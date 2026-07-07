Μπορεί ο αλγόριθμος του TikTok να καταλάβει ότι είσαι queer πριν το πεις εσύ;

Υπάρχει μια στιγμή που πολλοί χρήστες του TikTok περιγράφουν σχεδόν σαν αποκάλυψη. Δεν έχεις γράψει κάτι. Δεν έχεις κάνει coming out. Μπορεί ακόμη να μην έχεις βρει τις λέξεις για αυτό που νιώθεις. Κι όμως, ξαφνικά, η σελίδα σου αρχίζει να γεμίζει με queer βίντεο, αστεία, ιστορίες μετάβασης, ερωτικές απορίες, μικρές σκηνές αναγνώρισης. Σαν η εφαρμογή να το κατάλαβε πριν από εσένα.

Νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο ακαδημαϊκό περιοδικό Gender, Place & Culture εξετάζει ακριβώς αυτό το φαινόμενο: το λεγόμενο «algorithmic outing», δηλαδή τη στιγμή κατά την οποία μια ψηφιακή πλατφόρμα φαίνεται να συμπεραίνει και να κάνει ορατή την LGBTQ+ ταυτότητα ενός χρήστη μέσα από εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου.

Η έρευνα βασίστηκε σε 20 εις βάθος συνεντεύξεις με LGBTQ+ ενήλικες από την περιοχή Hunter της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, που περιλαμβάνει τα μητροπολιτικά κέντρα του Νιούκασλ και του Μέιτλαντ. Οι συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 18 έως 60 ετών και μίλησαν για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, κοινωνικά δίκτυα και ψηφιακές πλατφόρμες σε δημόσιους χώρους.

Το ενδιαφέρον της μελέτης δεν είναι απλώς το TikTok. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η queer ζωή εκτυλίσσεται πια σε χώρους που δεν είναι καθαρά online ούτε καθαρά offline. Ένα feed ανοίγει στο λεωφορείο, ένα βίντεο παίζει σε ένα καφέ, μια ειδοποίηση εμφανίζεται δίπλα σε γονείς, φίλους ή συναδέλφους. Η οθόνη είναι ιδιωτική, μέχρι τη στιγμή που δεν είναι.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ Τζάστιν Έλις, από το Πανεπιστήμιο του Νιούκασλ στην Αυστραλία, δήλωσε ότι αρκετοί συμμετέχοντες περιέγραψαν την εμπειρία σαν ο αλγόριθμος να «ήξερε» ότι είναι queer πριν το ξέρουν οι ίδιοι. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι ότι το TikTok διαθέτει κάποια μυστική ψυχαναλυτική γνώση. Είναι ότι οι πλατφόρμες διαβάζουν μικρά, σχεδόν ανεπαίσθητα σήματα: πόσο μένεις σε ένα βίντεο, τι ξαναβλέπεις, τι κάνεις like, ποιον ακολουθείς, τι αφήνεις να περάσει και τι σε σταματά.

Μία από τις συμμετέχουσες, 25χρονη λεσβία από το Νιούκασλ, περιέγραψε πώς χρησιμοποιούσε το TikTok κυρίως παθητικά, χωρίς όνομα ή αναγνωρίσιμα στοιχεία στο προφίλ της, ακριβώς επειδή εκείνη την περίοδο διερευνούσε την ταυτότητά της. Η ανωνυμία, είπε, τη βοήθησε να κοιτάξει πράγματα που δεν ήταν ακόμη έτοιμη να πει δημόσια.

Για κάποιους συμμετέχοντες, αυτή η αλγοριθμική ακρίβεια λειτούργησε σαν ανακούφιση. Το queer περιεχόμενο που εμφανιζόταν στο feed τους τούς έδινε γλώσσα, κοινότητα, αναγνώριση. Μπορούσαν να παρακολουθήσουν χωρίς να εκτεθούν, να πλησιάσουν την ταυτότητά τους χωρίς να χρειαστεί αμέσως να τη δηλώσουν.

Για άλλους, όμως, η ίδια εμπειρία ήταν ανησυχητική. Γιατί ένα βίντεο που για τον αλγόριθμο είναι απλώς «σχετικό περιεχόμενο» μπορεί για έναν χρήστη να είναι κάτι πολύ πιο ευαίσθητο: μια ταυτότητα που εμφανίζεται πριν εκείνος είναι έτοιμος να τη μοιραστεί.

Αυτό κάνει το «algorithmic outing» πιο σύνθετο από μια απλή συζήτηση περί ιδιωτικότητας. Δεν πρόκειται μόνο για το αν οι πλατφόρμες συλλέγουν δεδομένα. Πρόκειται για το πού και πότε αυτά τα δεδομένα επιστρέφουν πάνω στο σώμα του χρήστη.

Το queer περιεχόμενο μπορεί να είναι σωτήριο όταν το αναζητάς μόνος σου, στον δικό σου χρόνο. Μπορεί όμως να γίνει απειλητικό όταν εμφανίζεται σε μια στιγμή ή σε έναν χώρο όπου η ορατότητα δεν είναι ασφαλής.

Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν διάφορες τακτικές αυτοπροστασίας: ρυθμίσεις απορρήτου, δεύτερους λογαριασμούς, ανώνυμη περιήγηση, παρακολούθηση χωρίς likes ή σχόλια, μια διαρκή προσπάθεια να πάρουν κάτι από την κοινότητα χωρίς να αφήσουν πολλά ίχνη. Είναι μια μορφή queer επιβίωσης προσαρμοσμένη στην εποχή του feed.

Η μελέτη δείχνει και την άλλη πλευρά: οι ίδιες πλατφόρμες που μπορούν να εκθέσουν κάποιον μπορούν και να τον σώσουν από τη μοναξιά. Σε περιβάλλοντα όπου η ανοιχτή έκφραση παραμένει δύσκολη ή επικίνδυνη, το TikTok, το YouTube, το Instagram, τα private groups και τα online fora λειτουργούν συχνά ως χώροι πρώτης αναγνώρισης. Εκεί μπορείς να βρεις ανθρώπους που μιλούν όπως εσύ δεν τολμάς ακόμη να μιλήσεις. Να δεις μια ζωή που μοιάζει πιθανή πριν γίνει δική σου.

Όμως η μελέτη επιμένει σε κάτι που οι πλατφόρμες συχνά αποφεύγουν: η εξατομίκευση δεν είναι ουδέτερη. Οι αλγόριθμοι δεν προτείνουν απλώς βίντεο. Κατηγοριοποιούν, προβλέπουν, ταξινομούν. Και όταν η ταυτότητα που αγγίζουν είναι ευάλωτη, κοινωνικά φορτισμένη ή ακόμη ανομολόγητη, η τεχνολογική ευκολία γίνεται πολιτικό ζήτημα.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο αν ο αλγόριθμος του TikTok μπορεί να «καταλάβει» ότι είσαι queer. Είναι ποιος έχει τον έλεγχο αυτής της γνώσης. Ο χρήστης ή η πλατφόρμα; Το σώμα που προσπαθεί να βρει τη γλώσσα του ή το σύστημα που έχει ήδη αρχίσει να το ταξινομεί;

Σύμφωνα με τον Έλις, αν οι πλατφόρμες πρόκειται να αναγνωρίζουν ποιοι είναι οι χρήστες τους, πρέπει να αναλάβουν και την ευθύνη για το πώς και πού αυτή η ταυτότητα γίνεται ορατή. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί το TikTok να είναι καλό στο να μαντεύει. Πρέπει να καταλάβει και πότε το μάντεμά του μπορεί να γίνει κίνδυνος.

Γιατί για έναν queer άνθρωπο, η αναγνώριση δεν είναι πάντα απελευθέρωση. Μερικές φορές είναι καταφύγιο. Μερικές φορές είναι απειλή.

Και μερικές φορές είναι ένα βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη σου πριν προλάβεις να αποφασίσεις αν είσαι έτοιμος να το δει κάποιος άλλος.

Με στοιχεία από Them, University of Newcastle