα 1.700 χρόνια, κάθε ναυτικό ταξίδι προς τα ανατολικά σταμάτησε απότομα. Οι πληθυσμοί στην Τόνγκα και τη Σαμόα αυξήθηκαν, αλλά παρέμειναν σταθερά εκεί.

Ξαφνικά, μεταξύ 900 και 1100 μ.Χ., οι Πολυνήσιοι ξεκίνησαν μια μαζική φάση μετανάστευσης. Μέσα σε έναν μόλις αιώνα, χρησιμοποιώντας τεράστια ιστιοφόρα κανό, οι θαλασσοπόροι έφτασαν στη Χαβάη, τη Νέα Ζηλανδία (Αοτεαρόα) και το Νησί του Πάσχα (Ράπα Νούι). Μάλιστα, αρχαιολογικά ευρήματα όπως η εξάπλωση της γλυκοπατάτας υποδηλώνουν ότι πιθανότατα έφτασαν μέχρι και τις ακτές της αμερικανικής ηπείρου.

Για γενιές, οι ανθρωπολόγοι διαφωνούσαν για το τι έβαλε τέλος σε αυτή τη μακρά παύση. Ήταν η εξέλιξη της ναυπηγικής τεχνολογίας; Ήταν οι κοινωνικές πιέσεις λόγω του υπερπληθυσμού; Ή μήπως υπήρξε ένας περιβαλλοντικός καταλύτης;

🔴 Climate shift may explain Polynesian expansion across Pacific after 1,700-year pause



Between 900 and 1100 AD, ancestral Polynesians undertook massive eastward migration in double-hulled canoes, reaching Hawaii, Aotearoa (New Zealand), and Rapa Nui (Easter Island) within a… pic.twitter.com/l0tsEScz11 — NewsTongue (@NewsTongueX) July 12, 2026

Η λύση του μυστηρίου κρυβόταν στη λάσπη

Οι ερευνητές, μεταξύ άλλων, κατέληξαν για το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης, ότι η επιβίωση σε ένα απομονωμένο νησί του Ειρηνικού εξαρτάται από τον βασικό παράγοντα της βροχόπτωσης. Καθώς οι πληθυσμοί αυξάνονταν, οι απαιτήσεις για νερό και τροφή έγιναν έντονες.

Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Pacific Archaeology κατάφερε να ανασυνθέσει το κλίμα εκείνης της εποχής, αναλύοντας ισότοπα υδρογόνου που βρέθηκαν παγιδευμένα σε αρχαία λάσπη από βάλτους και λίμνες της Σαμόα και της Τόνγκα.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι μεταξύ 850 και 1200 μ.Χ., η περιοχή του νοτιοδυτικού τροπικού Ειρηνικού βίωσε μια παρατεταμένη και ακραία περίοδο ξηρασίας, με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν ως την πιο έντονη που έχει καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία 2.000 χρόνια. Αυτή η ιστορική ξηρασία συνέπεσε χρονικά με την περίοδο που τα νησιά είχαν τον μεγαλύτερο πληθυσμό τους.

Η κλιματική αυτή αλλαγή οφειλόταν σε μακροχρόνιες μετατοπίσεις της Ζώνης Σύγκλισης του Νοτίου Ειρηνικού (SPCZ), ενός μεγάλου συστήματος νεφών και βροχοπτώσεων που επηρεάζεται από τις θερμοκρασίες της θάλασσας. Η ζώνη αυτή μετακινήθηκε, στερώντας τη βροχή από τα δυτικά νησιά για δεκαετίες.

Οι ερευνητές, την ίδια ώρα, θεωρούν πως τα κλιματικά δεδομένα ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τα γενετικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι ο πληθυσμός της Σαμόα αυξήθηκε απότομα γύρω στο 1000 μ.Χ..

Όλα δείχνουν ότι εκείνη την περίοδο ευθυγραμμίστηκαν πολλοί παράγοντες μαζί, όπως η έντονη κλιματική πίεση της λειψυδρίας, η ανάγκη για νέους πόρους λόγω του υπερπληθυσμού και η βελτιωμένη τεχνολογία των κανό. Αυτός ο συνδυασμός ανάγκασε τους Πολυνήσιους να πάρουν το ρίσκο και να ξεκινήσουν την τολμηρή εξερεύνηση προς την ανατολή.

Με πληροφορίες από The Conversation